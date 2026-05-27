USA benötigen mindestens drei Jahre, um Waffensysteme im Iran zu ersetzen

Die USA benötigen mindestens drei Jahre, um die im Iran am stärksten eingesetzten Waffensysteme zu ersetzen. Das US-amerikanische Militär greift Ziele im Iran an und Teheran droht mit Vergeltung.

Die USA werden einer Studie zufolge mindestens drei Jahre brauchen, um die im Iran am stärksten eingesetzten Waffensysteme zu ersetzen. Das gelte sowohl für Tomahawk-Marschflugkörper als auch für Abfangsysteme vom Typ Patriot und THAAD, heißt es in einer gerade veröffentlichten Analyse des Zentrums für Strategische und Internationale Studien (CSIS) in Washington.

Von der Marine eingesetzte Standardraketen vom Typ SM-3 und SM-6 könnten in rund zwei Jahren neu beschafft werden, hieß es in der CSIS-Analyse weiter. Sie seien nicht so intensiv eingesetzt worden. Im Iran-Krieg bestehe durch die geleerten Bestände zwar kein militärisches Risiko für die USA, heißt es in der Studie weiter. Es sei dadurch aber ein Zeitfenster der Verwundbarkeit für einen möglichen Konflikt im Westpazifik geschaffen worden.

Die USA bieten nach den Worten von US-Präsident Donald Trump dem Iran in den Verhandlungen über ein Ende des Kriegs derzeit keine Lockerung von Sanktionen an. Nein, wir sprechen nicht über irgendeine Lockerung von Sanktionen, sagt der Republikaner in der Kabinettssitzung im Weißen Haus. Auch über Gelder, die der Iran für sich beanspruche, habe man im Moment weiter die Kontrolle.

Trump war von einer Reporterin gefragt worden, ob die USA erwägen, Sanktionen gegen den Iran zu lockern, damit das Land wieder sein Rohöl verkaufen darf. US-Präsident Donald Trump sagt, er fühle sich nicht wohl bei dem Gedanken, dass die iranischen Bestände an hoch angereichertem Uran an China oder Russland übergeben werden könnten. Auch gehe es in den Gesprächen mit dem Iran nicht um die Lockerung von Sanktionen.

Die Straße von Hormus werde offen für alle sein und niemand werde sie kontrollieren, fügt er hinzu. Das US-amerikanische Militär greift Ziele im Iran an und Teheran droht mit Vergeltung. ntv-Korrespondent Gordian Fritz erklärt, dass derweil am Verhandlungstisch heftig gestritten wird und der Iran einst zerstörte Stellungen längst wieder aufbaut. Aus der Sicht von US-Präsident Donald Trump ist der Verhandlungsstand zu einem möglichen Ende des Iran-Kriegs noch nicht zufriedenstellend.

In einer Sitzung seines Kabinetts im Weißen Haus sagt der Republikaner, der Iran sei sehr entschlossen: Sie wollen unbedingt ein Abkommen schließen. Die US-Regierung sei damit aber nicht zufrieden, werde es aber später sein. Trump erneuert die Drohung, dass man entweder einen Deal abschließen oder weiter kämpfen werde - er spricht davon, dann die Sache zu Ende bringen.

Der Konflikt zwischen dem Iran und den USA hält weiterhin die Welt in Atem. ntv-Reporterin Kavita Sharma erklärt, dass sich das iranische Regime als Sieger des Krieges versteht, auch weil es der Weltwirtschaft durch die Straße von Hormus erheblichen Schaden zugefügt hat. Das Weiße Haus weist einen Bericht staatlicher iranischer Medien über einen Entwurf für eine Absichtserklärung zwischen den USA und dem Iran als unwahr zurück. Es handele sich um eine komplette Erfindung, teilt das US-Präsidialamt mit.

Israel ruft Bewohner von Stadt im Libanon zur Flucht auf. Israels Armee hat erstmals seit Verkündung der Waffenruhe im Konflikt mit der Hisbollah im Libanon fast alle Einwohner der Küstenstadt Tyrus und umliegender Orte zur Flucht aufgerufen. Israel werde dort gegen die Hisbollah vorgehen, teilt ein Militärsprecher in arabischer Sprache auf der Plattform X mit. Grund seien die Angriffe der vom Iran unterstützten Miliz auf Israel.

Der Sprecher fordert die Menschen auf, sich nördlich des Sahrani-Flusses zu begeben, der etwa 40 Kilometer von der israelisch-libanesischen Grenze verläuft. Nicht betroffen von der jüngsten Warnung ist eine von Christen bewohnte Gegend in der Stadt. Die iranischen Revolutionsgarden veröffentlichen Aufnahmen, die militärische Erfolge belegen sollen. Darin ist die Zerstörung einer Kampfdrohne vom Typ MQ-9 Reaper zu sehen.

Doch eine genaue Prüfung der Bilder wirft Fragen auf. Dem staatlichen Fernsehen im Iran liegt nach eigenen Angaben ein Entwurf für ein inoffizielles Rahmenabkommen mit den USA vor. Demzufolge sollen die USA ihre Truppen in unmittelbarer Nähe zum Iran abziehen.

Zudem sollen sie die Seeblockade aufheben. Im Gegenzug verpflichte sich der Iran, die Anzahl der Handelsschiffe, die die Straße von Hormus passieren, innerhalb eines Monats wieder auf das Vorkriegsniveau zu bringen. Diese Absichtserklärung sei noch nicht finalisiert. Ohne Bestätigung werde der Iran keine Schritte unternehmen.

Aus dem TV-Bericht geht nicht hervor, von wem der angebliche Entwurf stammt. Die USA und Israel wollen nach Darstellung Teherans weiterhin die Führung des Iran stürzen. Der Feind verfolge nun mit anderen Mitteln das Ziel, das er zu Beginn des Iran-Krieges offen verkündet habe, das er aber durch militärische Mittel nicht erreichen konnte, heißt es in einer vom iranischen Staatsfernsehen verbreiteten Erklärung des Geheimdienstministeriums





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