US-Zwischenwahlen: Wettumsatz, Wahlbeobachter und rechtliche Konflikte

Fast zwei Milliarden Dollar fließen in Wetten zu den US-Kongresswahlen. Das Justizministerium entsendet 1000 Beobachter. Trump klagt in Kalifornien und spricht über Infrastrukturprojekte.

Kurz vor den Midterms in den USA haben die Amerikaner laut einer Analyse fast zwei Milliarden Dollar auf die Kongress wahlen gesetzt. Laut " Washington Post" wurden bis zum späten Montagabend knapp 1,9 Milliarden Dollar (rund 1,7 Mrd. Euro) auf die Zwischenwahlen gewettet. Die Einsätze verteilen sich demnach auf mehr als 7.000 mögliche Ergebnisse, von der Aussage eines Kandidaten in einer Wahlkampfrede bis hin zum allgemeinen Kräfteverhältnis im Kongress.

Historische Einsatzstärke der Wahlbehörden

Das US-Justizministerium entsendet 1000 Wahlbeobachter in alle 50 Bundesstaaten. Dies sei der größte Beobachtungseinsatz am Wahltag in der Geschichte der Behörde, teilte das Ministerium mit. Die Zahl der Beobachter ist rund dreimal so hoch wie bei den letzten Zwischenwahlen. Sie sollen der Mitteilung zufolge die Einhaltung der Bundeswahlgesetze prüfen. In den USA werden auch Abstimmungen auf Bundesebene von den einzelnen Bundesstaaten gemäß ihren jeweiligen Gesetzen organisiert.

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Strategische Erwartungen der Republikaner

Der Vorsitzende des Republican National Committee (RNC), Joe Gruters, macht sich Hoffnungen auf ein gutes Abschneiden der Partei von Präsident Donald Trump bei den Zwischenwahlen. Alles hänge von der Wahlbeteiligung ab, sagte Gruters am Vorabend der Kongresswahlen am heutigen Dienstag. Wenn die Partei ihre Wähler an die Urnen bringe, gewinne sie, und genau darauf habe sie hingearbeitet. Gruters gab sich optimistisch, dass die Republikaner "der Geschichte trotzen" könnten, sagte er mit Blick auf den Umstand, dass die Partei des jeweils amtierenden Präsidenten bei Zwischenwahlen in der Vergangenheit häufig Sitze einbüßte.

Wahltermine und erste Auszählungen

Seit 12 Uhr deutscher Zeit dürfen die Wähler in New York und New Hampshire ihre Stimmen abgeben. In New York sind zwei Distrikte noch umkämpft. Dort ist noch nicht abzusehen, ob der Kandidat der Republikaner oder der Demokraten gewinnt. Die Wahllokale schließen in New York um 3 Uhr deutscher Zeit. Um 11 Uhr deutscher Zeit haben die US-Zwischenwahlen offiziell begonnen. Den Anfang machen die Wahllokale im Staat Vermont im Nordosten der USA. Sie haben bereits um 5 Uhr Ortszeit geöffnet. Nach und nach folgen die weiteren Staaten. Die ersten Wahllokale in Kentucky und Indiana schließen um 0 Uhr deutscher Zeit. Dann beginnt die Auszählung.

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Rechtlicher Streit in Kalifornien

Im Streit um die Briefwahlstimmen in Kalifornien hat die US-Regierung von Präsident Donald Trump eine juristische Niederlage kassiert. Bundesrichter James Boasberg wies die Regierung an, nicht länger von den kalifornischen Wahlbehörden zu verlangen, die Stimmzettel von 20.000 Menschen gesondert aufzubewahren. Bei ihnen soll es sich laut dem Justizministerium möglicherweise nicht um US-Staatsbürger handeln. Boasberg erklärte, dass die Forderungen der Regierung gegen die US-Verfassung verstießen. "Die Exekutive hat höchstwahrscheinlich gegen die Wahlklausel der Verfassung verstoßen, die die Befugnis über Wahlregeln ausschließlich den Bundesstaaten und dem Kongress überträgt", schrieb Boasberg in seiner Entscheidung. Die US-Regierung hatte in der Sache kurz zuvor den Obersten Gerichtshof angerufen.

Prestigeprojekte und Wirtschaftsdebatten

Wenige Stunden vor den wichtigen US-Zwischenwahlen hat Präsident Donald Trump die verbleibende Zeit seinem Prestigeprojekt nahe dem Weißen Haus gewidmet. Überraschend detailliert erklärte der Republikaner, wie der "Reflecting Pool" am Lincoln Memorial renoviert wurde. Erst im weiteren Verlauf seines Auftritts nutzte er die Bühne, um angebliche Erfolge in den Iran-Verhandlungen und bei der Bekämpfung der Kriminalitätsrate zu benennen. Den Abschluss der Rede bildet eine Rückkehr zum Thema rund um den "Reflecting Pool".

Automobilindustrie und chinesische Konkurrenz

Die US-Regierung von Präsident Donald Trump zieht einen Tag vor den Parlamentswahlen wegen angeblich falsch ausgegebener Stimmzettel in Kalifornien vor den Obersten Gerichtshof. Mit dem Eilantrag will sie eine einstweilige Verfügung erwirken, bis in der Berufungssache entschieden ist, wie aus dem Dokument hervorgeht. Die Regierung wirft Kalifornien vor, Stimmzettel an mutmaßliche Nichtstaatsangehörige ausgegeben zu haben. Bei Bundeswahlen dürfen nur US-Staatsbürger abstimmen. Kalifornien soll laut dem Antrag die Stimmzettel, bei denen die Regierung vermutet, dass sie unrechtmäßig ausgefüllt wurden, gesondert aufbewahren, bis die Identität der Abstimmenden geklärt ist. Sie hatte die Zahl von mehr als 20.000 möglichen Fällen aufgeführt. Bei Gerichten niedrigerer Instanzen war die Trump-Regierung gescheitert. Der US-Autoverband AAI fordert ein dauerhaftes Verbot für chinesische Fahrzeuge in den Vereinigten Staaten. "Wir müssen den US-Markt vor einer Flut chinesischer Importe schützen, die ein Überwachungsrisiko bergen und etablierte Hersteller benachteiligen, die über Generationen hinweg in amerikanische Standorte investiert haben", sagte John Bozzella von der Alliance for Automotive Innovation (AAI) am Montag. Die Gruppe vertritt fast alle großen Autobauer in den USA, darunter General Motors, Toyota und Volkswagen.