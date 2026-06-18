US-Vizepräsident Vance warns Israel against criticism of Iran deal

US-Vizepräsident JD Vance warns Israel against criticism of the Iran deal, stating that he would not attack the US's only major ally in the region and highlighting the US's financial support for Israel's defense.
US-Vizepräsident Vance warnt Israel vor Kritik am vorläufigen Abkommen mit dem Iran . Er würde an Israel s Stelle 'vielleicht nicht den einzigen mächtigen Verbündeten angreifen, den ich auf der ganzen Welt noch habe', sagt Vance in Washington.
US-Präsident Donald Trump sei 'das einzige Staatsoberhaupt auf der ganzen Welt, das dem Staat Israel in diesem Moment wohlgesonnen ist'. Wer in Israel glaube, das größte Problem sei der US-Präsident, müsse 'aufwachen und die Realität der Lage erkennen'. Vance verweist zudem darauf, dass die USA den Großteil der israelischen Verteidigungswaffen finanzieren
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