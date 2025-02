US-Vizepräsident Vance kritisiert Europa scharf

In einer bemerkenswerten Rede zur Münchner Sicherheitskonferenz beschimpfte US-Vizepräsident J.D. Vance die demokratischen Werte Europas und kritisierte besonders Deutschland. Er warf den europäischen Ländern vor, die Meinungsfreiheit einzuschränken und die eigene Bevölkerung zu kontrollieren. Vance zog dabei Beispiele für die Unterdrückung von Meinungen an, die als 'frauenfeindlich' oder 'religiös beleidigend' eingestuft werden.

In einer denkwürdigen Rede rechnet US-Vizepräsident J.D. Vance mit Europa ab, ganz besonders aber mit Deutschland . Die angeführten Beispiele für eine angeblich eingeschränkte Demokratie erzählen viel von der Weltsicht der Trump -Regierung. Die Rede von J.D. Vance war von vielen europäischen Politik ern in ängstlicher Spannung erwartet worden. Doch was der 40-Jährige zur Eröffnung der Münchner Sicherheitskonferenz vom Stapel ließ, sprengte wohl den Vorstellungsrahmen der meisten seiner Zuhörer.

Kein Wort über Russlands Aggressionen gegen die Ukraine, keine Erklärung zu den Plänen der neuen US-Regierung zur Befriedung dieses Krieges, dafür aber eine 19 Minuten lange Tirade über den Zustand der Demokratien in Europa. 'Wenn Sie Angst vor Ihren eigenen Wählern haben, kann Amerika nichts für Sie tun', sagte der 40-Jährige. 'Und es gibt auch nichts, was Sie für das amerikanische Volk tun können, das mich und Präsident Trump gewählt hat.' Doch wie kommt Vance darauf, die demokratisch gewählten Regierungen Europas fürchteten die eigenen Wähler? Vance zählte eine Reihe von tatsächlichen, vermeintlichen oder falsch wiedergegebenen Vorfällen auf, die seiner Ansicht nach für ein unfreies Europa stehen. Im Zentrum der Rede: ausgerechnet Deutschland, Gastgeber der Sicherheitskonferenz. Die freie Rede im Internet werde eingeschränkt, die Menschen würden gegen ihren Willen mit einer Politik der Masseneinwanderung konfrontiert. Vance kritisierte den Ausschluss von AfD- und BSW-Vertretern von der Sicherheitskonferenz und kritisierte wörtlich die 'Brandmauer' der übrigen Parteien gegen eine Zusammenarbeit mit der AfD. Auch die EU, Rumänien, Schweden und Großbritannien nahm Vance ins Visier. 'In diesem Land hat die Polizei Razzien gegen Bürger durchgeführt, die verdächtigt wurden, frauenfeindliche Kommentare im Internet veröffentlicht zu haben, um 'Frauenfeindlichkeit im Internet zu bekämpfen'', sagte Vance. Tatsächlich, die im Internet etwa Gewalt gegen Frauen verherrlicht haben sollen. Grundlage für die im Rahmen eines Aktionstags durchgeführten Ermittlungen ist ein Urteil des Oberlandesgerichts Köln, in dem bestätigt wurde, dass pauschale Verunglimpfungen von Frauen als Volksverhetzung strafbar sein können.Das Beispiel scheint exemplarisch für das völlig unterschiedliche Freiheitsverständnis der Trump-Republikaner einerseits und der meisten EU-Regierungen andererseits. Tech-Milliardär und Trump-Freund Elon Musk hatte bereits nach dem Erwerb der Plattform Twitter Regularien gegen die Verbreitung von Unwahrheiten, Gewaltdarstellungen sowie Hass und Hetze weitgehend außer Kraft gesetzt. Nach Trumps Wahlsieg schloss sich Mark Zuckerberg, Eigentümer von Facebook, Instagram, Threads und WhatsApp, diesem Kurs an. Die meisten EU-Regierungen sowie die EU-Kommission halten so einen Umgang mit sozialen Medien dagegen für ein Einfallstor, die Demokratie zu zersetzen, sei es durch extremistische Kräfte von innen oder durch fremde Staaten wie Russland.Ein anderes Beispiel, auf das Vance besonders viele Sätze verwendete, ist Adam Smith-Connor: Der Mann hatte im November 2022 vor einer Frauenklinik im englischen Bournemouth gebetet - obwohl in Großbritannien rund um solche Kliniken Bannkreise gelten, um Patientinnen vor dem Anblick und den Beschimpfungen radikaler Abtreibungsgegner zu schützen. Smith-Connor wurde zu einer Bewährungsstrafe und umgerechnet mehr als 10.000 Euro Strafzahlung verurteilt. 'Ich fürchte, die Meinungsfreiheit ist auf dem Rückzug', sagte Vance hierzu und zog Parallelen zur Vorgängerregierung unter US-Präsident Joe Biden, die, so behauptete er, die Redefreiheit ebenfalls habe einschränken wollen. In den USA versammeln sich radikale Abtreibungsgegner seit vielen Jahren vor Abtreibungskliniken und schüchtern immer wieder Frauen ein. Für Trump-Republikaner, die maßgeblich von nicht minder radikalen evangelikalen Kirchen unterstützt werden, sind solche Praktiken Teil der Redefreiheit.Ende Januar in Schweden. Einer von Momikas Mitstreitern sei für die Koran-Verbrennungen verurteilt worden, weil die Redefreiheit in Schweden nicht die Beleidigung religiöser Gruppen umfasse. Als 'erschreckend' bezeichnete Vance das Urteil. Salwan Najem erhielt eine Bewährungs- und Geldstrafe. Vance argumentiert offenbar, dass Koran-Verbrennungen Teil der Meinungsfreiheit seien. Wie er zu Bibel-Verbrennungen und pauschalen Christen-Beleidigungen auf amerikanischem Boden stünde, blieb offen.Ferner zeigte sich Vance 'überrascht, dass ein ehemaliger EU-Kommissar kürzlich im Fernsehen auftrat und sich darüber freute, dass die rumänische Regierung gerade eine ganze Wahl annulliert hatte'. Solch 'unbekümmerte Aussagen' seien 'für amerikanische Ohren schockierend'. Schließlich werde den US-Bürgern seit Jahren gesagt, 'dass alles, was wir finanzieren und unterstützen, im Namen unserer gemeinsamen demokratischen Werte geschieht





