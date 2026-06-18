US-Verteidigungsminister fordert strategischen Kurswechsel der Nato und mehr Eigenverantwortung Europas

Pete Hegseth plädiert für eine Nato 3.0 und eine stärkere militärische Lastenteilung, während Boris Pistorius vor überstürzten Abzügen US-amerikanischer Truppen warnt.

Der US-Verteidigungsminister Pete Hegseth hat im Rahmen eines Treffens der Verteidigungsminister der Nato in Brüssel eine weitreichende strategische Neuausrichtung gefordert. In seinen Ausführungen plädierte der 46-jährige Minister für die Einführung eines Konzepts, das er als Nato 3.0 bezeichnet.

Kern dieses Vorhabens ist eine umfassende Überprüfung der US-amerikanischen Militärpräsenz und der Stationierung von Truppen auf dem europäischen Kontinent, die innerhalb eines Zeitraums von bis zu sechs Monaten abgeschlossen werden soll. Hegseth betonte mit Nachdruck, dass die Nato sich schnell und unwiderruflich in Richtung einer Struktur entwickeln müsse, in der die europäischen Partner die führende Rolle übernehmen. Die Hauptverantwortung für die Verteidigung des eigenen Territoriums dürfe nicht länger primär auf die Vereinigten Staaten abgewälzt werden.

Diese Entwicklung sei eine notwendige Konsequenz aus den Lehren, die aus der Zeit nach dem Kalten Krieg gezogen werden müssen. Insbesondere die konventionellen militärischen Fähigkeiten müssten gestärkt werden, um eine effektive Abschreckung direkt vor Ort zu gewährleisten. In seinen Worten hinterließ Hegseth keinen Zweifel an seiner Unzufriedenheit mit dem aktuellen Zustand des Bündnisses. Er bezeichnete die Nato in der Vergangenheit als einen Papiertiger und eine Einbahnstraße, was eine fundamentale Kritik an der bisherigen Lastenteilung darstellt.

Für den US-Minister definiere sich die wahre Stärke der Allianz nicht durch bürokratische Komitees oder die zeremonielle Aufstellung kleiner Flaggen auf Konferenztischen, sondern durch die Einsatzbereitschaft und die Härte echter Krieger. Während er einige Fortschritte anerkannte, verwies er gleichzeitig auf ernsthafte Rückschläge, welche die Sicherheit des Bündnisses gefährdeten. Besonders scharf kritisierte er einige der wirtschaftlich stärksten Nationen innerhalb der Nato.

Er warf ihnen vor, dass sie zwar gerne über die regelbasierte internationale Ordnung und die Zusammenarbeit von Mittelmächten sprächen, in der Realität jedoch weiterhin auf dem Prinzip des Trittbrettfahrens beharrten. Aus Sicht Hegseths müsse die Ära, in der reiche europäische Staaten ihre Verteidigungsausgaben niedrig hielten und sich auf den Schutzschirm der USA verließen, endgültig beendet werden. Diese fordernde Haltung aus Washington stieß in Brüssel auf eine vorsichtigere Reaktion, insbesondere seitens des deutschen Verteidigungsministers Boris Pistorius.

Der SPD-Politiker mahnte in seinen Stellungnahmen einen geordneten und kontrollierten Übergang an. Pistorius räumte zwar ein, dass Europa im Großen und Ganzen in der Lage sei, viele der US-amerikanischen Kapazitäten zu kompensieren, warnte jedoch ausdrücklich vor der Zeitkomponente. Ein überstürzter Abzug von Truppen und militärischen Fähigkeiten ohne eine klare und zeitlich abgestimmte Ersatzstrategie sei sowohl schwierig als auch gefährlich für die gesamte Sicherheit des Nato-Gebiets in Europa.

Die Gefahr bestünde darin, dass durch eine zu schnelle Reduktion der US-Präsenz strategische Lücken entstünden, die von Gegnern ausgenutzt werden könnten. Für Pistorius ist daher die präzise Synchronisierung der einzelnen Schritte von entscheidender Bedeutung. Nur durch eine koordinierte Planung könne sichergestellt werden, dass die europäische Eigenverantwortung wächst, ohne dass die Stabilität des Bündnisses in einer kritischen Übergangsphase gefährdet wird.

Der Dialog zwischen den USA und Europa müsse daher pragmatisch geführt werden, um die Vision einer Nato 3.0 mit der realen militärischen Umsetzbarkeit in Einklang zu bringen





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