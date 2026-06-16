Nach iranischen Angaben haben die USA ihre Blockade iranischer Häfen vor der geplanten Unterzeichnung eines Rahmenabkommens beendet. Parallel dazu kritisiert US-Präsident Trump israelische Angriffe im Libanon und macht erneut eine falsche geografische Aussage über Katar. Die Hisbollah knüpft ein künftiges Atomabkommen an den Abzug israelischer Truppen.

Die USA haben nach Angaben aus Teheran ihre seit zwei Monaten andauernde Blockade iranischer Häfen beendet, noch vor der offiziellen Unterzeichnung eines Rahmenabkommen s zur Beendigung des Krieges.

Der iranische Vize-Außenminister Madschid Tacht-Rawantschi betonte, dass Teheran auf diesen Schritt von Anfang an Wert gelegt habe. US-Präsident Donald Trump hatte zuvor am Sonntagabend eine Einigung auf ein Rahmenabkommen mit dem Iran zur Beilegung der Kämpfe erklärt und die Aufhebung der Sperrung der Straße von Hormus sowie der Blockade iranischer Häfen durch die US-Marine angekündigt. Auch von iranischer Seite war von einem sofortigen Ende der Kampfhandlungen die Rede.

Am Rande des G7-Gipfels in Frankreich kritisierte Trump die israelischen Angriffe im Libanon als im Vergleich zu den Hisbollah-Drohnenangriffen teilweise überzogen. Gleichzeitig betonte er seine sehr effektive Beziehung zu Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu und erklärte, ohne die USA gäbe es Israel nicht. Er forderte Netanjahu auf, verantwortungsbewusster in Bezug auf den Libanon zu handeln, da der Konflikt mit der Hisbollah ein schlechtes Licht auf das große Abkommen der USA mit dem Iran werfe.

Die mit dem Iran verbündete Hisbollah-Miliz knüpft ein künftiges Atomabkommen zwischen der Islamischen Republik und den USA an einen Abzug der israelischen Truppen aus dem Libanon. Sollten sich die israelischen Soldaten nicht zurückziehen, werde es kein Atomabkommen geben. Die Miliz teilte mit, von Iran die Zusage erhalten zu haben, dass Teheran in der nächsten Verhandlungsphase mit den USA einen Abzug Israels fordern werde.

Dies solle das Ergebnis und keine Vorbedingung für die Fortsetzung der Gespräche nach der für Freitag geplanten Unterzeichnung einer Absichtserklärung sein. Trump erklärte am Rande des G7-Gipfels am Genfersee nach einem Gespräch mit Katars Emir Tamim bin Hamad Al Thani, dass er beim Iran seinen Fokus nicht auf einen Machtwechsel gelegt habe. Dennoch sei seiner Ansicht nach ein solcher eingetreten, nachdem zu Beginn des Krieges am 28. Februar die Iraner zur Übernahme der Regierung aufgerufen worden waren.

Die US-Regierung verwies darauf, dass mit der Tötung zahlreicher hochrangiger Führungsmitglieder ein personeller Wechsel stattgefunden habe. Trump beschrieb, dass die erste und zweite Gruppe der iranischen Führung tot seien und auch ein Teil der dritten Gruppe. Die verbleibenden Verhandlungspartner seien rationale, nicht radikalisierte Menschen, die ihrem Land helfen wollten. Gleichzeitig räumte er ein, dass Regimewechsel über Jahre beobachtet worden sei und nicht funktioniert habe.

Erneut fälschlicherweise bezeichnete Trump den Staat Katar als ein Nachbarland des Irans mit gemeinsamer Grenze. Am Rande des G7-Gipfels im französischen Évian sagte er zu Katars Emir, man könne von Katar aus direkt über die Grenze in den Iran gehen, was Katar in eine gefährlichere Position bringe. Tatsächlich grenzt Katar jedoch nur an Saudi-Arabien und ist ansonsten von Wasser umgeben; die Luftlinie zum Iran beträgt an der schmalsten Stelle etwa 200 Kilometer.

