US-Wahlen: Experten sehen Trump auch bei Verlust als mächtig

Analysten bewerten die Macht der US-Präsidentschaft nach den Wahlen. Ein Demokratiesieg ändert laut Experten kaum die Praxis von Donald Trump im Weißen Haus.

Experten zufolge wird sich die Machtposition von Donald Trump auch bei einer Niederlage bei den anstehenden US-Wahlen am Dienstag kaum verringern. Obwohl die oppositionellen Demokraten in den aktuellen Umfragen vorn liegen, deutet nichts darauf hin, dass ein Wahlsieg der Republikaner oder ein knapper Verlust die Handlungsfähigkeit des amtierenden Präsidenten einschränkt. Im Gegenteil, das politische Klima im Weißen Haus bleibt von einer ungebremsten Exekutivgewalt geprägt.

Struktur der Machtverhältnisse im Kongress

Bei den Wahlen sind alle 435 Sitze im Repräsentantenhaus sowie 35 der 100 Senatssitze und 36 Gouverneursposten zu vergeben. Derzeit beherrschen die Republikaner von Trump beide Kammern des Kongresses, wobei die Mehrheit im Senat bei 53 zu 47 liegt. Für eine Änderung der Machtverhältnisse müssten die Demokraten im Repräsentantenhaus drei zusätzliche Sitze und im Senat vier Sitze hinzugewinnen. Selbst wenn dies gelänge, bliebe die operative Kontrolle des Präsidenten weitgehend erhalten.

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Die Realität der vergangenen zwei Jahre zeigt, dass Donald Trump bereits ohne eine mehrheitliche legislative Unterstützung regiert hat. Er ignoriert weitgehend den Kongress und setzt Gesetze der Demokraten einfach durch Veto ein. Alternativ beruft er sich auf Begründungen der nationalen Sicherheit, um eigene politische Ziele ohne parlamentarische Hürden durchzusetzen. Dies geschah beispielsweise bei der Einführung neuer Strafzölle, die das Oberste Gericht zuvor gekippt hatte, aber durch neue Gesetze umgesetzt wurden.

Reaktionen der Demokraten und innenpolitische Folgen

Professor Thomas Jäger von der Universität Köln betont, dass die Bedeutung der Wahl für die innere Entmachtung des Präsidenten weit überschätzt wird. Ein Gewinn der Demokraten würde zwar ermöglichen, Untersuchungsausschüsse zu Korruption, dem Iran-Krieg und den Zöllen einzusetzen. Diese Maßnahmen hätten jedoch primär symbolische Bedeutung für die historische Aufarbeitung der Amtszeit.

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In der Praxis würde ein demokratischer Sieg zu einer aggressiveren und entgrenzteren Politik des Präsidenten führen. Der Politstratege Nico Lange, ehemaliger Leitungsstabschef im Bundesverteidigungsministerium, warnt jedoch vor einer stabilen Lage für Trump selbst. Ein Verlust könnte innenpolitisch destabilisierend wirken, wenn sich auch Republikaner vom Präsidenten abwendeten.

Der Ausgang des Senatsrennens in Texas gilt dabei als zentraler Gradmesser. Dort liegen der Trump-kandidierte Ken Paxton und der Demokrat James Talarico völlig gleich auf. Ein Sieg der Demokraten in Texas würde für Trump ein ernstes politisches Problem bedeuten, ähnlich wie der Verlust Bayerns für die CSU. Dies könnte mehr Republikaner ermutigen, sich offen vom Präsidenten zu distanzieren.

Gesellschaftliche Auswirkungen und internationale Folgen

Für Europa werden sich nach Ansicht von Experten kaum unmittelbare Änderungen ergeben. Kanzler Friedrich Merz und EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen müssen weiterhin mit einer unvorhersehbaren US-Politik rechnen. Die Notwendigkeit für Europa, eigene strategische Unabhängigkeit zu entwickeln, bleibt bestehen. Auch der Kreml wartet weiterhin ab und hofft auf eine Stärkung der Position Putins durch einen Wahlsieg Trumps.

Das geplante Dreier-Treffen der USA, Russlands und der Ukraine in Abu Dhabi wurde bereits auf Mitte November verschoben. Dies geschieht, nachdem die Ergebnisse der Wahlen abgewartet werden sollen. Wladimir Putin glaubt möglicherweise, dass ein Wahlsieg die Position des US-Präsidenten stärken könnte, während Kiew keine Wende in der Unterstützung erwartet.

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Zukünftige politische Strategie und Handelspolitik

Trump-Exberater John Bolton prognostiziert einen noch sprunghafteren Führungsstil. Getrieben von Deals und der begrenzten verbleibenden Zeit werde die Tendenz zu schnellen, unüberlegten Entscheidungen zunehmen. Im Weißen Haus ertöne ausschließlich Zustimmung, da keine Einwände mehr geduldet würden.

Auch im außenpolitischen Bereich bleiben die Handlungsspielräume des Präsidenten groß. Golfstaaten bereiten sich nach Berichten der Wall Street Journal auf mögliche US-Schläge gegen das Iran-Regime vor. Sollte ein demokratischer Sieg Untersuchungsausschüsse initiieren, würde Trump dies laut Expertenanalyse nicht stoppen.

Auch im Zollstreit mit China entscheidet Trump weitgehend allein. Derzeit herrscht ein Zoll-Waffenstillstand mit Peking, der eigentlich am 10. November auslief. US-Finanzminister Bessent sprach jedoch von einer möglichen Verlängerung um zwei Monate. Dies unterstreicht die Exekutivmacht des Präsidenten im Handelsbereich.

Zusammenfassung der politischen Auswirkung

Das Fazit von Professor Thomas Jäger ist eindeutig: Donald Trump wird die nächsten zwei Jahre unabhängig vom Wahlausgang komplett entfesselt agieren. Die verbleibende Zeit im Amt ist für ihn der entscheidende Faktor, um sich weiter zu bereichern und politische Ziele durchzusetzen. Die institutionellen Checks and Balances bleiben in dieser Phase schwach.