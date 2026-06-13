USA 4 Paraguay 1: Folarin Baloguns Doppelpack verhilft den überragenden WM-Gastgebern in Los Angeles zum Sieg

Die USA haben bei ihrem WM-Auftakt in Los Angeles gegen Paraguay mit 4:1 gewonnen. Folarin Balogun hat mit einem Doppelpack die Mannschaft zum Sieg geführt. Das Spiel war ein Traumstart für Team USA und zeigte ihre beste Leistung bei einer Weltmeisterschaft.

Die Tore und die Atmosphäre entfachten bei Zehntausenden von Fans, viele in rot-weißen Trikots, eine wahre Begeisterung. USA -Rufe hallten durch das prunkvolle Stadion. Die erste Halbzeit war wohl die beste, die die USA jemals bei einer Männer- Weltmeisterschaft gespielt haben.

Es war ein Spiel, auf das acht Jahre hingearbeitet wurde. Das erste WM-Spiel auf amerikanischem Boden seit mehr als einer Generation und der Auftakt zu einem Turnier, das das Potenzial hat, die Entwicklung des Fußballs in diesem Land für die nächste Generation grundlegend zu verändern. Und die USA nutzten diese Chance am Freitag eiskalt aus.

Die USA zeigen ihre bisher beste Leistung bei einer Weltmeisterschaft, wobei Folarin Balogun Paraguay vernichtend schlägt - nachdem Donald Trump beschlossen hatte, NICHT dabei zu sein. Ein Traumstart für Team USA. Bei ihrem WM-Auftakt begeisterten die USA das Publikum im SoFi Stadium in Los Angeles und feierten einen vielversprechenden Auftaktsieg gegen das schwache Paraguay. Sagen wir es ganz offen: Das ist eindeutig das schönste Spiel seit Beginn der Weltmeisterschaft.

Die USA starten perfekt in das Turnier, das sie mitveranstalten. Balogun ballert die USA zum Auftaktsieg. Das US-Team ist bereit für die Heim-WM: Gegen Paraguay feiert der Co-Gastgeber einen ungefährdeten Auftaktsieg. Die Partie war bereits zur Pause so gut wie entschieden.

Die USA hatten einen traumhaften Start und ein insgesamt traumhaftes Spiel bei der Weltmeisterschaft, die sie gemeinsam mit Kanada und Mexiko ausrichten und bei der sie als Hauptorganisator 78 der 104 Spiele ausrichten





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