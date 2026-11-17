Die USA prüfen Anschlagspläne des Iran mit schmutziger Bombe in Washington. Parallel verhängt Großbritannien Sanktionen gegen israelische Baufirmen und meldet Angriffe auf Tanker im Hormus.

Die USA nehmen Berichte über einen geplanten Anschlag des Iran in Washington nach Angaben von Präsident Donald Trump sehr ernst. Der US-Präsident bestätigte, dass die Regierung die Lage prüfe, nachdem Medien über Pläne eines Angriffs mit einer sogenannten schmutzigen Bombe berichtet hatten. Trump äußerte diese Aussage am Dienstag während eines Termins in der philippinischen Hauptstadt Manila. Er betonte, dass die USA keine unmittelbare, aber potenziell existenzielle Bedrohung ausschließen können.

Geheimdienstwarnung vor schmutziger Bombe

US-Geheimdienste haben neuen Erkenntnissen zufolge Informationen darüber gesammelt, dass der Iran entwickelt Pläne, hochrangige Mitglieder der Trump-Regierung mit einer schmutzigen Bombe oder einem chemischen Kampfstoff in Washington anzugreifen. Diese Warnung beruht laut dem Bericht auf Auskünften von sieben anonymen Beamten. Die Einschätzung der Lage ist jedoch differenziert. Während einige Bedenken geäußert werden, sehen die Beamten dies eher als eine Option an als als einen unmittelbar bevorstehenden Angriff. Das Weiße Haus erklärte zudem, man beobachte alle potenziellen Bedrohungen genau, es gebe aber derzeit keine glaubwürdigen Bedrohungen für das Inland.

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Präsident Trump antwortete auf die Nachfrage, ob eine unmittelbare Bedrohung bestehe, mit deutlichen Worten. Er sagte, wenn es eine gebe, würden die Täter einen Preis zahlen, wie ihn noch nie ein Land zuvor支付 hätte. Er hoffe nicht, dass ein Anschlag kurz bevorstehe, nahm die Warnung jedoch sehr ernst, da er den Iran als unberechenbar einstufte. In der vergangenen Woche fanden laut CNN mehrere Krisentreffen statt, um die Lage zu analysieren. Teheran wies die Vorwürfe zu chemischen Waffen in der Vergangenheit bereits zurück.

Britische Sanktionen gegen israelische Baufirmen

Parallel zu den Sicherheitsbedenken im Nahen Osten hat die britische Regierung Sanktionen gegen mehrere israelische Baufirmen verhängt. Diese Maßnahme erfolgt wegen der Beteiligung dieser Firmen am illegalen Siedlungsbau im Westjordanland. Es handelt sich dabei um die erste Maßnahme im Rahmen einer neuen Gangart im Verhältnis zu Israel, wie es in einer Mitteilung des Außenministeriums in London hieß. Im Zuge dessen sollen auch Einfuhrbeschränkungen für Waren aus Siedlungen im Westjordanland eingeführt werden.

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Laut der Bekanntgabe werden unter anderem die Vermögenswerte von acht israelischen Firmen in Großbritannien eingefroren. Diese wirtschaftlichen Druckmittel sollen signalisieren, dass Großbritannien die völkerrechtliche illegale Natur der Siedlungstätigkeit nicht akzeptiert. Die Sanktionen sind Teil einer breiteren Strategie, um die politische Isolierung der Siedlungsaktivitäten zu verstärken und internationale Standards im Nahostkonflikt durchzusetzen.

Angriffe auf Tanker in der Straße von Hormus

Die Spannungen im persischen Golfraum eskalieren weiter. Irans Revolutionsgarden haben erneut zwei Explosionen an Schiffen in der Straße von Hormus gemeldet. Vor wenigen Stunden seien zwei Schiffe in der Meerenge auf Seeminen gefahren, hieß es in einer Erklärung der einflussreichen Militärorganisation. Es handelte sich iranischen Angaben zufolge um einen mit Öl beladenen Supertanker und ein Gastankschiff. Beide Schiffe seien durch eine große Anzahl amerikanischer Kampfjets begleitet worden.

Videos der Revolutionsgarden zeigten massive Brände auf See, die auf die Kollision mit den Minen zurückzuführen sein sollen. Die Angaben ließen sich zunächst nicht unabhängig verifizieren. Die iranische Marine hat zudem eine Explosion an einem weiteren Tanker bei der Straße von Hormus gemeldet. Das Schiff sei nach einer Kollision mit einer Seemine erheblich beschädigt worden, berichteten iranische Staatsmedien unter Berufung auf die Marine. Der Tanker sei mit ausgeschaltetem Navigationssystem in einem Sperrgebiet östlich der Meerenge unterwegs gewesen.

Interner Konflikt in der israelischen Polizei

In Israel hat die Polizei eine interne Untersuchung zu ihrem Umgang mit Vorwürfen des Wahlbetrugs eingeleitet. Zuvor war berichtet worden, dass eine Person aus dem Umfeld von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu der Polizei einen Hinweis zu möglicher Bestechung arabischer Wähler gegeben habe. Den Berichten zufolge führte der Hinweis dazu, dass sieben Männer unter dem Verdacht festgenommen wurden, sie hätten Stimmen für eine arabische Partei bei den Parlamentswahlen im Oktober gekauft. Die Männer wurden alle mangels Beweisen wieder freigelassen.

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Nach Angaben der Polizei soll bei der internen Untersuchung Vorwürfen in den Medien nachgegangen werden, wonach die Festnahmen unangemessen gewesen seien und auf fehlerhaften Geheimdienstangaben beruhten. Dieser Vorfall hat das Vertrauen in die Integrität des Wahlprozesses und die Arbeitsweise der Sicherheitsbehörden erschüttert. Die Untersuchung wird Aufschluss darüber geben, ob es strukturelle Mängel in der Ermittlungsmethodik gab. Gleichzeitig bleibt die Situation in der Straße von Hormus hochgradig instabil, da bereits mehrere Tanker in den vergangenen 24 Stunden in der Gegend der Meerenge beschädigt worden sind.