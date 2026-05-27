USA bieten Iran keine Lockerung von Sanktionen an, während Gespräche über Kriegsende andauern

US-Präsident Donald Trump hat in der Kabinettssitzung im Weißen Haus bekannt gegeben, dass die USA dem Iran in den Verhandlungen über ein Ende des Kriegs derzeit keine Lockerung von Sanktionen anbieten. Er betonte, es handele sich nicht um irgendeine Lockerung von Sanktionen und dass die Gelder, die der Iran für sich beanspruche, im Moment weiter die Kontrolle haben. Trump war von einer Reporterin gefragt worden, ob die USA erwägen, Sanktionen gegen den Iran zu lockern, damit das Land wieder Rohöl verkaufen darf.

Die USA bieten dem Iran in den Verhandlungen über ein Ende des Kriegs derzeit keine Lockerung von Sanktionen an, wie US-Präsident Donald Trump in der Kabinettssitzung im Weißen Haus sagte.

Er betonte, es handele sich nicht um irgendeine Lockerung von Sanktionen. Auch die Gelder, die der Iran für sich beanspruche, habe man im Moment weiter die Kontrolle. Trump war von einer Reporterin gefragt worden, ob die USA erwägen, Sanktionen gegen den Iran zu lockern, damit das Land wieder Rohöl verkaufen darf. US-Präsident Donald Trump sagte, er fühle sich nicht wohl bei dem Gedanken, dass die iranischen Bestände an hoch angereichertem Uran an China oder Russland übergeben werden könnten.

Auch gehe es in den Verhandlungen mit dem Iran nicht um die Lockerung von Sanktionen. Die Straße von Hormus werde offen für alle sein und niemand werde sie kontrollieren, fügte er hinzu





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