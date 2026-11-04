US-Zwischenwahlen: Demokraten gewinnen Kongress, Trumps Macht bleibt jedoch unangetastet

Die Demokraten erobern den US-Kongress zurück. Während Europa aufatmet, bleibt Donald Trump in der Außenpolitik handlungsfähig. Experten warnen vor weiterem Druck.

Bei den US-Zwischenwahlen haben die Demokraten eine entscheidende Mehrheit in beiden Kammern des US-Kongresses zurückerobert. Für den amtierenden US-Präsidenten Donald Trump und seine Republikanische Partei markiert dieses Ergebnis eine klare politische Niederlage im innenpolitischen Arena. Die Wähler haben damit ihren Unmut über die aktuelle Führungsspitze zum Ausdruck gebracht, was den Republikanern den Weg in die Opposition bahnt. Doch diese interne Schwäche übersetzt sich nicht automatisch in ein Machtverlieren der Exekutive.

Die Rolle des Iran-Konflikts bei der Wahlniederlage

Die Demokratische Partei profitiert direkt von den außenpolitischen Spannungen, die während der letzten Wahlkampagne entstanden sind. Donald Trump räumte in der BILD-Wahlsendung selbst ein, dass der Konflikt im Iran maßgeblich zur Niederlage seiner Partei beigetragen hat. Der Politikstratege Julius van de Laar bewertet diese Einschätzung als hochgradig glaubwürdig, da Trump sein Wahlversprechen gebrochen hat, keine neuen Kriege zu beginnen. Diese Diskrepanz zwischen Versprechen und politischer Realität dürfte vielen Wählern als Bruch des Vertrauens aufgefallen sein. Die Republikaner müssen nun die politische Verantwortung für diese als aggressiv empfundene Linie tragen.

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Neue Dynamik im Nahen Osten und Israel-Beziehung

Die Konsequenzen dieser Machtverschiebung sind im Nahen Osten bereits spürbar und werden sich weiter auswirken. Benjamin Netanjahu, der Premierminister Israels, steht vor der strategischen Frage, ob Donald Trump ihm auch in der kommenden Legislaturperiode trotz des innenpolitischen Gegenwinds die volle Unterstützung gewähren wird. Die neuen Mehrheitsverhältnisse im Kongress geben der Demokratischen Partei erstmals die Möglichkeit, die Exekutive stärker unter Druck zu setzen. Dies könnte die bisherige einseitige Unterstützung Washingtons in Jerusalem verändern und mehr internationale Balance erfordern.

In Teheran wird der Wahlausgang in den USA hingegen als strategischer Sieg gefeiert. Am Enqelab-Platz wurden sogar Banner mit dem Bild eines hinter Gittern sitzenden Trumps und der Parole "Wir werden Trump töten" aufgehängt. Mohammad Ghalibaf, der Parlamentspräsident Irans und Chefverhandler, veröffentlichte auf der Plattform X die Botschaft, dass die Amerikaner einen Krieg ablehnen und dieser Wille unterstützt werde. Gleichzeitig warnte er die US-Regierung davor, den Willen der eigenen Bevölkerung zu missachten, und drohte mit einem möglichen diplomatischen "Albtraum", falls die Eskalation fortgesetzt wird.

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Perspektiven für die Ukraine und Deutschland

Für die Ukraine bedeutet der Wechsel im Kongress zunächst keine fundamentale Kehrtwende in der amerikanischen Politik. Der Ukraine-Experte Paul Ronzheimer erwartet keinen großen Unterschied in der Unterstützung für Kiew, warnt jedoch davor, dass Donald Trump versuchen könnte, den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj als Sündenbock für eigene Misserfolge zu stilisieren. Auch der Sicherheitsexperte Nico Lange rechnet nicht mit einer grundlegenden Korrektur des bisherigen Kurses im Umgang mit Moskau. Im Gegenteil könnte Trump seine Geschäfte mit Wladimir Putin sogar intensivieren, um innenpolitisch zu glänzen.

Im Gegensatz zu diesen skeptischen Einschätzungen äußert sich Bundesaußenminister Johann Wadephul von der CDU optimistisch. Er geht davon aus, dass die neuen Mehrheitsverhältnisse im Kongress den Austausch zwischen beiden Parteien fördern und damit auch die Ukraine-Frage wieder stärker in den Mittelpunkt der bilateralen Beziehungen rücken wird. Diese Hoffnung auf eine institutionalisierte, parteiübergreifende Zusammenarbeit steht jedoch im Kontrast zu den Befürchtungen vieler anderer Beobachter.

Gefahr durch unveränderte exekutive Macht von Trump

Europäische Sicherheitsexperten wie Carlo Masala mahnen zur Vorsicht vor allzu großer Freude über den Wahlausgang. Masala betont, dass die Demokratische Mehrheit im Kongress die außenpolitische Handlungsfähigkeit von Donald Trump nicht entscheidend einschränken wird. Der USA-Experte Thomas Jäger unterstreicht, dass der US-Präsident in außenpolitischen Fragen weiterhin über weitgehende Handlungsfreiheit verfügt. Da der Kongress gegen ein Veto des Präsidenten kaum ankommt, ist eine direkte Einflussnahme auf konkrete Entscheidungen kaum möglich.

Dies führt zu einer paradoxen Situation: Ein geschwächter Donald Trump ist für die europäischen Verbündeten nicht automatisch berechenbarer. Der Sicherheitsexperte Nico Lange und der frühe Transatlantikkoordinator Peter Beyer warnen davor, von einer Entwarnung auszugehen. Trump könnte versuchen, den Druck auf Berlin und andere europäische Partner noch weiter zu erhöhen, um von den innenpolitischen Niederlagen abzulenken. Seine Politik gegenüber der Ukraine, dem Iran, Venezuela, Kuba und bei den Zöllen wird er weiterhin maßgeblich selbst bestimmen können. Infolgedessen bleibt die deutsche Regierung gefordert, höchste Wachsamkeit zu bewahren und sich auf eine Fortsetzung der bestehenden Strategien einzustellen, anstatt auf eine Entspannung zu hoffen.