US-Verbraucherstimmung steigt im Juni deutlich stärker als erwartet

Der Konsumklima-Index der University of Michigan legt überraschend stark zu. Sowohl aktuelle Lage als auch Zukunftserwartungen verbessern sich, während die Inflationserwartungen leicht zurückgehen.

Die Verbraucherstimmung in den USA hat sich im Juni überraschend stark verbessert. Die University of Michigan veröffentlichte ihren vorläufigen Index für das Verbrauchervertrauen, der um 4,1 Punkte auf 48,9 Punkte stieg.

Ökonomen hatten nur einen Anstieg auf 46,0 Punkte prognostiziert. Sowohl die Erwartungen der Verbraucher als auch ihre Einschätzung der aktuellen wirtschaftlichen Lage verbesserten sich deutlich. Joanne Hsu, Leiterin der Umfrage, erklärte, dass der Rückgang der Benzinpreise den Verbrauchern eine spürbare Entlastung gebracht habe. Die positive Entwicklung sei über alle demografischen Gruppen hinweg zu beobachten gewesen, unabhängig von Alter, Bildungsstand oder politischer Ausrichtung.

Gleichzeitig gingen die Inflationserwartungen leicht zurück, blieben aber auf hohem Niveau. Die einjährigen Erwartungen fielen von 4,8 auf 4,6 Prozent, die längerfristigen Erwartungen für die nächsten fünf bis zehn Jahre von 3,9 auf 3,4 Prozent. Die US-Notenbank strebt eine Inflationsrate von 2 Prozent an, während die Teuerungsrate im Mai bei 4,2 Prozent lag.

Der Indikator der University of Michigan wird durch telefonische Befragungen von rund 500 Haushalten erhoben und bewertet deren finanzielle Situation sowie deren Einschätzungen zur aktuellen und künftigen Wirtschaftslage





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