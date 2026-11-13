USA beschuldigen Nordkorea: Hacking-Angriffe auf Krypto-Märkte im Wert von 400 Mio. Dollar

Das US-Justizium wirft nordkoreanischen Hackern vor, mittels KI und Deepfakes Kryptowährungen im Wert von über 400 Millionen Dollar gestohlen zu haben.

Das Justizministerium der Vereinigten Staaten hat am vergangenen Wochenende schwere Vorwürfe gegen nordkoreanische Hacker erhoben. Den amerikanischen Behörden zufolge haben die Staatsangehörigen Kryptowährungen im Gesamtwert von mehr als 400 Millionen Dollar durch ausgeklügelte digitale Betrugsmaschen erbeutet. Diese Mittel sollen gezielt dazu verwendet worden sein, das nordkoreanische Regime zu finanzieren, was die Angriffe in den Bereich der nationalen Sicherheit einordnet.

Einsatz von KI und Social Engineering

Die nordkoreanischen Täter setzten bei ihren Cyberangriffen auf eine Kombination aus künstlicher Intelligenz und psychologischen Manipulationstechniken, die unter dem Begriff Social Engineering zusammengefasst werden. Dabei manipulieren Kriminelle ihre Opfer gezielt, um an vertrauliche Daten oder Zugang zu Geldern zu gelangen. Der Einsatz modernster Technologien macht es für die Opfer oft unmöglich, die Fälschungen im Alltag zu erkennen. Die Behörden stufen diese Methode als besonders perfide und effektiv ein, da sie direkte menschliche Vertrauensmechanismen ausnutzt.

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Raffinierte Falle mit gefälschten Videos

Besonders komplex war die Taktik der Angreifer bei der Nutzung von gefälschten Videokonferenzen. Die Täter luden ihre zukünftigen Opfer zu virtuellen Meetings ein und verwendeten dabei Videos, die sie zuvor von gehackten Konten anderer Personen stahlen. Während dieser Gespräche zeichneten sie das Bildmaterial auf, um es später erneut für neue Angriffe einsetzen zu können. Sobald das Vertrauen der Opfer durch die visuellen Beweise geschwächt war, behaupteten die Angreifer technische Probleme zu haben. Sie schickten ihren Zielen einen Link zur angeblichen Fehlerbehebung, der unbemerkt Schadsoftware auf dem Computer der Opfer installierte.

Deepfakes zur Vortäuschung von Identitäten

Zusätzlich zu den live aufgenommenen oder gestohlenen Videos setzten die Hacker sogenannte Deepfakes ein. Diese Technologien manipulieren Videos derart, dass Personen scheinbar Dinge sagen oder tun, die in der Realität nie geschehen sind. Mit gefälschten Aufnahmen einflussreicher Persönlichkeiten aus der Kryptobranche versuchten die Täter, bei ihren Gesprächspartnern Vertrauen zu schaffen. Die Opfer sollten durch die scheinbare Präferenz bekannter Branchenvertreter in falscher Sicherheit wiegt werden, bevor das Geld entwendet wurde.

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Internationale Zusammenarbeit und Beschlagnahmungen

Das US-Justizministerium hat in der Vergangenheit einen Cloud-Speicher der Verdächtigen beschlagnahmt, was als signifikanter Schritt in der Bekämpfung dieser kriminellen Struktur gilt. Die Ermittlungen zeigen, dass die US-Behörden nicht isoliert agieren, sondern eng mit internationalen Partnern zusammenarbeiten, um den Hackern das Handwerk zu legen. Diese gemeinsame Vorgehensweise ist essenziell, da die digitale Infrastruktur grenzüberschreitend funktioniert und die Opfer weltweit verstreut sind. Die Behörden betonen, dass die Sicherstellung dieser digitalen Beweismittel entscheidend für die spätere Anklageerhebung war.

Vergangene Angriffe und der Fall Binance

Der aktuelle Vorwurf ist nicht der erste dieser Art. Bereits Anfang November hatte das Federal Bureau of Investigation, kurz FBI, Nordkorea für einen der größten Angriffe der Geschichte auf die Kryptobranche verantwortlich gemacht. Bei diesem früheren Vorfall stand die renommierte Handelsplattform Binance im Fokus der Attacken. Das FBI berichtete, dass Binance dabei Kryptowährungen im Wert von 6,3 Milliarden Dollar verloren habe, was rund 5,6 Milliarden Euro entspricht. Diese Zahl unterstreicht das enorme finanzielle Risiko, das von staatlich geförderten Cyberkriminellen ausgeht.