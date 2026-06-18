Pete Hegseth fordert in Brüssel eine rasche Umstellung der NATO hin zu stärkerer europäischer Eigenverantwortung und kündigt eine sechsmonatige Überprüfung der US‑Streitkräfte in Europa an. Die Debatte dreht sich um die Balance zwischen amerikanischer Präsenz und europäischer Verteidigungsfähigkeit.

US- Verteidigung sminister Pete Hegseth hat am Donnerstag in Brüssel die europäischen NATO -Partner zu einer deutlich stärkeren Eigenverantwortung auf dem Kontinent aufgerufen. Während einer tagenden Sitzung der Verteidigung sminister der Militärallianz präsentierte er die Idee einer " NATO 3.0" - einem Konzept, das das Bündnis von einer primär transatlantisch geprägten Struktur zu einem von Europa geführten Verteidigung sverbund transformieren soll.

Im Zentrum der neuen Strategie steht die Forderung, dass die Mitgliedsstaaten ihre konventionellen Streitkräfte vor Ort stärken und die Fähigkeit erlangen, jede potenzielle Bedrohung unmittelbar abzuschrecken. Hegseth betonte, dass die bisherige Sichtweise, nach der die NATO vor allem ein bürokratisches Konstrukt mit vielen Komitees und Symbolen sei, nicht mehr tragfähig sei. Er bezeichnete das Bündnis bisher als "Papiertiger" und forderte einen schnellen und unwiderruflichen Wandel hin zu einer stärker auf Kampfkraft ausgerichteten Organisation.

Ein zentrales Element der Ankündigung ist die geplante Überprüfung der US-Truppenpräsenz in Europa innerhalb der nächsten sechs Monate. Ziel dieser Evaluation sei es, die Stationierung so zu justieren, dass sie die europäischen Verteidigungsbemühungen optimal unterstützt, ohne dabei die strategische Eigenständigkeit der europäischen Länder zu untergraben. Hegseth verwies darauf, dass ein vorschneller Abbau von amerikanischen Basen und Fähigkeiten das Sicherheitsgefüge des Kontinents gefährden könnte, wenn nicht klar sei, wann und wie europäische Staaten die entfallenden Kapazitäten kompensieren können.

Die Synchronisation der einzelnen Schritte, so der Minister, sei der Schlüssel zu einem geordneten und sicheren Übergang. Auch die deutschen Botschafter und andere europäische Vertreter brachten ihre Sicht ein. Der deutsche Verteidigungsminister kritisierte, dass die Reduktion der US-Streitkräfte nicht überstürzt, sondern im Rahmen eines strukturierten Prozesses erfolgen müsse. Er betonte, dass ein zu schneller Rückzug die Stabilität des NATO-Gebiets gefährde, weil Lücken entstehen könnten, die potenzielle Aggressoren ausnutzen würden.

Gleichzeitig wies er darauf hin, dass ein stärkeres europäisches Engagement und die Entwicklung eigenständiger Verteidigungsfähigkeiten langfristig die Belastbarkeit des gesamten Bündnisses erhöhen würden. Die Diskussionen in Brüssel zeigten, dass trotz klarer rhetorischer Signale von Washington noch Meinungsverschiedenheiten über den genauen Zeitplan und die Modalitäten der Truppenverlagerungen bestehen.

Die kommenden Monate werden entscheiden, ob die Vision einer "NATO 3.0", die stärker von Europa geleitet wird, tatsächlich umgesetzt werden kann, oder ob das Bündnis weiterhin in seiner traditionellen, stark transatlantisch ausgerichteten Form verharrt





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