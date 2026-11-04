Die Demokraten gewinnen die US-Zwischenwahlen und stärken ihre Position im Kongress. In Washington D.C. wird die Foie-Gras-Produktion verboten. Analysen zu den politischen und wirtschaftlichen Folgen.

Bei den jüngsten Zwischenwahlen in den Vereinigten Staaten haben die Demokraten einen deutlichen Erfolg verbucht, der die politische Landschaft im Land nachhaltig verändert. Die Demokratische Partei sichert sich die Mehrheit in beiden Kammern des Kongresses, was die Handlungsspielräume der US-Regierung unter Präsident Donald Trump in der verbleibenden Amtszeit erheblich einschränkt. Diese Ergebnisse führen nicht nur zu Verschiebungen in der nationalen Machtbalance, sondern haben auch direkte Auswirkungen auf konkrete lokale Gesetzgebungen in einzelnen Bundesstaaten.

Neue Regularien in der US-Hauptstadt

In Washington D.C., das als Distrikt keine reguläre staatliche Souveränität besitzt, haben die Bürger mit einer großen Mehrheit für ein striktes Verbot der Herstellung und des Verkaufs von Enten- und Gänsestopfleber gestimmt. Die Delikatesse, die international unter dem französischen Namen "foie gras" bekannt ist, wird traditionell hergestellt, indem den Tieren massenhaft kalorienreiche Nahrung durch ein Rohr in den Magen gepresst wird. Dieser Prozess führt dazu, dass die Leber stark anschwillt und der Fettgehalt massiv steigt. Die Demokraten haben bei diesen Wahlen nicht nur auf nationaler Ebene gewonnen, sondern auch lokale Initiativen vorangetrieben, die Tierschutzstandards betreffen.

Also read US-Zwischenwahlen: Demokratische Gewinne und deutsche Reaktionen

Reaktion der Exekutive und Machtbalance

Präsident Donald Trump kündigte an, sein Vetorecht als "ultimative Macht" zu nutzen, um seine Politik auch in den letzten zwei Jahren seiner Amtszeit weiterzubestimmen. Gleichzeitig signalisierte er im Gespräch mit dem Portal "Politico" den Willen zur Zusammenarbeit mit der demokratischen Mehrheit. Da der Kongress nun vollständig in den Händen der Demokraten liegt, benötigen Gesetzesinitiativen des Präsidenten die Zustimmung von zwei Dritteln der Mitglieder in beiden Kammern, um sein Veto zu überstimmen, eine Hürde, die die Opposition nicht erreichen wird. Auf seiner Plattform Truth Social postete Trump ein Bild einer roten Kappe mit der Aufschrift "Veto", was seine Haltung zur Blockade von demokratischen Gesetzesvorhaben unterstreicht.

Wirtschaftliche Auswirkungen und Marktreaktionen

Die Wahlergebnisse haben unmittelbar positive Effekte auf die europäischen Finanzmärkte. Der Dax und der EuroStoxx50 notierten gegen Mittag jeweils rund 1,5 Prozent höher, getrieben durch die Erwartung einer entspannteren Handels- und Regulierungspolitik. Besonders Bankenwerte profitierten davon, da die Befürchtung vor neuen Auflagen oder Sanktionen durch die US-Regierung abgenommen hat. Michael Field, Aktienstratege bei Morningstar, erläuterte, dass die Möglichkeiten der US-Regierung zur Belastung europäischer Banken nun begrenzt sind. Auch Aktien von Unternehmen im Bereich erneuerbarer Energien verzeichneten deutliche Gewinne.

Advertisement

Gouverneurswahlen und spezifische Ergebnisse

Neben den Kongresswahlen waren die Gouverneursämter in mehreren Bundesstaaten von großer Bedeutung. In Nevada setzte sich der demokratische Kandidat Aaron Ford gegen den republikanischen Amtsinhaber Joe Lombardo durch. Die Demokraten gewannen zudem Gouverneursposten in Texas, Georgia, Ohio und Iowa. In Georgia zieht mit Keisha Lance Bottoms erstmals eine Frau und erstmals eine Schwarze in dieses Amt ein. Laut NBC News stellen die Demokraten seit 16 Jahren wieder mehr Gouverneure als die Republikaner, was ihre politische Basis auf lokaler Ebene festigt.

Offene Rennen und langfristige Prognosen

Ein besonders spannendes Rennen blieb in Alaska vorläufig offen, wo der Republikaner Dan S. Sullivan gegen die demokratische Herausforderin Mary Peltola antrat. Nach dem Stand der New York Times liegt Sullivan zwar knapp in Führung, doch da etwa ein Viertel der Stimmen als Briefwahlstimmen noch ausgezählt werden muss, könnte sich das Ergebnis noch ändern. Es wird erwartet, dass diese Stimmen eher zugunsten von Peltola ausfallen. Parallel dazu zeigte sich der Besitzer von Truth Social, Trump Media, nach dem desaströsen Abschneiden der Republikaner im vorbörslichen Handel nach unten. Während in Deutschland die Herstellung von Foie Gras bereits verboten ist, bleibt der Verkauf und Import dort weiterhin erlaubt, was einen Kontrast zu den neuen US-Regelungen darstellt.