USA bereit zur Wiederaufnahme des Iran-Krieges - Hegseth widerspricht Studie

US-Verteidigungsminister Pete Hegseth betont die militärische Bereitschaft der USA für einen erneuten Krieg gegen den Iran, trotz einer Studie, die auf jahrelange Ersatzbeschaffung hinweist. Die Kosten des bisherigen Einsatzes belaufen sich auf 29 Milliarden Dollar.

Die USA sind nach Aussage ihres Verteidigungsministers Pete Hegseth mehr als fähig, den Krieg gegen den Iran wieder aufzunehmen. Auf einem Verteidigungsforum in Singapur betonte Hegseth, dass die amerikanischen Bestände sowohl vor Ort als auch weltweit ausreichend seien.

Er führte aus, dass die Streitkräfte durch die ausgewogene Kombination von spezieller und massenhaft verfügbarer Munition in der Lage seien, bei Bedarf erneut zu starten. Diese Äußerungen kommen zu einem Zeitpunkt, an dem die USA bereits immense Mengen an Waffen und Munition im Iran-Krieg eingesetzt haben. Erst vor wenigen Tagen veröffentlichte eine Studie des Institutes für Strategische Studien, die besagt, dass die USA mehrere Jahre benötigen würden, um die am stärksten genutzten Waffensysteme im Iran zu ersetzen.

Besonders Präzisionsmunition und Drohnen seien nur langsam ersetzbar, warnen die Experten. Das US-Verteidigungsministerium bezifferte die Ausgaben für den Militäreinsatz mit dem Codenamen Epischer Zorn im Iran zuletzt auf 29 Milliarden Dollar, umgerechnet rund 25 Milliarden Euro. Pentagon-Finanzchef Jules Hurst erklärte bei einer Kongressanhörung, dass diese Kosten hauptsächlich für die Reparatur und den Ersatz von Militärausrüstung anfielen. Die Diskrepanz zwischen Hegseths zuversichtlicher Einschätzung und der Studie, die auf längere Ersatzzeiten hinweist, wirft Fragen auf.

Experten sind sich uneinig, ob die USA tatsächlich in der Lage sind, einen weiteren größeren Konflikt zu führen, ohne die Einsatzbereitschaft anderer Fronten zu gefährden. Die Kosten von 29 Milliarden Dollar betreffen nur den Zeitraum der letzten sechs Monate, wie das Pentagon weiter mitteilte. Insgesamt sind die Ausgaben seit Beginn des Einsatzes auf über 100 Milliarden Dollar gestiegen, wie Haushaltsdokumente zeigen. Die Aussagen von Hegseth sind auch vor dem Hintergrund der aktuellen geopolitischen Spannungen zu sehen.

Der Iran-Konflikt hat bereits zu erheblichen Verlusten auf beiden Seiten geführt. Die USA haben ihre Militärpräsenz im Nahen Osten verstärkt, aber die logistischen Herausforderungen bleiben beträchtlich. Die Wiederauffüllung der Lagerbestände ist ein komplexer Prozess, der nicht nur finanzielle Mittel, sondern auch industrielle Kapazitäten erfordert. Die Rüstungsindustrie steht unter Druck, die Produktion hochzufahren, um den Bedarf zu decken.

Kritiker werfen der Regierung vor, die langfristigen Kosten zu unterschätzen. Die 29 Milliarden Dollar stellen nur einen Teil der Gesamtausgaben dar, da laufende Einsätze und verdeckte Operationen nicht vollständig erfasst sind.

Zudem könnte ein erneuter Krieg zu einer weiteren Eskalation führen, die regionale Stabilität gefährden und humanitäre Krisen verschärfen. Hegseths Äußerungen in Singapur zielen darauf ab, Verbündete zu beruhigen und die eigene Militärmacht zu demonstrieren. Ob die USA jedoch wirklich bereit sind, einen zweiten großen Krieg im Nahen Osten zu führen, bleibt fraglich. Die kommenden Monate werden zeigen, ob die diplomatischen Bemühungen oder die militärische Konfrontation überwiegen





sternde / 🏆 31. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

USA Iran Militär Kriegsbereitschaft Rüstung

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Irankrieg-News: USA greifen erneut an – Iran schlägt zurückTrotz der Waffenruhe führen die USA Luftschläge gegen Ziele im Iran durch. Der Iran übt Vergeltung. Alles Wichtige im Newsblog.

Read more »

Hoffnungen auf Friedensabkommen zwischen USA und Iran werden gedämpftDie anhaltenden Angriffe auf Schiffe in der Straße von Hormus und die Unsicherheit über die bevorstehenden US-Inflationsdaten sorgen für Unsicherheit im Zusammenhang mit Anleihen und Zinsen.

Read more »

USA-Iran-Konflikt: USA-Angriffe auf Iran und iranische WarnschüsseDie USA haben erneut nächtliche Angriffe auf den Iran ausgeführt, wobei ein iranischer Militärstützpunkt in Bandar Abbas getroffen wurde. Iran feuerte daraufhin Warnschüsse auf vier Schiffe ab, die die Straße von Hormus durchqueren wollten. Die iranische Armee drohte mit einer "entschiedenen Antwort" im Falle weiterer Angriffe. Die USA und Iran stehen weiterhin in einem Spannungsverhältnis. Die USA haben weiterhin die Absicht, die iranische Führung zu überreden, die Absichtserklärung zum Iran-Krieg zu unterzeichnen. Die iranische Führung hat jedoch noch nicht zugestimmt. Ein vorläufiges Einigungsschema zum Iran-Krieg wurde jedoch erzielt, das jedoch noch auf Zustimmung von Trump und der iranischen Führung wartet. Die USA und Iran arbeiten weiterhin an einem Rahmenabkommen zum Iran-Krieg.

Read more »

Iran-Krieg: USA und Iran nähern sich vorläufiger EinigungDie USA und der Iran ringen weiter um eine Beilegung ihrer Feindseligkeiten. Berichten zufolge nähern sich beide Kriegsparteien einer Verlängerung der Waffenruhe. Wie wahrscheinlich ist ein Deal?

Read more »