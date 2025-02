USA ändern Passage zur Unabhängigkeit Taiwans auf Website

Das US-Außenministerium hat die Position der USA zum Status Taiwans auf seiner Website angepasst. Die Passage, die besagte, dass die USA die Unabhängigkeit Taiwans nicht unterstützen, wurde entfernt. Die Regierung in Taipeh wertete diese Änderung als Zeichen der Unterstützung für Taiwan.

Die USA haben ihre Position zum Status der Insel Taiwan auf ihrer Website angepasst. Eine Passage, in der die US-Regierung erklärte, dass sie die Unabhängigkeit Taiwans nicht unterstützt, wurde entfernt. Die Regierung in Taipeh wertete diese Änderung als Zeichen der Unterstützung für Taiwan.

Auf der US-Website wird weiterhin Washingtons Opposition gegen einseitige Veränderungen des Status quo sowohl seitens Taiwans als auch seitens Pekings erwähnt, wobei die demokratisch regierte Insel als Teil Chinas beansprucht wird. Die Website enthält außerdem einen Hinweis auf Taiwans Kooperation mit einem Technologie- und Halbleiterentwicklungsprojekt des US-Verteidigungsministeriums. Darüber hinaus heißt es auf der Seite, dass die USA Taiwans Mitgliedschaft in internationalen Organisationen unterstützen würden, sofern dies „anwendbar“ sei. Die Vereinigten Staaten unterhalten wie die meisten anderen Länder formal keine diplomatischen Beziehungen zu Taiwan, sind jedoch dessen stärkster internationaler Unterstützer. Sie sind per Gesetz verpflichtet, der Insel die Mittel zur Selbstverteidigung bereitzustellen. In den bereits am Donnerstag veröffentlichten Änderungen auf der Website des Außenministeriums heißt es: „Wir erwarten, dass die Differenzen zwischen beiden Seiten der Taiwanstraße auf friedliche Weise und ohne Zwang auf eine für die Menschen auf beiden Seiten der Taiwanstraße akzeptable Weise gelöst werden.“ Während seiner Zeit im Kongress machte der neue US-Außenminister Marco Rubio insbesondere wegen einer harten Haltung gegenüber der Volksrepublik China von sich reden. Bei seiner Anhörung im Kongress zeichnete er ein düsteres Bild: Ohne dramatische Veränderungen würden die USA vor dem Ende des Jahrzehnts mit einem Einmarsch der Volksrepublik in Taiwan konfrontiert werden.





SZ_Sport / 🏆 108. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

TAIWAN CHINA USA AUSLANDMINISTERIUM Diplomatie

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

US-Außenministerium entfernt Passage zur Unterstützung TaiwansDas US-Außenministerium hat die Position zum Status Taiwans auf seiner Webseite geändert. Ein Abschnitt, der besagte, dass die USA die Unabhängigkeit Taiwans nicht unterstützen, wurde entfernt. Die Regierung in Taipeh wertet dies als Zeichen der Unterstützung.

Weiterlesen »

Vance: USA wollen „souveräne Unabhängigkeit“ für UkraineDie USA verkünden eine Reihe von Zugeständnissen an Russland – ohne die Ukraine und Europa einzubeziehen.

Weiterlesen »

EU-Kommissarin: Mehr Unabhängigkeit bei KI von USA notwendigBrüssel - Die EU-Kommissarin für Start-ups, Forschung und Innovation, Ekaterina Zaharieva, hat mit Blick auf die Amtsübernahme Donald Trumps mehr Unabhängigkeit im Bereich der Künstlichen Intelligenz (KI)

Weiterlesen »

Rohstoffboom in den USA: Trump pusht 'Made in USA': Rohstoffförderung könnte explodieren!Anzeige / WerbungKupferkrise voraus: Warum der Rohstoff bald extrem knapp wird Liebe Leserinnen, liebe Leser, Giant Mining Corp. (WKN: A409DM | ISIN: CA37452L1085) hat in Zusammenarbeit mit Exploration

Weiterlesen »

Finanzielle Unabhängigkeit: Fünf Tipps für junge LeuteWer jung ist, macht sich häufig keine Sorgen um seine spätere finanzielle Ausstattung. Dabei gibt es Geldanlagen, die man so jung wie möglich in Angriff nehmen sollte, um das optimale Ergebnis zu erzielen.

Weiterlesen »

Fed lehnt weitere Zinssenkungen ab und signalisiert politische UnabhängigkeitDie US-Notenbank hat wie erwartet auf eine weitere Zinssenkung verzichtet und betont die Wichtigkeit der Unabhängigkeit von politischem Druck. Fed-Chef Jerome Powell signalisierte deutliche Zurückhaltung gegenüber dem Wunsch von Präsident Donald Trump nach Zinssenkungen und betonte die Fokussierung auf die Analyse von aktuellen Daten für geldpolitische Entscheidungen.

Weiterlesen »