US-Wahl 2024: Unzufriedene Trump-Anhänger zögern vor den Midterms

Zwei treue Trump-Wähler äußern tiefe Enttäuschung über gebrochene Versprechen, Inflation und politische Polarisierung. Ihre Stimmen könnten die Midterms am 3. November entscheiden.

Am 3. November wählen die US-Amerikaner einen neuen Kongress und das Schicksal der Republikaner steht auf der Kippe. Historisch verliert die Partei des amtierenden Präsidenten bei den Zwischenwahlen fast immer Mandate, doch aktuelle Umfragen sehen die Demokraten in Führung. Ob die Republikaner dennoch eine Chance haben, hängt maßgeblich davon ab, ob Donald Trump s eigene Wählerbasis weiterhin zur Wahlurne geht oder die Partei verlässt.

Die Enttäuschung innerhalb dieser Kernwählergruppe wächst spürbar. Der Tagesspiegel hat sich mit zwei langjährigen Unterstützern unterhalten, die den Präsidenten bereits dreimal gewählt haben. Ein Softwareentwickler und eine Landwirtin berichten offen über ihre wachsende Distanz zu den politischen Ergebnissen ihrer Idol-figur, obwohl sie sich im Zwei-Parteien-System traditionell für die Republikaner entscheiden.

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Gebrochene Versprechen und Inflation

Für den Softwareentwickler ist die aktuelle außenpolitische Lage ein Hauptgrund für seine Frust. Er sieht keine Notwendigkeit für den anhaltenden Konflikt, der sich seit Monaten hinzieht, statt wie versprochen nach vier Wochen endete. Das US-Militär wirke unfähig, während die Benzinpreise ins astronomische Höhen schießen. Trump hatte sich einst als der Politiker positioniert, der keine neuen Auslandskriege startet, was nun als gebrochenes Wahlversprechen empfunden wird.

Neben den geopolitischen Spannungen belastet die innere wirtschaftliche Lage die privaten Finanzen extrem. Die Staatsverschuldung der USA wird als irre beschworen, was Existenzängste auch bei gut verdienenden Paaren ohne Kinder auslöst. Der Softwareentwickler empfindet die hohen Kraftstoffkosten als täglichen Stressfaktor, der die Lebenshaltungskosten spürbar in die Höhe treibt und die Kaufkraft erodiert.

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Die Landwirtin teilt diese wirtschaftlichen Sorgen und betont die Ungleichheit der Belastung. Während sie und ihre Frau zwar gut verdienen und von zu Hause arbeiten können, sieht sie die dramatischen Auswirkungen für Familien mit geringerem Einkommen. Für sie stellt sich die Frage nicht zwischen Rechnungen und Tanken, sondern um das reine Überleben. Diese finanzielle Unsicherheit untergräbt die traditionelle Loyalität zu den konservativen Werten.

Kulturkämpfe und politische Polarisierung

Der Softwareentwickler äußert sich zudem scharf zu internen Partei-Debatten, insbesondere über Diversity-Initiativen (DEI) am Arbeitsplatz. Viele Konservative in seinem Umfeld sehen diese Maßnahmen als Angriff auf weiße Männer und lehnen die damit verbundene Gender-Ideologie ab. Mitgefühl für Menschen mit Geschlechtsdysphorie besteht, doch der Zwang zur Nutzung spezifischer Pronomen wird als unsinnig und aufdringlich empfunden.

Die politische Polarisierung hat zu einem Gefühl der Isolation geführt, das Trump zunächst nutzte. Konservative fühlten sich lange ignoriert, bis der Präsident offen sagte, was sie dachten. Doch in seiner zweiten Amtszeit falle die Bewertung negativ aus. Eine Note von Drei sei das Höchste, was er rechtfertigen könnte, trotz einiger Zustimmung zu Grenzschließungen und Abschiebungen.

Kritik üben die Wähler auch an der Rhetorik gegenüber Einwanderern. Trump wird vorgeworfen, zu schlecht über Migranten zu reden, was den Eindruck erweckt, er hasse alle Immigranten, unabhängig von ihrem legalen Status. Die Arbeit von ICE wird als schlecht dargestellt, wobei die Wähler betonen, dass beide Seiten im politischen Prozess Schuld tragen. Die Linke wird für die Existenz von Sanctuary Cities verantwortlich gemacht, die nicht mit Bundesbehörden zusammenarbeiten.

Realweltliche Auswirkungen auf die Midterms

Trotz der tiefen Enttäuschung und der Kritik an Präsident Trump bleibt das strategische Dilemma für die Wähler bestehen. Die Landwirtin erklärt, dass sie sich wahrscheinlich trotzdem für die Republikaner entscheiden wird, da es nur zwei viable politische Optionen gibt. Eine dritte Partei sei nie stark genug, um politische Veränderungen bewirken zu können. Dieses strukturelle Problem führt zu einem Kreislauf, in dem weder noch die Opposition ausreichend repräsentiert werden.

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Zusätzliche Kritikpunkte umfassen den Umgang mit Demonstrationen und die Figur des Präsidenten selbst. Ein Vorfall, bei dem US-Amerikaner erschossen wurden, wurde als schrecklich bezeichnet, jedoch wird den Demonstranten vorgeworfen, zu aggressiv mit Beamten umgegangen zu sein. Die Wähler fordern mehr Würde im öffentlichen Diskurs und kritisieren das Verhalten des Präsidenten als unwürdig, insbesondere im Kontext von Memes und kontroversen Aktionen.

Die Wähler sind gespalten zwischen ihrer parteipolitischen Identität und ihrer Ablehnung der aktuellen Führung. Donald Trump provoziert seine Gegner extrem, was seine Unterstützer dazu bringt, ihn zu verteidigen. Gleichzeitig finden sie sein Verhalten, einschließlich der Vermarktung seiner eigenen Kryptowährung und der Annahme des Jets aus Katar, lächerlich und unangemessen. Diese Ambivalenz könnte entscheidend für den Ausgang der Midterms sein.

Die Midterms am 3. November werden somit nicht nur eine Prüfung der Demokraten, sondern vor allem eine Volksabstimmung über die Enttäuschung in der eigenen Basis. Wenn Trumps Anhänger, die ihn bereits dreimal gewählt haben, enttäuscht zurückhalten oder zur anderen Seite wechseln, verlieren die Republikaner ihre historische Mehrheit. Die konkreten Ergebnisse der Umfragen werden zeigen, ob die ökonomischen Sorgen und kulturellen Konflikte stärker wiegen als die traditionelle Parteibindung.

Die Situation zeigt eine tiefe Spaltung in der amerikanischen Gesellschaft und innerhalb der eigenen Parteienlandschaft. Die Wähler fühlen sich zwischen den Polen der Politik gefangen und sehen keine befriedigende Lösung für die Probleme wie Inflation, Staatsverschuldung und soziale Polarisierung. Ihre Stimme ist jetzt wichtiger denn je, um den Kurs des Landes zu beeinflussen, auch wenn sie mit dem aktuellen State der Union unzufrieden sind.