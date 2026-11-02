US-Zwischenwahlen: Professor analysiert Risiken politischer Gewalt

Experte Herr Piazza bewertet die Risiken politischer Gewalt bei den US-Zwischenwahlen. Er erklärt, warum dezentrale Strukturen schützen, aber Rhetorik Gefahren birgt.

Der Experte für politische Gewalt, Herr Piazza, äußert sich zur kommenden Wahl am 3. November in den USA. Seine Analyse basiert auf historischen Daten und zeigt, wie sich unbeachtete Wahlergebnisse auf die Stabilität von Demokratien auswirken. Er warnt vor der Gefahr, dass unbeachtete Niederlagen zu gewalttätigen Handlungen führen können, wie sie am 6. Januar 2021 in Washington stattfanden.

Gefahr durch unbeachtete Wahlergebnisse

Viele Politiker behaupten weiterhin, dass ihre Partei nur durch Betrug verlieren kann. Diese Narrativen heizten das Klima am 6. Januar an und haben historische Folgen. Die Regierung initiierte zahlreiche Maßnahmen gegen angeblichen Wahlbetrug. Diese Maßnahmen waren letztendlich wirkungslos und schränkten beispielsweise die Briefwahl ein.

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Forscher in den USA und anderen Ländern stellten fest, dass solche Maßnahmen oft politischer Gewalt vorausgehen. Herr Piazza leitete eine Studie zu neunzig Demokratien zwischen 1970 und 2018 ab. Dort, wo die unterlegene Partei das Ergebnis nicht anerkannte, stieg die Unterstützung für Gewalt deutlich an.

Auch die Toleranz gegenüber politischer Gewalt nahm zu. Das tatsächliche Auftreten von Gewalt steigt in solchen Szenarien signifikant. Dies gilt besonders, wenn Demonstrationen gegen die Bestätigung des Wahlergebnisses stattfinden.

Dezentrales Wahlsystem als Schutzfaktor

Die bevorstehenden Midterms sind keine Präsidentschaftswahl. Der 6. Januar war möglich, weil es einen zentralen Ort und Prozess gab. Beim aktuellen Wahlsystem ist die Struktur jedoch sehr dezentral. Die Regeln für die Wahl unterscheiden sich stark voneinander.

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Diese Komplexität macht es sehr schwierig, Wahlen zu manipulieren. Man müsste Tausende verschiedene Verfahren gleichzeitig angreifen. Die Möglichkeiten, eine Wahl gewaltsam anzufechten, liegen daher nur auf lokaler Ebene vor.

Für diese Zwischenwahl hält ein zentrales Gewaltereignis weniger wahrscheinlich zu sein. Es gibt kein einzelnes symbolisches Ziel mehr, das angegriffen werden könnte. Dennoch bleibt politische Gewalt unberechenbar. Man kann sich vorbereiten, so viel man will.

Trotz aller Vorsichtsmaßnahmen wird man oft auf dem falschen Fuß erwischt. Die Situation bleibt angespannt und erfordert höchste Aufmerksamkeit. Die Unsicherheit bleibt ein permanenter Faktor.

Rechtliche Auseinandersetzungen und Mobilisierung

Angenommen, es gibt ein erbittertes Senatsrennen. Ein Kandidat gewinnt mit einem knappen Vorsprung. Dann könnte ein zuständiger Wahlbeamte die formelle Bestätigung verweigern. Die Bestätigung erfolgt eventuell doch.

Dann reicht die unterlegene Partei Klage ein. Sie behauptet ohne große Beweise, dass es Betrug gegeben habe. Ein Teil dieser Klage mobilisiert Demonstranten. Der Protest wird dabei oft gewalttätig.

Wenn jemand tatsächlich Gewaltakte plant, ist es eine Aufgabe der Strafverfolgung. Die lokale und die bundesstaatliche Polizei müssen sicherstellen, dass alles in Ordnung ist. Dazu gehört etwa, Drohungen gegen Wahllokale nachzugehen.

Auch Bombendrohungen müssen genau geprüft werden. Die Bereitschaft der Behörden muss hoch sein. Jede Warnung wird ernst genommen. Die Sicherheit hat oberste Priorität.

Wahlbeteiligung und Bedrohungen durch ICE

Halten Sie es für wahrscheinlich, dass US-Amerikaner aus Angst vor politischer Gewalt nicht zur Wahl gehen? Bislang sieht das nicht so aus. Die vorzeitige Stimmabnahme erreicht Rekordwerte in Bundesstaaten wie Florida und Ohio.

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Trotzdem gibt es Befürchtungen, dass bestimmte Menschen eingeschüchtert werden. Sie sind eingebürgerte Amerikanerinnen. Sie haben das Wahlrecht. Manche Familienmitglieder sind ohne gültige Papiere.

Beamte der Migrationsbehörde ICE könnten zu Wahllokalen geschickt werden. Dies wird derzeit befürchtet. Die Gefahr des Einflusses auf die Wahl wird diskutiert. Die Bundesregierung kann nicht jedes Wahllokal überwachen.

Dafür gibt es schlicht zu viele Wahllokale im ganzen Land. Es ist nicht möglich, ICE-Beamte flächendeckend einzusetzen. Diese Diskussion war teilweise vorhanden. Sie ist praktisch kaum umsetzbar.

Einfluss von Rhetorik und Betrugsvorwürfen

Die Rhetorik spielt eine enorme Rolle. Was Politiker sagen und tun, hat großen Einfluss darauf, wie Menschen denken und handeln. Bei seinen Kundgebungen verherrlicht Trump Gewalt. Seine Bildsprache ist sehr gewalttätig.

Das wirkt sich auf die Menschen aus. Dies ist aber kein reines Trump-Problem. Andere Politiker setzen ebenfalls auf Gewalt-Rhetorik. Sie wollen Anhänger mobilisieren. Die Strategie ist weit verbreitet.

Gibt es Belege für die Behauptung, US-Wahlen seien anfällig für Betrug? Nein, die US-Wahlen sind sehr sauber. Wir haben nicht viele Beispiele für Betrug. Es gab zahlreiche Kommissionen und Untersuchungen.

Diese waren teils überparteilich, teils parteiisch. Sie suchten nach Betrugsbeweisen. Sie haben fast nie etwas gefunden. Die Behauptungen bleiben unbewiesen. Die Integrität des Systems bleibt erhalten.