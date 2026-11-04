US-Zwischenwahlen: Demokraten erobern Kongress und Gouverneursämter

Massiver Sieg der Demokraten bei den US-Midterms: Mehrheit im Kongress und neue Gouverneure. Trump nutzt Veto-Macht, während Republikaner große Verluste hinnehmen müssen.

Die Demokraten haben bei den US-Zwischenwahlen einen deutlichen Sieg über die Republikaner von US-Präsident Donald Trump errungen. Die demokratische Mehrheit in beiden Kammern des Kongresses erschwert dem Amtsinhaber das Regieren in den letzten zwei Jahren seiner Amtszeit erheblich. Gleichzeitig gewinnen die Demokraten Hochrechnungen zufolge das Gouverneursamt im US-Bundesstaat Nevada. Dort setzt sich der demokratische Kandidat Aaron Ford gegen den republikanischen Amtsinhaber Joe Lombardo durch, wie die Nachrichtenagentur AP bestätigt. Dieser Sieg fügt sich in eine Reihe weiterer Verluste der Republikaner ein, die bereits Gouverneursposten in Texas, Georgia, Ohio und Iowa abgeben mussten. Seit nunmehr 16 Jahren stellen die Demokraten wieder mehr Gouverneure als die politische Konkurrenz.

Kongressmehrheit und Vetorecht von Donald Trump

US-Präsident Donald Trump kündigte an, von seinem Vetorecht Gebrauch zu machen, um seine Politik auch unter erschwerten Bedingungen weiterzuführen. Er bezeichne diese Befugnis als "ultimative Macht" im Gespräch mit dem Portal Politico. Gleichzeitig betonte Trump, mit den Demokraten zusammenarbeiten zu wollen, anstatt nur ein Veto nach dem anderen einzulegen. Um ein Veto des Präsidenten zu überstimmen, benötigt man in beiden Kongresskammern die Stimmen von jeweils zwei Dritteln der Mitglieder, was den Demokraten aufgrund ihrer knappen Mehrheit schwerfallen dürfte. Vor diesem Hintergrund postete Trump auf seiner Plattform Truth Social ein Bild einer roten Kappe mit dem Aufdruck "Veto". Das soziale Netzwerk Truth Social gehört dem Unternehmen Trump Media, das im vorbörslichen Handel nach dem desaströsen Abschneiden der Republikaner um mehr als 6 Prozent an Wert verlor.

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Demografische Wählerverschiebungen und Parteistrategien

Analysen zeigen, dass bestimmte Wählergruppen maßgeblich zu den Verlusten der Republikaner beigetragen haben. Bei der Abstimmung über das Repräsentantenhaus entschieden sich mehr als 70 Prozent der 18- bis 29-Jährigen für die Demokraten, während nur 25 Prozent ihre Stimme für die Republikaner abgaben. Auch Hispanos gaben ihre Stimmen überwiegend den Demokraten, wobei fast zwei Drittel der Stimmen von Hispanics für demokratische Kandidaten für das Repräsentantenhaus sprachen. In Georgia kommt mit Keisha Lance Bottoms erstmals eine Frau und erstmals eine Schwarze ins Gouverneursamt. Zusätzlich beobachtete die New York Times eine Verschiebung zugunsten der Demokraten in Regionen mit überwiegend weißen Wählern aus der Arbeiterschicht, die bisher ein wichtiger Teil von Trumps Wählerbasis war.

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Internationale Reaktionen und Begründungen der Republikaner

Auf der internationalen Bühne kommentierte Spaniens Regierungschef Pedro Sánchez die US-Ereignisse als Zerfall der weltweiten ultrarechten Welle. Er erklärte, dass dieser Trend bereits in Brasilien und nun in den USA passiert sei und bald auch in Spanien eintreten werde. Sánchez bezog sich dabei auf die Vorsitzenden der konservativen Volkspartei PP und der ultrarechten Vox-Partei. US-Präsident Trump begründete die massiven Verluste seiner Partei teils mit den Ereignissen im Iran. Er verteidigte seinen militärischen Angriff auf das Land trotz seines Wahlkampfversprechens, keine neuen Kriege zu beginnen, als das Richtige. Er sagte, er würde die Maßnahme wieder treffen, obwohl die Gesellschaft in den USA gegen eine Politik gestimmt habe, die er als armutsfördernd und von Hass geprägt beschreibt.