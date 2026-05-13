US-Wetterexperte warnt vor 'höchsten Temperaturgeschichte' und El-Niño-Bewölkung des Pazifiks

Meteorologen warnen vor einem Super-El-Niño, der uns bereits im Sommer dieses Jahres ins Schwitzen bringen könnte. Die Weltorganisation für Meteorologie (WMO) rechnet damit, dass sich ab Mitte dieses Jahres ein El-Niño-Phänomen entwickeln könnte. In Deutschland werden die Auswirkungen eines El-Niño-Phänomens wohl stärker sein.

Heiß, heißer, 2027? Im nächsten Jahr droht ein neuer Hitze rekord! Meteorologen warnen vor einem Super-El-Niño , der uns auch schon in diesem Sommer ordentlich ins Schwitzen bringen könnte.

Laut der Weltorganisation für Meteorologie (WMO) könnte sich ab Mitte dieses Jahres ein El-Niño-Phänomen entwickeln. Mit spürbaren Folgen für Temperaturen und Regenmuster weltweit. Daniel Swain vom California Institute for Water Resources rechnet damit, dass wirbei den globalen Temperaturen zwischen 2026 und 2027. Meteorologe und Klimaspezialist Jeff Berardelli sagte dem US-amerikanischen Sender WFLA-TV: "Ich glaube, wir werden Wetterereignisse erleben, wie wir sie in der modernen Geschichte noch nie gesehen haben.

" Das Phänomen tritt unregelmäßig auf, meistens etwa alle drei bis acht Jahre. Ein El-Niño-Ereignis dauert oft mehrere Monate bis über ein Jahr. Die Folgen können mehr Hitze, Dürren, Starkregen oder Überschwemmungen sein. Und in Deutschland sind es ein Wetter- und Klimaphänomen im Pazifik, bei dem sich das Oberflächenwasser im zentralen und östlichen tropischen Pazifik ungewöhnlich stark erwärmt.

Dadurch verändern sich Wind- und Luftströmungen, was weltweit das Wetter beeinflussen kann, etwa durch Dürren, Starkregen oder mildere Winter in manchen Regionen. Das Phänomen tritt unregelmäßig auf, meistens etwa alle drei bis acht Jahre. Nach Einschätzung des Klimatologen Tido Semmler vom irischen Wetterdienst dürften die Auswirkungen des Klimaphänomens 2027 sogar noch stärker sein.

"Die Erdatmosphäre braucht Zeit, um auf El Niño zu reagieren," erklärt er. Deswegen gebe es laut dem Experten für 2027 "eines eines Rekordjahr zu werden, "wenn sich El Niño in der zweiten Jahreshälfte von 2026 entwickelt.

" Auch die Entwicklungsphase kann bereits Auswirkungen haben. Theo Keeping, Experte für Waldbrände am Imperial College London, warnte, dass El Niño die Wahrscheinlichkeit von extremerund Dürre in Australien, Kanada, den USA und dem Amazonas-Regenwald erhöhe. Sollte sich ein starker El Niño entwickeln, könnte die Gefahr extremer Brände den höchsten Stand der jüngeren Geschichte erreichen. Theodor Keeping ist am Imperial College London als Klimawissenschaftler tätig.

Er forscht vor allem zu Extremwetter und Waldbrandrisiken im Zusammenhang mit dem Klimawandel





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