US-Vizepräsident Vance befürchtet Zugeständnisse an Teheran

US-Vizepräsident JD Vance äußert Bedenken hinsichtlich potenzieller Lücken in einem möglichen Deal zwischen den USA und dem Iran. Vance betont, dass keine US-Mittel an den Iran fließen werden, und dass es sich um Sanktionserleichterungen handelt, wenn bestimmte Bedingungen erfüllt sind.
Vor dem Hintergrund eines potenziellen Deals zwischen den USA und dem Iran tritt US-Vizepräsident JD Vance Befürchtungen vor etwaigen Zugeständnissen an Teheran entgegen.
"Wir geben ihnen kein amerikanisches Geld, kein einziger Dollar aus amerikanischen Mitteln wird an den Iran fließen", sagt er in der US-Sendung "Good Morning America". Stattdessen ginge es "im Wesentlichen um Sanktionserleichterungen", so Vance weiter. Sollte Teheran etwa auf seine Bestände an hoch angereichertem Uran verzichten oder eine Verifikation zulassen, damit die USA sicher sein könnten, dass der Iran keine Atomwaffe baue, würden Sanktionen aufgehoben.
"Es geht hier also wirklich darum, einen Weg einzuschlagen, auf dem die Iraner in der Weltwirtschaft aufgenommen werden, wenn sie das Richtige tun", betont Vance
Iran US-Iran-Deal JD Vance Sanktionserleichterungen Hoch Angereichertes Uran Atomwaffenbau Weltwirtschaft Straße Von Hormus Minenräumung Waffenruhe Israel Hisbollah Verteidigungsminister Katz Israel Katz Israel Katz Israel Katz Israel Katz Israel Katz Israel Katz Israel Katz Israel Katz Israel Katz Israel Katz Israel Katz Israel Katz Israel Katz Israel Katz Israel Katz Israel Katz Israel Katz Israel Katz Israel Katz Israel Katz Israel Katz Israel Katz Israel Katz Israel Katz Israel Katz Israel Katz Israel Katz Israel Katz Israel Katz Israel Katz Israel Katz Israel Katz Israel Katz Israel Katz Israel Katz Israel Katz Israel Katz Israel Katz Israel Katz Israel Katz Israel Katz Israel Katz Israel Katz Israel Katz Israel Katz Israel Katz Israel Katz Israel Katz Israel Katz Israel Katz Israel Katz Israel Katz Israel Katz Israel Katz Israel Katz Israel Katz Israel Katz Israel Katz Israel Katz Israel Katz Israel Katz Israel Katz Israel Katz Israel Katz Israel Katz Israel Katz Israel Katz Israel Katz Israel Katz Israel Katz Israel Katz Israel Katz Israel Katz Israel Katz Israel Katz Israel Katz Israel Katz Israel Katz Israel Katz Israel Katz Israel Katz Israel Katz Israel Katz Israel Katz Israel Katz Israel Katz Israel Katz Israel Katz Israel Katz Israel Katz Israel Katz Israel Katz Israel Katz Israel Katz Israel Katz Israel Katz Israel Katz Israel Katz Israel Katz Israel Katz Israel Katz Israel Katz Israel Katz Israel Katz Israel Katz Israel Katz Israel Katz Israel Katz Israel Katz Israel Katz Israel Katz Israel Katz Israel Katz Israel Katz Israel Katz Israel Katz Israel Katz Israel Katz Israel Katz Israel Katz Israel Katz Israel Katz Israel Katz Israel Katz Israel Katz Israel Katz Israel Katz Israel Katz Israel Katz Israel Katz Israel Katz Israel Katz Israel Katz Israel Katz Israel Katz Israel Katz Israel Katz Israel Katz Israel Katz Israel Katz Israel Katz Israel Katz Israel Katz Israel Katz Israel Katz Israel Katz Israel Katz Israel Katz Israel Katz Israel Katz Israel Katz Israel Katz Israel Katz Israel Katz Israel Katz Israel Katz Israel Katz Israel Katz Israel Katz Israel Katz Israel Katz Israel Katz Israel Katz Israel Katz Israel Katz Israel Katz Israel Katz Israel Katz Israel Katz Israel Katz Israel Katz Israel Katz Israel Katz Israel Katz Israel Katz Israel Katz Israel Katz Israel Katz Israel Katz Israel Katz Israel Katz Israel Katz Israel Katz Israel Katz Israel Katz Israel Katz Israel Katz Israel Katz Israel Katz Israel Katz Israel Katz Israel Katz Israel Katz Israel Katz Israel Katz Israel Katz Israel Katz Israel Katz Israel Katz Israel Katz Israel Katz Israel Katz Israel Katz Israel Katz Israel Katz Israel Katz Israel Katz Israel Katz Israel Katz Israel Katz Israel Katz Israel Katz Israel Katz Israel Katz Israel Katz Israel Katz Israel Katz Israel Katz Israel Katz Israel Katz Israel Katz Israel Katz Israel Katz Israel Katz Israel Katz Israel Katz Israel Katz Israel Katz Israel Katz Israel Katz Israel Katz Israel Katz Israel Katz Israel Katz Israel Katz Israel Katz Israel Katz Israel Katz Israel Katz Israel Katz Israel Katz Israel Katz Israel Katz Israel Katz Israel Katz Israel Katz Israel Katz Israel Katz Israel Katz Israel Katz Israel Katz Israel Katz Israel Katz Israel Katz Israel Katz Israel Katz Israel Katz Israel Katz Israel Katz Israel Katz Israel Katz Israel Katz Israel Katz Israel Katz Israel Katz Israel Katz Israel Katz Israel Katz Israel Katz Israel Katz Israel Katz Israel Katz Israel Katz Israel Katz Israel Katz Israel Katz Israel Katz Israel Katz Israel Katz
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Iran: US-Sanktionen sollen im Gegenzug für Atom-Zugeständnisse fallenDer Entwurf für ein Friedensabkommen mit den USA beinhaltet nach Angaben eines iranischen Regierungsvertreters unter anderem das iranische Atomprogramm, die Öffnung der Straße von Hormus und die Aufhebung von Sanktionen.
Read more »
Vance: Iran bekommt keinen einzigen amerikanischen DollarWASHINGTON (dpa-AFX) - Vor dem Hintergrund eines potenziellen Deals zwischen den USA und dem Iran ist US-Vizepräsident JD Vance Befürchtungen vor etwaigen Zugeständnissen an Teheran entgegengetreten.
Read more »
Iran-Krieg: Vance: Iran bekommt keinen einzigen amerikanischen DollarNach dem Bekanntwerden eines Rahmenabkommens zwischen den USA und dem Iran bleiben viele wichtige Details offen. US-Vizepräsident Vance äußert sich nun zu einem heiklen Punkt.
Read more »