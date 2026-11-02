US-Wahl 2024: Zeitplan und Auswirkungen auf Donald Trumps Macht

Wann schließen die US-Wahllokale? Wie die Zeitverschiebung die Auszählung beeinflusst und welche Folgen eine Mehrheitsveränderung im Kongress für Donald Trump hat.

Die US-Präsidentschafts- und Kongress wahlen 2024 stehen kurz bevor und werfen Fragen nach dem genauen Zeitplan sowie den politischen Konsequenzen auf. Sollten die Demokraten die Mehrheit in beiden Kammern des US- Kongress es erringen, hätte dies erhebliche Auswirkungen auf die Macht und die Handlungsfähigkeit von Donald Trump. Die Öffentlichkeit wartet gespannt auf die ersten Ergebnisse, sobald die Wahlurnen schließen.

Zeitplan der Wahllokale in den USA

Die Vereinigten Staaten erstrecken sich über mehrere Zeitzonen, was die Auszählung komplex macht. Die ersten Wahllokale öffnen am Dienstagmorgen an der Ostküste. Den Anfang machen die östlichsten Regionen der Bundesstaaten Maine und New Hampshire, wo die Lokale um 18.00 Uhr Ortszeit (EST) schließen. Das entspricht in Deutschland (MEZ) bereits frühem Morgen. Eine Stunde später folgen South Carolina, Vermont, Virginia und der Swing-State Georgia.

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Am Ende der Auszählungskette stehen Hawaii und Alaska. In Hawaii schließen die Lokale um 18.00 Uhr Ortszeit, was 6 Uhr MEZ entspricht. In Alaska liegt die Schließung zwischen 6 und 7 Uhr MEZ. Da es sich bei Hawaii und Alaska nicht um Swing States handelt, ist mit hier kaum eine Wende zu erwarten. Die Vorwahlstimmen von der Ostküste geben jedoch erste Indikatoren.

Auszählung und Briefwahl-Unterschiede

Die ersten Prognosen basieren auf Auszählungen und vorab eingegangenen Briefwahlen. Besonders in Lower Manhattan kamen am 24. Oktober bereits Wähler ins Community College in Tribeca. Die Demokraten wählen erfahrungsgemäß häufiger vorab per Briefwahl. Diese Stimmen werden erst später ausgezählt, was zunächst den Eindruck erwecken kann, die Republikaner führten.

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Mit der Zeit könnten die Demokraten jedoch aufholen, da ihre Briefwahlstimmen nachrücken. Die Prognosen der großen TV-Sender sind immer vorläufig. Bei engem Rennen kann die Ausrufung eines Siegers auf sich warten lassen. Es sind Klagen oder Neuauszählungen bei knappen Ergebnissen möglich, bis die lokalen Ämter die Ergebnisse bestätigen.

Politische Folgen für Donald Trump

Die Kontrolle über den Kongress ist entscheidend für die Präsidentschaft. Eine demokratische Mehrheit in beiden Kammern würde die Handlungsfähigkeit von Donald Trump stark einschränken. Er würde weniger Möglichkeiten haben, seine Agenda ohne Widerstand durchzusetzen. Gesetzgebung und Oversight würden schwieriger.

Die Amtszeit der aktuellen Kongressabgeordneten endet offiziell am 3. Januar 2027 um 12.00 Uhr mittags. Direkt im Anschluss daran beginnt die neue Legislaturperiode. Die Wahlen finden seit 1845 am Dienstag nach dem ersten Montag im November statt. Dieser Tag wurde gewählt, da Aussaat und Ernte vorbei waren und der Winter noch nicht begann. Dies sorgte für maximale Bürgerbeteiligung in der landwirtschaftlich geprägten Gesellschaft des 19. Jahrhunderts.