US-Vize JD Vance hat Israel mit deutlichen Worten vor weiterer Kritik an der US-Regierung gewarnt. Er betonte, dass US-Präsident Donald Trump Israel wohlgesonnen ist und das Land nicht auf ihn als größtes Problem achten sollte.

US-Vize JD Vance warnt Israel vor weiterer Kritik an der US-Regierung. Er betonte, dass US-Präsident Donald Trump Israel wohlgesonnen ist und das Land nicht auf ihn als größtes Problem achten sollte.

Vance sagte, dass zwei Drittel der Verteidigungswaffen, die Israel vor Hisbollah-Angriffen schützten, aus US-Produktion stammen und mit amerikanischen Steuergeldern bezahlt wurden. Der israelische Regierungschef Benjamin Netanjahu hat sich der Kritik nicht angeschlossen, aber Mitglieder seines Kabinetts haben sich geäußert. Netanjahu hat nach der Unterzeichnung des Waffenkaufs sofort klar gemacht, dass er nicht an einem Rückzug denkt und seine Soldaten weiter im Südlibanon bleiben sollen, um dort eine Sicherheitszone zu errichten





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