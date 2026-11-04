US-Zwischenwahlen: Demokraten gewinnen Kontrolle, Trump nutzt Veto

Die Demokraten sichern sich die Mehrheit im Repräsentantenhaus und das Gouverneursamt in Nevada. Donald Trump kündigt an, sein Vetorecht zu nutzen, um seine Politik fortzusetzen.

Bei den US-Zwischenwahlen haben die Demokraten einen deutlichen Sieg errungen und die Kontrolle über das Repräsentantenhaus zurückerlangt. Diese Entwicklung markiert eine signifikante Wende in der amerikanischen Politiklandschaft, da die Republikaner ihre mehrjährige Mehrheit verloren haben. Die Ergebnisse zeigen eine klare Präferenz der Wähler für die demokratische Agenda, was die politische Dynamik für die verbleibenden zwei Jahre der Amtszeit von Präsident Donald Trump erheblich verändert.

Detaillierte Ergebnisse in Alaska und Nevada

In Alaska bleibt die Senatswahl zwischen dem republikanischen Amtsinhaber Dan S. Sullivan und der demokratischen Herausforderin Mary Peltola offen. Sullivan liegt derzeit knapp vorne, doch laut New York Times müssen noch etwa ein Viertel der Stimmen ausgezählt werden. Der Großteil dieser verbleibenden Stimmen handelt es sich um Briefwahlstimmen, die tendenziell zugunsten von Peltola ausfallen sollen. Die Prognose der Zeitung zeigt daher eine leichte Tendenz zu Peltola, wobei Unsicherheitsfaktoren bestehen. Sullivan liegt zudem hinter den Ergebnissen von Trump bei der Wahl 2024 zurück.

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Gleichzeitig gewinnen die Demokraten Hochrechnungen zufolge das Gouverneursamt im Bundesstaat Nevada. Der demokratische Kandidat Aaron Ford setzt sich gegen den republikanischen Amtsinhaber Joe Lombardo durch. Dies bestätigt sich auf Grundlage von Wählerbefragungen und Stimmauszählungen durch die Nachrichtenagentur AP. Zuvor hatten die Demokraten bereits Gouverneursposten in Texas, Georgia, Ohio und Iowa an die Republikaner verloren oder diese zurückerobert. In Georgia kommt mit Keisha Lance Bottoms erstmals eine Frau und erstmals eine Schwarze ins Amt.

Strategien und Machtposition von Donald Trump

US-Präsident Donald Trump kündigte an, von seinem Vetorecht Gebrauch zu machen, um in seiner restlichen Amtszeit weiter die Politik zu gestalten. Im Gespräch mit dem Portal Politico bezeichnet er diese Befugnis als "ultimative Macht". Zugleich kündigt er an, mit den Demokraten zusammenarbeiten zu wollen. Er erklärte, dass er nicht nur für zwei Jahre dasitzen und gegen alles ein Veto einlegen wolle. Die demokratische Mehrheit in beiden Parlamentskammern erschwert ihm jedoch das Regieren in den letzten zwei Jahren seiner Amtszeit erheblich.

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Als Präsident darf er gegen Gesetze sein Veto einlegen. Um ein Veto des Präsidenten zu überstimmen, braucht es in beiden Kongresskammern die Stimmen von jeweils zwei Dritteln der Mitglieder. Da die Demokraten diese Mehrheit halten, ist eine Überstimmung kaum möglich. Zuvor hatte Trump auf seiner Plattform Truth Social ein Bild einer roten Kappe gepostet, wie sie auch für seine "Make America Great Again"-Bewegung typisch ist. Auf der Kappe ist groß das Wort "Veto" zu sehen.

Wirtschaftliche Folgen und globale Reaktionen

Auf die Niederlage der Republikaner reagiert US-Präsident Trump "für viele überraschend", wie ntv-Korrespondent Gordian Fritz erklärt. Bei den triumphalen Demokraten bricht im Siegestaumel derweil bereits Streit aus. Truth Social ist Donald Trumps Plattform, auf der er permanent seine Meinung zu allen möglichen Themen herausposaunt, nicht selten in Großbuchstaben. Besitzer der Plattform ist das Unternehmen Trump Media, das mit einem Kernfusionsunternehmen fusioniert. Im vorbörslichen Handel gibt die Firma nach dem desaströsen Abschneiden der Republikaner bei den Zwischenwahlen um mehr als 6 Prozent nach.

Spaniens Regierungschef Pedro Sánchez sieht nach den US-Zwischenwahlen die weltweite ultrarechte Welle im Zerfall. Er erklärte auf X, dass dies bereits in Brasilien passiert sei und gerade in den USA geschehen sei. Zudem werde es bald auch in Spanien passieren. Die ultrarechte Welle, auf der auch Alberto Núñez Feijóo und Santiago Abascal surfen wollen, wachse nicht mehr, sondern zerfalle. Sánchez betonte, dass die Gesellschaft in den USA gegen eine Politik gestimmt habe, die nur zur Verarmung führe, gegen Hass, Machismo, Klimaleugnung und gegen die Privilegien der Eliten.

Ursachenanalyse und Demografische Verschiebungen

Trump begründet in einem Interview mit dem Sender Fox News die massiven Verluste seiner Republikaner teilweise am Iran. Er sagte auch dem Wall Street Journal, der Iran sei ein Teil davon gewesen. Dennoch verteidigt Trump sein Vorgehen, trotz seines Wahlkampfversprechens, keine neuen Kriege von Zaun zu brechen, den Iran militärisch angegriffen zu haben. Er erklärte dem Wall Street Journal, er habe das Richtige getan und würde es wieder tun. An den großen Verlusten der Republikaner sind Analysen zufolge einige Wählergruppen besonders beteiligt, die teils vor zwei Jahren noch Trump ihre Stimme gegeben haben.

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Bei der Abstimmung über das Repräsentantenhaus entschieden sich mehr als 70 Prozent der 18- bis 29-Jährigen für die Demokraten. In keiner anderen Altersgruppe ist der Unterschied zu den Republikanern mit 25 Prozent so deutlich. Viele hispanische Wähler stimmten ebenfalls für demokratische Kandidaten für den Einzug ins Repräsentantenhaus. Diese demografischen Verschiebungen tragen maßgeblich zum Erfolg der Demokraten bei und deuten auf langfristige Veränderungen im Wahlsystem hin. Die Demokraten stellen erstmals seit 16 Jahren wieder mehr Gouverneure als die Republikaner, wie der US-Sender NBC News berichtet.