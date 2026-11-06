US-Vizepräsident JD Vance verhandelt mit Iran über Waffenruhe und Atomabkommen

JD Vance führt im Auftrag von Donald Trump heimliche Diplomatie mit Teheran. Die USA suchen nach einem Deal, während militärische Optionen offen bleiben.

US-Vizepräsident JD Vance führt im Auftrag von Präsident Donald Trump geheim diplomatische Gespräche mit dem Iran, um einen Ausweg aus dem anhaltenden Konflikt zu finden. Seit etwa zwei Wochen ist der 42-Jährige direkt in indirekte Verhandlungen mit der iranischen Führung verwickelt, wie Berichte des Portals Axios belegen. Ziel dieser Bemühungen ist die Aushandlung einer neuen Waffenruhe und die Wiederaufnahme der Atomverhandlungen zwischen Washington und Teheran.

Diplomatie statt Militärschlag: Vances neue Rolle

Während die Öffentlichkeit lange von einer tiefen Kluft zwischen Trumps militärischem Druck und Vances Skepsis ausging, zeigt sich hinter den Kulissen ein koordiniertes Vorgehen. Der 80-jährige Präsident gibt seinem Vizepräsidenten grünes Licht für diese diplomatischen Versuche. Trump will derart den Verhandlungen vorerst Zeit geben, um zu prüfen, ob ein tragfähiges Abkommen mit Teheran möglich ist. Am Freitag bestätigte der Präsident öffentlich, dass Gespräche geführt werden: Wir sprechen mit ihnen. Diese Aussage entkräftet die Theorie eines internalen Machtstreits und unterstreicht die strategische Einheit der US-Regierung.

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Zentrale Akteure und Vermittler im Gespräch

Die diplomatischen Bemühungen werden von einem breiten Netzwerk aus internationalen und US-amerikanischen Akteuren getragen. JD Vance führt dabei nahezu täglich Gespräche mit katarischen, pakistanischen und weiteren Vermittlern. Dazu gehört unter anderem der katarische Regierungschef Scheich Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani (46). Auch Pakistans Armeechef Feldmarschall Asim Munir (58) ist in diese Kontaktlinien eingebunden. Auf US-amerikanischer Seite wirken Trumps Sondergesandter Steve Witkoff (69) sowie der Schwiegersohn Jared Kushner (45) mit. Bereits vor zwei Wochen schrieb Vance zudem einen Brief an Mohsen Rezaei (72), den Sekretär des Obersten Nationalen Sicherheitsrates des Iran, was die Ernsthaftigkeit dieser Initiativen unterstreicht.

Vorgeschichte: Vances historisches Engagement

JD Vance ist nicht plötzlich zum Friedensvermittler geworden, sondern war schon vor Kriegsbeginn Ende Februar in Trumps engstem Kreis einer der größten Skeptiker einer militärischen Lösung. Im April leitete er das US-Verhandlungsteam bei einem Iran-Gipfel in Islamabad. Im Juni war er an der Vereinbarung zwischen den USA und Teheran beteiligt. Später führte er die US-Delegation bei direkten Gesprächen in der Schweiz an. Diese früheren Annäherungsversuche scheiterten jedoch, nachdem die iranischen Revolutionsgarden erneut Schiffe angegriffen hatten. Jetzt erhält Vance eine zweite Chance, diesmal mit sichtbarer Unterstützung des Präsidenten.

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Militärische Drohkulisse bleibt bestehen

Parallel zu den diplomatischen Offensiven hält die US-Regierung die militärische Drohkulisse aufrecht. Sollte Donald Trump die aktuellen Gespräche für gescheitert erklären, könnte das US-Militär laut Axios innerhalb relativ kurzer Zeit wieder militärisch zuschlagen. Als Demonstrationskraft der Fähigkeit zu handeln übten die USA vergangene Woche vereinzelte geheime Luftschläge auf die iranische Raketeninsel Keshm aus. Diese taktische Kombination aus Druck und Verhandlungsbereitschaft soll Teheran in die Zange nehmen. Am Freitag telefonierte Trump persönlich mit dem katarischen Emir Scheich Tamim bin Hamad Al-Thani (46), um über die Vermittlungsbemühungen zu diskutieren.

Ausblick auf ein mögliches Treffen

Derzeit wird intensiv über ein Treffen amerikanischer und iranischer Unterhändler diskutiert, das jedoch noch nicht zustande gekommen ist. Die Situation bleibt dynamisch und von hoher Brisanz geprägt. Während in Teheran Anhänger des Regimes Banner mit den Bildern von Steve Witkoff, Donald Trump, dem israelischen Premier Benjamin Netanjahu (77) und JD Vance verbrennen, zeigen die hinteren Kulissen eine komplexe Realität. Es geht nun darum, ob die diplomatischen Kanäle genutzt werden können, um eine Eskalation zu verhindern und langfristige Sicherheitsgarantien zu schaffen. Alle Augen richten sich nun auf die nächsten Schritte der Vermittler und die Reaktion der iranischen Führung auf die angebotene Handreichung.