Trotz der von den USA angekündigten Seeblockade berichtet das iranische Staatsfernsehen, dass drei iranische Tanker und zwei Frachtschiffe mit lebenswichtigen Gütern an Bord vom Indischen Ozean aus Kurs auf Häfen im Süden des Iran nehmen. Das US-Militär hatte zuvor mitgeteilt, dass eine Blockade der iranischen Häfen noch bis Freitag in Kraft bleibe.

Bewertende Stimmen wie das Budapester Portal heben hervor, dass der erwartete größte Erfolg des Rahmenabkommens für die Waffenruhe in der Wiederöffnung der Straße von Hormus für den weltweiten Schiffsverkehr liegt, was langfristig die Preise für Energie und andere Güter senken wird. Dies stelle lediglich eine Rückkehr zum Status quo der Vorkriegszeit dar. Weiter wird kommentiert, dass der Iran aus dem Konflikt gestärkt hervorgeht





ntvde / 🏆 3. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

USA Iran Rahmenabkommen Blockade Straße Von Hormus Trump Israel Libanon Hisbollah Katar G7-Gipfel Atomabkommen Geopolitische Spannungen

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Naher Osten im Fokus: Iran zweifelt an diplomatischem Weg mit USA - Trump ermahnt Israel nach AngriffNach israelischen Angriffen in Vororten der libanesischen Hauptstadt Beirut und angedrohten Gegenschlägen des Irans auf Israel hat US-Präsident Donald Trump die Seiten zur Zurückhaltung aufgerufen.

Read more »

Iran und USA vereinbaren Einigung zum Iran-Krieg, USA und Iran streiten sich über US-Blockade, Trump kritisiert israelische Attacke auf LibanonDer Iran kündigt ein sofortiges und dauerhaftes Ende des Krieges und der Militäreinsätze an verschiedenen Fronten in dieser Nacht an. Das gelte auch für den Libanon, erklärt der iranische Vize-Außenminister. Zudem beginne dann die Aufhebung der US-Seeblockade gegen die Islamische Republik, meldet die Nachrichtenagentur Tasnim unter Berufung auf den Politiker. Die Verhandlungen über ein endgültiges Abkommen sollen in einem Zeitraum von 60 Tagen stattfinden, erklärt er weiter. Sollte die Gegenseite gegen Vereinbarungen verstoßen, werde der Iran eigene Maßnahmen ergreifen.Nach wochenlangen Verhandlungen haben sich die USA und der Iran nach Angaben von US-Präsident Donald Trump auf ein Rahmenabkommen für ein Ende des Iran-Krieges geeinigt. Eine Einigung mit dem Iran sei 'jetzt vollständig', erklärt Trump auf seiner Plattform Truth Social. Die Sperrung der Straße von Hormus für die Schifffahrt werde aufgehoben, ebenso die Blockade iranischer Häfen durch die US-Marine. Die Durchfahrt ist laut Trump gebührenfrei. Er fügt hinzu, 'Schiffe dieser Welt, werft eure Motoren an. Lasst das Öl fließen.'Die USA und der Iran haben sich nach Angaben der pakistanischen Regierung auf ein Friedensabkommen geeinigt. Beide Seiten hätten nach intensiven Gesprächen die sofortige und dauerhafte Einstellung der militärischen Operationen an allen Fronten erklärt, teilte der pakistanische Ministerpräsident Shehbaz Sharif auf dem Kurznachrichtendienst X. Dies schließe auch den Libanon ein. Die offizielle Unterzeichnung der Vereinbarung sei für kommenden Freitag (19. Juni) in der Schweiz geplant.

Read more »

Iran erwägt Gebühren für Hafen der Straße von Hormus nach Abkommen mit USADer Iran kündigt an, nach einer 60‑Tage‑Frist kostenpflichtige Durchfahrten in der Straße von Hormus einzuführen. Die Maßnahme könnte das Seerecht verletzen und dient möglicherweise politischen Druck auf Hardliner. Die Behauptungen stammen aus iranischen Medien und sind bislang nicht offiziell bestätigt.

Read more »

Liveticker: Mehrere iranische Schiffe passieren US-Blockade – Trump beim G7-Gipfel in EuropaDie Lage im Nahen Osten ist angespannt. Immer wieder gibt es Kämpfe. Die wirtschaftlichen Folgen auch für Deutschland sind gravierend. Der Überblick.

Read more »