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US-Vizepräsident Vance befürchtet Zugeständnisse an Teheran

International News

US-Vizepräsident Vance befürchtet Zugeständnisse an Teheran
IranUS-Iran-DealJD Vance
📆15/06/2026 15:43:00
📰ntvde
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US-Vizepräsident JD Vance äußert Bedenken hinsichtlich potenzieller Lücken in einem möglichen Deal zwischen den USA und dem Iran. Vance betont, dass keine US-Mittel an den Iran fließen werden, und dass es sich um Sanktionserleichterungen handelt, wenn bestimmte Bedingungen erfüllt sind.

Vor dem Hintergrund eines potenziellen Deals zwischen den USA und dem Iran tritt US-Vizepräsident JD Vance Befürchtungen vor etwaigen Zugeständnissen an Teheran entgegen.

"Wir geben ihnen kein amerikanisches Geld, kein einziger Dollar aus amerikanischen Mitteln wird an den Iran fließen", sagt er in der US-Sendung "Good Morning America". Stattdessen ginge es "im Wesentlichen um Sanktionserleichterungen", so Vance weiter. Sollte Teheran etwa auf seine Bestände an hoch angereichertem Uran verzichten oder eine Verifikation zulassen, damit die USA sicher sein könnten, dass der Iran keine Atomwaffe baue, würden Sanktionen aufgehoben.

"Es geht hier also wirklich darum, einen Weg einzuschlagen, auf dem die Iraner in der Weltwirtschaft aufgenommen werden, wenn sie das Richtige tun", betont Vance

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