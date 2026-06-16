US-Vizepräsident Vance und seine Frau erwarten ihr viertes Kind, nachdem Charlie Kirks Witwe emotional mit ihm umarmt wurde

Usha Vance und JD Vance erwarten ihr viertes Kind, nachdem Erika Kirk, die Witwe des getöteten konservativen Aktivisten Charlie Kirk, emotional mit dem US-Vizepräsidenten umarmt wurde. Es gab Gerüchte, dass Erika Kirks Worte Einfluss auf die Entscheidung für ein weiteres Kind hatten.

Usha Vance (40) und JD Vance (41) erwarten derzeit ihr viertes Kind. Das Foto zeigt sie am 7. April 2026 in Budapest (Ungarn) beim Verlassen der Air Force Two.

US-Vizepräsident JD Vance und seine Frau Usha erwarten ihr viertes Kind. Rund um die Schwangerschaft wirft der Politiker nun eine ebenso überraschende wie pikante Frage auf: Hat Erika Kirk (37), die Witwe des getöteten konservativen Aktivisten Charlie Kirk (†31), den Ausschlag für das Baby gegeben? Pikant ist die Frage deshalb, weil es im November 2025 Getuschel um Vance und Kirk gegeben hat. Kirk hatte den US-Vizepräsidenten bei einer Veranstaltung innig umarmt – für manche Beobachter etwas zu innig.

AlsSorgten mit ihrer vertrauten Begrüßung für Gerede: Erika Kirk und JD Vance Ende Oktober 2025 an der Universität von Mississippi. In einem TV-Interview mit „CBS Sunday Morning“ am Sonntagabend sprach Usha Vance offen über die Entscheidung, ihre Familie zu vergrößern. Hintergrund sind Passagen aus JD Vance’ neuem Buch „.

Darin schreibt er: „Jahrelang hatte ich Usha gebeten, noch ein Kind zu bekommen, und jahrelang hatte sie mir gesagt, dass sie damit abgeschlossen habe – besonders jetzt, da uns der öffentliche Dienst ins Rampenlicht der Nation gerückt hatte.

“ Dann kam der 10. September 2025 – der Tag, an dem sein Freund Charlie getötet wurde.fährt im Buch fort: „Als meine Frau am ersten Tag ihres unermesslichen Kummers Charlie Kirks Witwe im Arm hielt, sagte Erika unter Schluchzen zu Usha, sie bereue es, mit Charlie nur zwei Kinder gehabt zu haben.

“ Laut Vance hatten Erikas Worte Einfluss auf seine Frau. „Bei Usha veränderte sich etwas, und nicht lange, nachdem wir unseren Freund beigesetzt hatten, wurde sie mit unserem vierten Kind schwanger – einem Jungen. “ Das Ehepaar Vance posiert mit seinen Kindern Ewan (geboren 2017), Mirabel (geboren 2021) und Vivek (geboren 2020) im April 2025 vor dem Taj Mahal in Indien. Jetzt stellt Usha im TV klar: Ganz so wie im Buch sei es nicht gewesen.

Sie habe sich bereits vorher mit dem Gedanken an ein viertes Kind beschäftigt. Erika Kirks bewegende Worte seien nicht „der entscheidende Faktor“ gewesen, sondern Teil einer Entscheidung, über die sie und ihr Mann ohnehin schon gesprochen hätten





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