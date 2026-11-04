US-Vizepräsident Vance: Iran-Krieg ist Hauptgrund für Republikaner-Niederlage

JD Vance erklärt die Wahlniederlage der Republikaner primär mit dem Krieg im Iran. Ex-Trump-Wähler wandten sich ab. Analyse der Gründe und Folgen.

US-Vizepräsident JD Vance macht den Militäreinsatz im Iran für das schwere Wahlergebnis der Republikaner bei den jüngsten US-Zwischenwahlen verantwortlich. Er betonte, dass der Konflikt mit Teheran der entscheidende Faktor für den Verlust der Mehrheit im Kongress war. Viele frühere Wähler von Donald Trump hätten sich von der Partei abgewandt, weil sie mit der außenpolitischen Linie nicht einverstanden waren.

Klare Schuldzuweisung an die Iran-Politik

Die Demokraten haben bei den Zwischenwahlen sowohl das Repräsentantenhaus als auch den Senat erobert. Damit verliert Präsident Donald Trump die republikanische Mehrheit in beiden Kammern des Kongresses. Für die verbleibenden zwei Jahre seiner Amtszeit muss er sich nun mit einem von den Demokraten kontrollierten Parlament auseinandersetzen. Besonders brisant ist die Position von Vizepräsident Vance, der die Schuld nicht bei einer zu geringen Wahlbeteiligung der Republikaner sieht. Vielmehr hätten zahlreiche Amerikaner, die 2024 noch für Trump und Vance gestimmt hatten, diesmal die Demokraten gewählt.

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Umfrageergebnisse offenbaren Wählerunzufriedenheit

Das Hauptproblem sei nicht die Wahlbeteiligung gewesen, betonte Vance in seiner Analyse. Entscheidend sei vielmehr gewesen, dass viele frühere Trump-Wähler ihre Stimme den Demokraten gegeben hätten, weil sie mit dem politischen Kurs der Regierung unzufrieden gewesen seien. Vance berief sich dabei auf die Befragung eines Meinungsforschers, der eine Niederlage der Republikaner mit 13 Prozentpunkten Rückstand bei der landesweiten Parteipräferenz vorhergesagt habe. Dieser Forscher hatte frühere Trump-Wähler befragt, was die Republikaner tun müssten, um ihre Unterstützung zurückzugewinnen. Vier Antworten hätten nahezu sämtliche Rückmeldungen ausgemacht, wobei die Kritik am Krieg im Iran hervorstach.

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Interne Kritik und fehlende wirtschaftliche Botschaft

Auch die wirtschaftliche Botschaft der Republikaner sei im Endspurt des Wahlkampfs nicht deutlich genug gewesen, räumte Vance unter Berufung auf einen weiteren Meinungsforscher ein. Doch den entscheidenden Grund für das Debakel sieht er eindeutig im Krieg. Der Vizepräsident formulierte seine Kritik ungewöhnlich deutlich. Während innerhalb der Republikanischen Partei nun über die Ursachen der Niederlage gestritten werde, dürfe der Iran-Krieg nicht ausgeblendet werden. Vance hatte einem Krieg gegen den Iran schon vor der militärischen Eskalation skeptisch gegenübergestanden und galt innerhalb der Trump-Regierung als einer der prominentesten Kritiker einer direkten militärischen Konfrontation mit Teheran.

Direkter Appell an die Kriegsgegner im eigenen Lager

US-Präsident Donald Trump habe dies bereits am Vorabend der Analyse eingestanden. An diejenigen, die den Krieg trotz der politischen Folgen verteidigen, richtete Vance eine direkte Aufforderung. Er stellte die Frage in den Raum, ob es das Wert war, den Senat für die nächsten sechs Jahre zu verlieren, nur um die Militäroperation zu rechtfertigen. Diese Aussage markiert eine scharfe Zäsur in der innenpolitischen Debatte der Republikanischen Partei. Der Vizepräsident zwingt die Parteiführung dazu, die außenpolitischen Entscheidungen der Vergangenheit kritisch zu hinterfragen, da die Wählerbindung durch den Konflikt mit Iran nachhaltig geschwächt worden ist.