Die US-Handelsbehörde USTR kündigt am 25. November neue Section-301-Zölle an. Die EU drohen 15%, China bis zu 45%. Welche Unternehmen betroffen sind.

Am Mittwoch, dem 25. November, hat die US-Handelsbehörde USTR unter der Leitung von US-Handelsbeauftragtem Jamieson Greer neue Zollsätze gegenüber 14 Handelspartnern vorgeschlagen. Diese Maßnahme trifft unter anderem die Europäische Union, China, Japan, Indien und Vietnam. Der DAX reagierte auf diese Ankündigungen am selben Tag mit dem tiefsten Schlussstand seit Juli.

Rechtliche Grundlage: Section 301 über Überkapazitäten

Der neue Vorschlag stützt sich rechtlich auf Section 301, die auf Untersuchungen zu struktureller Überkapazität in den betroffenen Ländern basiert. Die USTR hat 14 von insgesamt 16 laufenden Untersuchungen, die seit dem 11. März 2026 gestartet wurden, abgeschlossen. Vorerst keine Entscheidung gibt es noch für Mexiko und Norwegen.

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Für die Europäische Union, Japan, Südkorea, die Schweiz und Taiwan sieht der Entwurf einen zusätzlichen Zollsatz von 15 Prozent vor. Dabei handelt es sich um einen Aufschlag, da der normale Einfuhrzoll und bereits bestehende Section-301-Zölle angerechnet werden. Bei Waren, die aktuell bereits 10 Prozent zahlen, kämen somit nur 5 Prozentpunkte dazu.

Scharfe Sätze für China und Vietnam

Deutlich schärfer fallen die vorgeschlagenen Zölle für asiatische Partner aus. Vietnam drohen laut dem Entwurf bis zu 35 Prozent, wobei ein mögliches Abkommen den Satz auf 20 Prozent senken könnte. Derzeit zahlen vietnamesische Waren im Durchschnitt 12,5 Prozent, wie Reuters berichtet. Eine Einigung wird daher von vietnamesischer Seite als vordringliches Ziel genannt.

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Für China berechnet ein US-Regierungsvertreter ein kombiniertes Zollvolumen von rund 45 Prozent. Dies setzt sich aus den rund 25 Prozent aus der ersten Amtszeit von Donald Trump und einem neuen Satz von bis zu 20 Prozent zusammen, der den bestehenden Zwangsarbeitszoll einschließt. China bestreitet die Existenz der sogenannten Überkapazitäten und weist die Vorwürfe zurück.

Ausnahmen und Marktreaktionen

Waren, die bereits Branchenzöllen nach Section 232 unterliegen, bleiben von diesen neuen Maßnahmen ausgenommen. Dazu zählen Stahl, Aluminium, Kupfer, PKW, leichte Lkw, Autoteile, Holzprodukte, patentierte Arzneimittel und Halbleiter. Diese Ausnahme gilt für alle Länder außer China. Ausgerechnet bei BMW, dessen Autos von den neuen Zöllen ausgenommen sind, zeigen sich positive Marktreaktionen.

Der DAX verlor am Dienstag 1,26 Prozent, nachdem er am Montag nach der Rückkehr rund 3 Prozent zugelegt hatte. Die Unsicherheit über die weiteren Handelsbeziehungen drückt auf die Kurse. EU-Kommissionssprecher Olof Gill wies die Grundannahme der US-Regierung zurück und betonte, Europa sei selbst von Überkapazitäten betroffen.

Zeitplan und nächste Schritte

Stellungnahmen zu den Vorschlägen sind bis zum 5. Januar 2027 möglich. Ab dem 25. Januar 2027 folgen öffentliche Anhörungen in Washington. Der US-Handelsbeauftragte Jamieson Greer sagte dem Sender CNBC, vor Ablauf einiger Monate werde nichts gelten, und vieles sei bereits eingepreist. Die Zölle sind also noch nicht in Kraft.

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Am Montag, dem 30. November, beraten die EU-Handelsminister über die USA, wobei Greer per Video zugeschaltet werden soll. EU-Handelskommissar Maroš Šefčovič will direkt mit den US-Handelsvertretern sprechen. Auf dem G20-Gipfel in Miami am 14. und 15. Dezember könnten weitere Abkommen fallen. Der Zollwaffenstillstand mit China läuft am 10. Januar 2027 laut Reuters aus.