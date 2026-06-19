US-Zoll-Drohung aufgrund deutscher Arzneimittelpreispolitik

Die USA prüfen Handelsbelastungen durch Deutschlands geplante Sparmaßnahmen bei Krankenkassen, die Preise für neue Medikamente senken sollen. Gesundheitsministerin Nina Warken betont finanzielle Lage der Krankenversicherung, während US-Handelsbeauftragter Greer unfaire Preissetzungsstrategien kritisiert. Das Gesetz soll noch vor Abschluss der US-Untersuchung beschlossen werden.

In einem neuen Handelskonflikt wirft die US-Regierung Deutschland vor, durch geplante Sparvorgaben für Krankenkassen die Preise für innovative Arzneimittel künstlich zu drücken und damit die Pharmaforschung zu behindern.

Der US-Handelsbeauftragte Jamieson Greer erklärte, man prüfe, ob die deutsche Preispolitik den Handel belastet oder einschränkt. Im Fokus steht dabei das Gesetz von Bundesgesundheitsministerin Nina Warken, das Krankenkassen zu höheren Rabatten auf neue Medikamente verpflichten soll. Warken argumentiert mit der angespannten finanziellen Situation in der Krankenversicherung, während die USA einen gerechten Kostenanteil für neue Medikamente fordern.

Der Zeitplan ist brisant: Das deutsche Gesetz soll bereits Ende Juni beschlossen werden, während die US-Untersuchung bis September läuft - was in Berlin den Verdacht politischen Drucks nährt. Zuvor hatte Unionsfraktionschef Friedrich Merz die USA zur Einhaltung der Zollvereinbarung mit der EU aufgefordert und die Preissetznungsfrage als nationale Angelegenheit bezeichnet





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