ntvde / 🏆 3. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

J.D. Vance Europa Deutschland Demokratie Meinungsfreiheit USA Trump Russland Ukraine

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Vance in München: Trump-Vizepräsident erläutert US-Kurs und stellt Europa vor HerausforderungenVizepräsident J.D. Vance wird auf der Münchner Sicherheitskonferenz den europäischen Bündnispartnern den außen- und sicherheitspolitischen Kurs der neuen US-Regierung erläutern. Der Auftritt dürfte einige bittere Wahrheiten enthalten und die bereits angespannte Stimmung zwischen den USA und Europa weiter verschärfen

Weiterlesen »

US-Vizepräsident Vance wirft Europa Unterdrückung der Meinungsfreiheit vorUS-Vizepräsident Vance hat auf der Münchner Sicherheitskonferenz den europäischen Staaten eine Unterdrückung der Meinungsfreiheit vorgeworfen. Dieser demokratische Grundwert scheine auf dem Rückzug zu sein, sagte Vance.

Weiterlesen »

US-Vizepräsident Vance kritisiert Zensur in EuropaUS-Vizepräsident J.D. Vance kritisiert auf der Münchner Sicherheitskonferenz, dass in Europa zu oft andere Meinungen zensiert werden. Vance warnt vor einer Erosion der Demokratie und fordert mehr Redefreiheit. Er sieht die Migration als das wichtigste Thema für die Menschen und betont die Bedeutung einer gemeinsamen Wertebasis für die Sicherheit.

Weiterlesen »

US-Vizepräsident Vance verteidigt Trumps MigrationspolitikIm Interview mit der CBS-Moderatorin Margaret Brennan verteidigt Vizepräsident J.D. Vance die neue US-Migrationspolitik der Regierung Trump, die auf verstärkte Festnahmen und Abschiebungen von illegalen Migranten setzt. Vance betont die Notwendigkeit einer strengen Überprüfung von Einwanderern und Flüchtlingen, verweist dabei auf Fälle von Terroranschlägen und vermeidet es, direkte Fragen zu spezifischen Gruppen, wie den Afghanen, zu beantworten.

Weiterlesen »

US-Vizepräsident Vance bei Münchner SicherheitskonferenzPräsident Trump hat schon in den ersten Wochen seiner Amtszeit eine radikale Kehrtwende in der US-Außenpolitik vollzogen. Sein Stellvertreter kommt nun nach Deutschland, um den neuen Kurs zu erklären.

Weiterlesen »

Weltweit wichtigstes Expertentreffen: US-Vizepräsident Vance nimmt an Münchner Sicherheitskonferenz teilKeine vier Wochen nach Trumps Amtsübernahme reist erstmals ein Mitglied der neuen US-Administration nach Deutschland – Vizepräsident J.D. Vance soll den neuen Kurs des Präsidenten erklären.

Weiterlesen »