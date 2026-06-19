Die US-Nationalmannschaft sichert sich mit einem 2:0-Sieg gegen Australien den vorzeitigen Einzug in die K.o.-Runde der Weltmeisterschaft. Eigentor und McKennie-Kopfball entscheiden das Spiel, während Australien mit defensiver Taktik scheitert.

Die US-amerikanische Nationalmannschaft hat beim Turnier, vermutlich der Weltmeisterschaft, einen weiteren Sieg errungen und steht damit bereits vorzeitig in der K.o. -Runde. Gegen Australien gewannen die USA mit 2:0.

Das Spiel begann mit einem ungewöhnlichen Führungstreffer: bereits nach 676 Sekunden erzielte der australische Spieler Cameron Burgess ein Eigentor, ähnlich wie im ersten Gruppenspiel der USA gegen Paraguay, das ebenfalls durch ein Eigentor entschieden wurde. In der 44. Minute erhöhte Weston McKennie per Kopf zum 2:0, nach Vorlage von Christian Pulisic? Nein, Pulisic fehlte verletzungsbedingt.

Das Tor wurde nach Videobeweis bestätigt, Schiedsrichter Felix Zwayer und Video-Assistent Bastian Dankert waren dafür verantwortlich. Kuriositäten: In der Nachspielzeit musste Schiedsrichter Zwayer wegen eines Krampfs kurz behandelt werden. Die US-Mannschaft musste ohne ihren Starspieler Christian Pulisic auskommen, der an Wadenproblemen laborierte. Weitere fehlende Säulen: Weston McKennie (früher Schalke), der Leverkusener Spieler Tillman, Abwehrchef Chris Richards (früher bei Bayer und Hoffenheim) oder Torjäger Folarin Balogun, der gegen Paraguay einen Doppelpack erzielt hatte.

Die australische Mannschaft, die Socceroos, trat unter Trainer Tony Popovic an, der auf die beiden Torschützen vom 2:0-Sieg gegen die Türkei, Metcalfe und Irankunda, verzichtete und sie auf der Bank ließ. Diese Entscheidung wurde als taktischer Fehler gesehen, da Australien kaum offensive Akzente setzen konnte. Der Magenta-Experte Jürgen Klopp kommentierte, Australien finde gar nicht statt.

Auch Jackson Irvine, Kapitän des FC St. Pauli, der wie Metcalfe und Irankunda auf der Bank begann, hatte im Vorfeld der WM kritisiert, dass der Friedenspreis der Fifa an US-Präsident Donald Trump vergeben wurde und erklärte, er würde sich den WM-Pokal nicht von Trump überreichen lassen. Die australische Mannschaft hatte zuvor in einem Video klar Flagge gegen Fremdenfeindlichkeit und Rassismus gezeigt und muss nun auch auf dem Platz Haltung zeigen.

Die US-Mannschaft startete also mit einem Traumstart ins Turnier und qualifizierte sich frühzeitig für die K.o. -Runde, während Australien nach dieser Niederlage unter Druck steht





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