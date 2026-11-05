Sozialisten gewinnen Wahlen in Los Angeles, Washington und New York. Während die Demokraten im Kongress zulegen, warnt Experte Peter Rough vor einer politischen Linksschwenk.

Bei der historischen Präsidentschaftskonferenz ist ein klares Signal gesetzt worden. Auf dem Schreibtisch des US-Präsidenten, der als Resolute Desk bekannt ist, liegt die Veto-Kappe. Diese Geste sendet eine deutliche Botschaft an die Demokraten, dass Präsident Donald Trump alle Gesetze stoppen wird, die seine Interessen tangieren oder ihm nicht zusagen. Diese strategische Positionierung findet in einem Moment politischer Umbrüche statt, in dem die demokratische Partei ihre Machtverhältnisse neu justiert.

Sozialistische Erfolge in den Metropolen

Die US-amerikanische Linksaußen hat ihre Präsenz in den wichtigsten Ballungszentren deutlich ausgebaut. In Los Angeles besiegte die demokratische Sozialistin Nithya Raman, die vierundvierzig Jahre alt ist, die Amtsinhaberin und Parteifreundin Karen Bass. Karen Bass ist siebundsiebzig Jahre alt und hatte das Amt zuvor inne. Diese Wahl am Donnerstag markiert einen signifikanten Wechsel in der lokalen Führung von Kaliforniens größter Stadt. Nithya Raman gehört der Gruppe Democratic Socialists of America an und vertritt einen progressiven politischen Kurs.

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Ebenso siegreich war die Sozialistin Janeese Lewis George bei der Bürgermeisterwahl in Washington. Sie ist achtunddreißig Jahre alt und führt nun die Hauptstadt der Vereinigten Staaten. Zusammen mit New York, das bereits von Zohran Mamdani regiert wird, der fünfunddreißig Jahre alt ist, befinden sich nun drei der bedeutendsten US-Metropolen unter der Führung des sozialistischen Flügels der Demokratischen Partei. Diese drei Städte repräsentieren wichtige politische und ökonomische Zentren des Landes.

Expertenwarnung vor einer politischen Verschiebung

Diese Siege könnten nur der Anfang einer größeren Entwicklung sein, wie der US-Experte Peter Rough warnt. Peter Rough arbeitete während der Präsidentschaft von George W. Bush, die vom zwanzigsten Januar zweitausendeins bis zum zwanzigsten Januar zweitausendneun dauerte, im Büro für strategische Initiativen des Weißen Hauses. Er interpretiert die Wahlergebnisse nicht als begeisterte Zustimmung zu den demokratischen Werten. Stattdessen sieht er in den Ergebnissen eine Abstrafung der amtierenden Partei durch die Wählerschaft.

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Die Zahlen unterstreichen die Wucht dieser politischen Korrektur. Die Demokraten gewannen sogar Senatsrennen in Staaten, die Donald Trump, der achtzig Jahre alt ist, bei den Wahlen zweitausendvier noch mit zweistelligem Abstand gewonnen hatte. In Texas und Kansas ziehen erstmals seit Jahrzehnten wieder demokratische Senatoren in den Kongress nach Washington. Dies zeigt eine breite Unzufriedenheit mit dem politischen Status quo, die über die Parteigrenzen hinweg wirkt.

Auswirkungen auf die politische Mitte und Justiz

Doch dieser demokratische Triumph verschiebt die innerparteilichen Machtverhältnisse stark nach links. Peter Rough sieht darin die größte Gefahr für die politische Mitte des Landes. Durch diese Protestwahlen haben Politiker Macht erhalten, die unverhohlen den Sozialismus vertreten oder ihn als Progressivismus verkleiden. Dies könnte zu einer deutlichen Polarisierung der politischen Landschaft führen. Rough erwartet eine wahrscheinliche Bewegung nach links, während der neue Kongress Gesetze vorantreibt.

Langlebige Folgen durch die Bundesgerichte

Diese Gesetze bereiten die Bühne für die nächste Präsidentschaftswahl im Jahr zweitausendacht. Donald Trump kann jedoch mit seinem Vetorecht verhindern, dass die Demokraten ihre Agenda einfach durchsetzen. Für eine Überstimmung des Präsidenten fehlt den Demokraten im Kongress die nötige Zweidrittelmehrheit. Sie können die kommenden zwei Jahre jedoch nutzen, um die strategische Ausrichtung ihrer Partei nach der Amtszeit von Donald Trump festzulegen.

Die Verschiebung könnte sogar längerfristige Wirkungen entfalten als jede bloße Kongressmehrheit. Peter Rough verweist dabei auf die Rolle der Bundesgerichte in den Vereinigten Staaten. Zwar bleibt es dem Präsidenten vorbehalten, Richter zu nominieren. Die Bestätigung dieser Nominierungen muss jedoch nun durch den demokratisch geführten Senat erfolgen. Dies verändert die Dynamik der richterlichen Besetzung erheblich.

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Deshalb werde der republikanische Machtverlust in der gesamten Bundesjustiz und möglicherweise am Supreme Court noch jahrelang zu spüren sein, warnt der Experte. Aus einer scheinbaren Anti-Trump-Wahl könnte sich so ein fundamentaler Ruck in Richtung Sozialismus in den USA entwickeln. Die Kombination aus gewählten Bürgermeisterinnen und einem neuen Senat legt den Grundstein für eine Jahrzehnte andauernde politische Landschaft.