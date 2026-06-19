US-Vizepräsident Vance warnt Israel vor Kritik an Iran-Abkommen

US-Vizepräsident JD Vance kritisiert Israels Haltung zum US-iranischen Rahmenabkommen und fordert mehr Vertrauen. Die Seeblockade wird aufgehoben, Iran stimmt zu, Israel zeigt sich besorgt.

Die israelische Kritik am US-iranischen Rahmenabkommen sorgt für Spannungen zwischen den Verbündeten. US-Vizepräsident JD Vance warnte Israel in einem Interview mit der New York Times davor, den einzigen mächtigen Verbündeten zu attackieren.

Er betonte, dass US-Präsident Donald Trump derzeit das einzige Staatsoberhaupt sei, das Israel wohlgesonnen ist. Vance bezeichnete die israelische Aufregung als 'seltsam' und forderte mehr Vertrauen in die USA. Er wies darauf hin, dass Israel mit neun Millionen Einwohnern nicht jedes Sicherheitsproblem durch militärische Aktionen lösen könne. Die USA finanzieren zudem den Großteil der israelischen Verteidigungswaffen.

Die wochenlange US-Seeblockade iranischer Häfen wurde aufgehoben. Das US-Militär (Centcom) erklärte auf X, dass auf Anweisung von Präsident Trump die Durchfahrt von Schiffen mit Start oder Ziel Iran nicht mehr behindert wird. Dies ist Teil des Rahmenabkommens, das die freie Durchfahrt durch die Straße von Hormus vorsieht. Dennoch bleiben US-Streitkräfte in der Region stationiert, um die Einhaltung des Abkommens zu gewährleisten.

Der oberste Führer des Iran, Modschtaba Chamenei, billigte das Abkommen trotz eigener Bedenken. Er erhielt von Präsident Massud Peseschkian die Zusicherung, die Rechte der iranischen Nation zu schützen. Chamenei betonte, dass direkte Gespräche mit den USA geplant seien, dies aber nicht bedeute, den Standpunkt des Feindes zu akzeptieren. Der israelische Regierungschef Benjamin Netanjahu rief zum Erhalt der Beziehungen zu den USA auf.

Er sagte, der Kampf sei noch nicht vorbei und weitere Herausforderungen stünden bevor. Netanjahu betonte die Notwendigkeit eines nüchternen Urteilsvermögens und der entschlossenen Verteidigung israelischer Sicherheitsinteressen. Unterdessen gab es erneute israelische Angriffe im Libanon. Nach Angaben der libanesischen Staatsagentur NNA wurden mindestens drei Menschen getötet.

Die israelische Armee erklärte, sie habe Raketen abgefangen, die auf israelische Truppen abgefeuert wurden, und die Abschussrampe zerstört. Morgen sollen Vertreter zu ersten Detailverhandlungen des Abkommens zusammenkommen. Reporterin Alexandra Callenius sieht Probleme am Horizont und beurteilt den Zeitplan von 60 Tagen als fraglich. Der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag, Armin Laschet, hält das Abkommen für unzureichend.

Er sagte, Trump habe keines seiner Ziele erreicht: Regime-Change habe nicht stattgefunden, ballistische Raketen seien noch vorhanden, und das Atomprogramm sei nicht zufriedenstellend gelöst. Das Abkommen sei weder ein Erfolg für Trump noch für den Westen





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