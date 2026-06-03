US-Verteidigungsminister Pete Hegseth soll Beförderungen von Offizieren gestoppt haben

US-Verteidigungsminister Pete Hegseth soll Beförderungen von mindestens sieben Offizieren gestoppt haben, obwohl diese zuvor von einem Auswahlgremium hochrangiger Admiräle empfohlen worden waren.

US-Verteidigungsminister Pete Hegseth soll Beförderungen von mindestens sieben Offiziere n gestoppt haben, obwohl diese zuvor von einem Auswahlgremium hochrangiger Admiräle empfohlen worden waren. Zu den betroffenen Kandidaten zählten zwei Frauen und zwei Afroamerikaner.

Ein solcher Eingriff ist nur in Ausnahmefällen vorgesehen. Das Pentagon erlaubt die Streichung von Kandidaten etwa dann, wenn moralische, geistige, körperliche oder berufliche Mängel Zweifel an ihrer Eignung für Führungsaufgaben motivieren. Eine konkrete Begründung nannte Hegseth nicht. Pentagon-Sprecher Sean Parnell betonte lediglich, dass militärische Beförderungen an diejenigen vergeben werden, die sie sich verdient haben.

Bereits im März soll Hegseth vier Offiziere der US-Armee von einer Beförderungsliste gestrichen haben - darunter zwei Frauen und zwei Afroamerikaner. Als er im Kongress nach seinen Gründen gefragt wurde, antwortete der Kriegsminister, dass er aus Respekt vor diesen Offizieren nicht darüber sprechen wolle. Stattdessen sprach er von der Notwendigkeit, eine jahrelange 'geschlechtsspezifische und demografische Manipulation' innerhalb des Militärs zu korrigieren. Nach welchen Kriterien Hegseth die Streichungen vorgenommen haben soll, ist bislang unklar.

Wie aktuelle und ehemalige Marinebeamte der New York Times unter der Bedingung der Anonymität berichteten, gerieten mehrere Offiziere offenbar ins Visier, weil sie Jahre oder Jahrzehnte zuvor an Veranstaltungen zu Diversität und Inklusion teilgenommen hätten. Eine Offizierin soll auf einer Anti-'Woke'-Website genannt worden sein, die ihre Tätigkeit als Diversitätsbeauftragte vor rund zwei Jahrzehnten hervorhob. Der aktuelle Fall reiht sich in eine längere Serie von Personalentscheidungen innerhalb der amerikanischen Streitkräfte ein.

Seit seinem Amtsantritt hat Hegseth rund drei Dutzend Generäle und Admiräle entlassen oder aus ihren Positionen gedrängt. Nach Angaben des demokratischen Senators Jack Reed waren fast 60 Prozent der Betroffenen Frauen oder Afroamerikaner, und das obwohl beide Gruppen zusammen weniger als 20 Prozent aller Generäle und Admiräle stellen. Zu den prominentesten Fällen zählen General Charles Q. Brown Jr., der zweite Afroamerikaner an der Spitze der US-Streitkräfte, und Admiral Lisa Franchetti - die erste Frau, die je die US-Marine anführte.

Offen gegen Frauen in Kampfeinsätzen ausgesprochen - eine Position, die er inzwischen teilweise revidiert hat. Auch Transgender-Menschen will die Trump-Regierung vollständig aus den Streitkräften ausschließen. Ein Berufungsgericht in Washington urteilte kürzlich, die entsprechende Richtlinie sei wahrscheinlich verfassungswidrig. In seiner Begründung erklärte das Gericht, die Regelung beruhe zumindest teilweise auf einem unzulässigen staatlichen Interesse, 'der politisch unpopulären Gruppe der Transgender-Personen zu schaden'.

Hegseth kündigte an, gegen die Entscheidung vor den Obersten Gerichtshof zu ziehen





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