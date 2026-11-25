Im Sommer legt die US-Wirtschaft ein beeindruckendes Wachstumtempo an den Tag. Doch ausgerechnet der Konsum als Motor scheint zunehmend zu stottern. Die Verbraucherausgaben wachsen langsamer. Fraglich ist nun, wie groß der Zinsschritt der Fed ausfällt.

Im Sommer legt die US- Wirtschaft ein beeindruckendes Wachstumtempo an den Tag. Doch ausgerechnet der Konsum als Motor scheint zunehmend zu stottern. Die Verbraucherausgaben wachsen langsamer.

Fraglich ist nun, wie groß der Zinsschritt der Fed ausfällt. Die US-Wirtschaft ist im Sommer deutlich stärker gewachsen als bislang angenommen. Das Bruttoinlandsprodukt legte von Juli bis Ende September auf das Jahr hochgerechnet um 4,3 Prozent zu, wie das US-Handelsministerium mitteilte. In einer früheren Schätzung war nur von 3,4 Prozent die Rede.

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Damit hat sich das Wachstum der weltgrößten Volkswirtschaft beinahe verdoppelt: Im zweiten Quartal hatte es bei 2,2 Prozent gelegen. Für einen neuerlichen Dämpfer sorgte derweil aber die anhaltend hohe Inflation. Treiber der Aufwärtskorrektur waren vor allem höhere Investitionen, insbesondere in Software. Dazu kamen stärkere Konsumausgaben - etwa für Pharmazeutika, Freizeitgüter und Kraftstoffe.

"Die Wirtschaft expandiert kräftig und die Arbeitslosigkeit ist gering", sagte Ökonom Bastian Hepperle von der Privatbank Bethmann HAL. Auch die US-Notenbank hat der Wirtschaft bei ihrem jüngsten Zinsbeschluss bescheinigt, dass sie kräftig expandiere.

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Zudem sei das Produktivitätswachstum stark und die Investitionstätigkeit robust. Der Jobaufbau habe ferner mit dem Wachstum der Erwerbsbevölkerung Schritt gehalten.

Allerdings macht die ausufernde Inflation der Federal Reserve zu schaffen, worauf sie im Dezember mit einer zweiten Zinserhöhung im laufenden Jahr reagieren könnte. Laut dem Fed-Vertreter John Williams zeigt sich die US-Wirtschaft trotz der im Zuge des Iran-Krieges gestiegenen Energiekosten insgesamt stark und widerstandsfähig. Das BIP dürfte seiner Prognose zufolge sowohl 2026 als auch 2027 um 2,75 Prozent zulegen. Doch die Teuerung dürfte das dominierende Thema bleiben.

Steigende Energiepreise treiben die Inflation in den USA massiv in die Höhe. Das auf die Verbraucherausgaben zugeschnittene Inflationsmaß weist für Oktober eine Jahresteuerung von 3,8 Prozent aus, nach revidiert 3,7 Prozent im September, wie das US-Handelsministerium mitteilte. Damit ist die Inflation fast doppelt so stark, wie von der Notenbank mit 2,0 Prozent angestrebt. Die Kernrate, bei der Nahrungsmittel- und Energiekosten ausgeklammert bleiben, liegt mittlerweile sogar bei 3,3 Prozent.

Und der Anstieg der Preise hat Folgen: Die Verbraucher steigerten ihren Konsum nicht mehr so stark. Ihre Ausgaben legten im Oktober auf Monatssicht um 0,3 Prozent zu. Experten hatten mit 0,4 Prozent gerechnet, nach aufwärts revidiert 0,6 Prozent im Vormonat. Der private Konsum ist der Motor der US-Wirtschaft, die trotz der Belastungen des Iran-Krieges im Sommer kräftig Fahrt aufgenommen hat.

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Und die Zurückhaltung beim Konsum dürfte anhalten: Eine aktuelle Umfrage zeigt, dass unter US-Amerikanern auch im November weiterhin Frust über hohe Preise und steigende Kosten herrscht. Notenbank-Direktor Christopher Waller bekräftigte jüngst seine Forderung nach einer schärferen Gangart im Kampf gegen die Inflation. Er mahnte, die Fed müsse mit Zinserhöhungen entschlossener auf den Preisauftrieb reagieren.

"Für die Fed ist der Weg zur einer Leitzinserhöhung im Dezember vorgezeichnet. Dass ein großer Zinsschritt eine Option ist, liegt auch an der hartnäckigen Inflation", so Ökonom Bastian Hepperle von der Bank Bethmann HAL. Angesichts der jüngsten Turbulenzen an den Börsen sollte man sich jedoch eher auf einen kleinen Zinsschritt einigen können, meint NordLB-Experte Tobias Basse: "2027 werden die Karten dann neu gemischt. "