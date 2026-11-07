USA bieten 20 Millionen Dollar Belohnung für Iran-Atomgeheimnisse

Das US-Außenministerium wirbt mit bis zu 20 Millionen Dollar für Hinweise zu Irans Nuklearprogramm. Die Aktion umfasst Umsiedlung und Signal-Messenger.

Das US-Außenministerium hat eine massive Belohnung in Höhe von 20 Millionen Dollar für Informationen zum Nuklearprogramm des Iran ausgerufen. Die Initiative unter dem Programm Rewards for Justice zielt darauf ab, insiderisches Wissen über iranische Atomanlagen, deren Ausrüstung und das beteiligte wissenschaftliche Personal zu erlangen. Neben der finanziellen Ansetzung verspricht Washington den Hinweisgebern zudem die Aussicht auf eine Umsiedlung in die Vereinigten Staaten.

Finanzielle Anreize und technische Details

Die spezifischen Details zu den geforderten Informationen bleiben zunächst geheim, da das Außenministerium keine konkreten Kriterien für die Vergabe der Höchstsumme veröffentlicht hat. Gefragt sind dabei primär Angaben zu bestehenden Anlagen und der Standortverlagerung von Ausrüstung oder Personal. Sollte der Hinweisgeber nachweisen können, dass wichtige Komponenten oder Wissenschaftler an einen neuen Ort verlegt wurden, könnte dies den Wert der Information erheblich steigern.

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Die Kommunikation zwischen den potenziellen Informanten und den US-Behörden soll über sichere Kanäle erfolgen. Fox News berichtete, dass sich Interessenten über den verschlüsselten Messenger-Dienst Signal oder über einen speziell eingerichteten anonymen Online-Kanal melden können. Diese digitalen Wege sollen die Identität der Quelle schützen und die Sicherheit der Kommunikation gewährleisten.

Widersprüche zur aktuellen politischen Lage

Die Rechtfertigung für diese ungewöhnliche Fahndung liegt in vermeintlichen Wissenslücken bezüglich des Atomprogramms. Das US-Außenministerium argumentiert, die Regierung der Mullahs habe ihre Verpflichtungen gegenüber der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) nicht eingehalten. Infolgedessen wüssten die internationalen Kontrollen nicht mehr zuverlässig, wie viele Zentrifugen und andere kritische Komponenten tatsächlich produziert wurden oder noch vorhanden sind.

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Diese offizielle Darstellung steht jedoch in einem spannungsverhältnis zu den jüngsten Aussagen von US-Präsident Donald Trump. Nach den jüngsten US-Angriffen auf iranische Einrichtungen hatte der Präsident wiederholt betont, dass das Atomprogramm des Irans praktisch "ausgelöscht" worden sei. Die nun folgende Ausschreibung von Millionenbeträgen für Informationen darüber, was von den Anlagen noch existiert, suggeriert jedoch, dass die Zerstörung möglicherweise unvollständig war oder Teile des Programms verlagert wurden.

Technische Gefahren und angereichertes Uran

Ein zentrales Problem der aktuellen Lage ist der Stand der Urananreicherung. Bereits jetzt wurde Uran auf ein Niveau von 60 Prozent angereichert. Für die Herstellung einer funktionsfähigen Atomwaffe wäre eine Anreicherung auf etwa 90 Prozent erforderlich. Experten warnen jedoch, dass die aktuell vorhandene Menge an angereichertem Uran ausreichen könnte, um mehrere atomare Sprengköpfe zu produzieren, falls der Prozess abgeschlossen wird.

Durch die Kombination aus der hohen Anreicherung und der Unklarheit über den Verbleib von Technologie und Personal sehen die USA erhebliche Sicherheitsrisiken. Die Maßnahmen sollen sicherstellen, dass keine versteckten Kapazitäten zur Weiterverfolgung des Programms genutzt werden können. Die Frage bleibt, ob die hohen Summen effektiv genug sind, um das Schweigen von hochkarätigen Wissenschaftlern zu brechen.