US-Wirtschaft: Überraschende Schwäche im Einzelhandel, Stärke in der Industrie

Der US-Einzelhandel verzeichnete einen unerwartet starken Rückgang der Umsätze im Januar, während die Industrieproduktion stärker als erwartet stieg. EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen warnt vor einem Kompromiss mit Russland in der Ukraine-Krise und signalisiert eine Erhöhung der Verteidigungsausgaben.

Die US-Wirtschaft blickt auf einen überraschenden Start ins neue Jahr. Der Einzelhandel , ein wichtiger Indikator für die wirtschaftliche Gesundheit des Landes, verzeichnete im Januar einen unerwartet starken Rückgang der Umsätze. Die Erlöse der Einzelhändler schrumpften um 0,9 Prozent, deutlich stärker als die von Analysten erwarteten 0,2 Prozent. Steigende Verbraucherpreise werden als eine der Hauptursachen für die Schwäche im Einzelhandel genannt.

In einem positiven Zeichen hingegen zeigte sich die US-Industrieproduktion im Januar stärker als erwartet. Sie stieg gegenüber dem Vormonat um 0,5 Prozent, während die Experten lediglich einen Anstieg von 0,3 Prozent erwartet hatten. Die gute Nachricht aus der Industriebranche könnte auf steigende Investitionen und verstärkte Nachfrage hindeuten. Auf der internationaler Bühne sorgte Chinas Außenminister Wang Yi mit seinen Äußerungen zur Ukraine-Krise für Gesprächsstoff. Während er Bemühungen um eine friedliche Lösung begrüßte, machte er deutlich, dass China keinen wirtschaftlichen Druck auf Russland ausüben werde, indem es Gaslieferungen aus Russland einschränke. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen warnte bei der Münchner Sicherheitskonferenz vor einem möglichen Kompromiss mit Russland in den Verhandlungen über die Ukraine-Krise. Sie betonte, dass eine geschwächte Ukraine nicht nur Europa, sondern auch die Vereinigten Staaten schwächen würde. Von der Leyen signalisierte außerdem die Bereitschaft der EU, die Verteidigungsausgaben zu erhöhen. Sie will über die Aktivierung einer Sonderklausel zu den europäischen Schuldenregeln höhere Ausgaben ermöglichen, um den Mitgliedstaaten mehr Spielraum für Investitionen in die Sicherheitslage zu geben. In Deutschland hat der Bundesrat ein umfassendes Energie-Gesetzespaket gebilligt, das diverse energiepolitische Vorhaben umfasst. Der Bundestag hatte die Gesetzesänderungen bereits zuvor beschlossen. In Russland blieb der Leitzins unverändert bei 21 Prozent, wie die russische Notenbank bekannt gab. Die Entscheidung entsprach den Erwartungen der Experten, die mit einem unveränderten Leitzins rechneten. Zuletzt hatte die russische Notenbank den Leitzins im Oktober angehoben. Die Eurozone zeigte sich überraschend auf Wachstumskurs. Die Wirtschaftsleistung in den 20 Ländern des Währungsraums stieg im vierten Quartal des vergangenen Jahres um 0,1 Prozent im Vergleich zum Vorquartal. Diese positive Entwicklung wurde durch eine zweite Schätzung der Statistikbehörde Eurostat bestätigt. Der weltweite Stromverbrauch wird in den kommenden Jahren weiter steigen, so die Internationale Energieagentur (IEA). Der wachsende Energiehunger von Schwellen- und Entwicklungsländern sowie der zunehmende Strombedarf der Wirtschaft treiben den Verbrauch in die Höhe. Bis 2027 wird ein jährlicher Anstieg des Verbrauchs um fast vier Prozent vorhergesagt





