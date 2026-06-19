US-Vizepräsident Vance verschiebt Iran-Reise - Parteikritik an Trump-Abkommen

JD Vance hat seine geplante Reise in die Schweiz zu Iran-Gesprächen verschoben, während Trump bereits eine Absichtserklärung unterzeichnete. Republikaner kritisieren das Abkommen als schweren außenpolitischen Fehler.

Der US-Vizepräsident JD Vance hat seine für Donnerstag geplante Reise in die Schweiz zu Verhandlungen mit iranischen Vertretern vorerst verschoben. Die Delegation sollte dort eine Absichtserklärung zur Beendigung des Krieges mit dem Iran unterzeichnen.

Ein Sprecher des Weißen Hauses erklärte am späten Donnerstagabend, dass der Vizepräsident nicht wie geplant abreisen werde. Vance hatte zuvor auf einer Pressekonferierung betont, dass die Pläne für die Gespräche noch nicht endgültig stünden, die US-Delegation aber bei erster Gelegenheit aufbrechen wolle. Die organisatorischen Rahmenbedingungen der Verhandlungen seien jedoch nie einfach oder vorhersehbar gewesen. Konkrete Gründe für die Verzögerung wurden nicht genannt.

US-Medien spekulierten, dass es um das umstrittene Nuklearprogramm des Iran gehe. Der panarabische Sender Al-Mayadeen, der der vom Iran unterstützten Hisbollah nahesteht, berichtete, die Verzögerung hänge mit der israelischen Militäroffensive im Libanon zusammen. Unabhängig von der Reise hatte US-Präsident Donald Trump bereits am Mittwochabend im Schloss Versailles aus der Ferne eine Absichtserklärung unterzeichnet. In der Schweiz sollte eine feierliche Zeremonie folgen.

Das von Trump vorgestellte vorläufige Abkommen zur Beendigung des Iran-Krieges stößt innerhalb der republikanischen Partei auf scharfe Kritik. Während im Kapitol in Washington Kopien des Abkommens kursierten, empfanden führende Parteikollegen es als den schlimmsten außenpolitischen Fehler seit Jahrzehnten und bezeichneten Bestimmungen als unüberlegt. Diese Seltene Rüge von Republikanern, die dem Präsidenten bisher meist treu blieben, zeigt wachsende Unruhe. Mitglieder der Partei sorgen sich, dass die wirtschaftlichen Auswirkungen des Iran-Konflikts ihre Chancen bei den Zwischenwahlen im November beeinträchtigen könnten





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