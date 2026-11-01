US-Wahlen: El-Sayed unter Druck, Trump-Klage abgewiesen und Triumphbogen-Streit

Aktuelle Entwicklungen bei den US-Kongresswahlen: Abdul El-Sayed steht im Fokus, Donald Trump verliert eine milliardenschwere Klage gegen das Wall Street Journal und ein Gericht stoppt den Bau eines Triumphbogens.

Zwei Tage vor den wichtigen Kongresswahlen in den USA gerät der demokratische Senatskandidat aus Michigan, Abdul El-Sayed, zunehmend unter Druck. Seine ehemalige Rivalin bei den Vorwahlen, die Kongressabgeordnete Haley Stevens, hat sich nun offen gegen ihn gewendet.

Stevens, die im August nur knapp gegen El-Sayed unterlegen war, trat am vergangenen Sonntag in einer Kirche in Detroit gemeinsam mit dem republikanischen Senatskandidaten Mike Rogers auf. Dies geschah, nachdem Stevens zuvor von einer gemeinsamen Veranstaltung mit El-Sayed ausgeschlossen worden war. Der Schritt markiert eine deutliche Zuspitzung des Konflikts innerhalb der demokratischen Partei im Bundesstaat Michigan, der weit über die ursprünglichen Parteigrenzen hinausreicht.

Stevens begründete ihren Wechsel und ihre Kritik vor allem mit El-Sayeds Aussagen zu Israel. Sie habe sich bereits kritisch über diese Positionen geäußert. Einen weiteren Schub erhielt ihre Entscheidung, als ihr Verlobter kürzlich ankündigte, bei den kommenden Wahlen für den Republikaner Rogers statt für El-Sayed stimmen zu wollen. Der Verlobte betonte, dass El-Sayed nicht genügend getan habe, um die Sorgen der jüdischen Gemeinde angemessen aufzugreifen. Dies zeigt, wie stark das Thema Israel die Wählerbase in Michigan beeinflusst und wie sensibel die demokratische Führung auf potenzielle Verluste in dieser Gruppe reagiert.

In einer öffentlichen Stellungnahme am Freitag kritisierte Stevens El-Sayed scharf. Sie verwies darauf, dass er verspreche, Geld aus der Politik herauszunehmen. Als ersten Schritt forderte sie ihn auf, Israel aus seinen Erklärungen zu streichen, was Michigan sich nicht leisten könne. Stevens forderte El-Sayed zudem auf, die Wahlwerbung einer unabhängigen linksgerichteten Gruppe zu verurteilen. Diese Werbung hatte hohe Lebensmittelpreise direkt auf die US-Unterstützung für Israel zurückgeführt. El-Sayed betonte am Samstagabend, dass diese Werbung nicht von seinem Wahlkampfteam stamme und er den Inhalten nicht zustimme, versuchte aber, sich nicht vollständig von der Aussage zu distanzieren, was ihm weiter schadete.

Parallel zu den Entwicklungen in Michigan erlitt US-Präsident Donald Trump einen значительных juristischen Rückschlag. Eine Klage im Umfang von zehn Milliarden Dollar gegen die Zeitung Wall Street Journal und den Unternehmer Rupert Murdoch wurde abgewiesen. Trump hatte sich gegen einen Bericht über seine Verbindungen zum verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein zur Wehr gesetzt. Ein US-Bundesrichter in Miami stellte fest, dass Trump nicht bewiesen habe, dass das Journal und Murdoch mit böswilliger Absicht verleumderische Aussagen gemacht hätten. Die Abweisung gilt als schwerer Schlag für den Versuch der Trump-Regierung, kritische Medien zu disziplinieren.

Richter Darrin Gayles begründete seine Entscheidung damit, dass die Klage versuche, Mängel in der Berichterstattung des Wall Street Journal zu erfinden. Dies ist kein einziger Rechtsstreit, in dem sich Trump mit Medien befindet. Auch mit der BBC, der Nachrichtenagentur AP sowie CNN, MS NOW und Politico liefert sich Trump juristische und öffentliche Auseinandersetzungen. Letztere drei haben Trump sogar verklagt, um wieder Zugang zum Weißen Haus zu erhalten. Trump prangert Medien, die ihn negativ berichten, regelmäßig öffentlich an und bezeichnet sie als Fake News.

In der US-Hauptstadt Washington D.C. und im angrenzenden Bundesstaat Virginia stößt Trumps Vision eines riesigen Triumphbogens auf starken Widerstand. Kläger haben eine gerichtliche Klage gegen die US-Regierung eingereicht und werfen vor, dass der Plan nicht vom US-Parlament genehmigt wurde. Der geplante Bogen soll größer sein als der Arc de Triomphe in Paris und an einem zentralen Ort der Hauptstadt entstehen. In der Nähe befinden sich das Lincoln Memorial und der Militärfriedhof Arlington. Die Kläger kritisieren insbesondere die geplante Höhe und den Ort, um den Bau untersagen zu lassen.

Auch bei der Senatswahl in Alaska eskaliert die Situation. Das US-Justizministerium versucht vor Gericht, bestimmte Stimmzettel nach der umkämpften Wahl gesondert aufzubewahren. Im Fokus steht der republikanische Senator Dan J. Sullivan, den Demokraten als Strohmann betrachten. Ziel ist es, untersuchen zu können, ob Wähler aufgrund der Namensgleichheit zweier Kandidaten verwirrt waren. Gleichzeitig hat die Staatsanwaltschaft Ermittlungen wegen mutmaßlicher Wählertäuschung intensiviert, was die politische Spannung im Staat weiter erhöht.

Eine weitere gerichtliche Entscheidung betrifft den Schutz der Wahlintegrität. Ein US-Gericht hat der Trump-Regierung untersagt, Wahlhelfern mit Strafverfolgung zu drohen. Die Richterin gab damit einer Klage von Gewerkschaften der Wahlhelfer statt. Das Justizministerium durfte nicht verlangen, Wähler aus Listen mutmaßlicher Nicht-Staatsbürger zu streichen oder Stimmzettel zurückzuweisen. Diese Entscheidung erging wenige Tage vor den Kongresswahlen, bei denen über die Mehrheit im Repräsentantenhaus und Senat entschieden wird, und gilt als wichtiger Schutz vor politischer Einmischung in den Wahlprozess.