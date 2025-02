USA Drängen auf Schnellschluss im Ukraine-Krieg

Die USA wollen schnell ein Ende des Ukraine-Krieges erreichen und führen die Verhandlungen mit Russland und der Ukraine. Europäische Länder werden von den USA nicht an den Verhandlungstisch eingeladen.

Die USA drängen auf ein schnelles Ende des Ukraine - Krieg es und wollen die Verhandlungen mit Russland und der Ukraine führen. US-Außenminister Marco Rubio und sein russischer Amtskollege Sergej Lawrow haben bereits erstmals telefoniert, was als Auftakt für regelmäßige Gespräche dienen soll. US-Präsident Donald Trump betont die Dringlichkeit, doch die Bedingungen für ein Frieden sabkommen bleiben unklar.

Bei der Münchner Sicherheitskonferenz sorgte der US-Sondergesandte für die Ukraine, Keith Kellogg, mit der Aussage, dass aus Sicht der USA nur drei Akteure an den Verhandlungstisch gehören: die Ukraine, Russland und die USA. Kellogg betonte, dass die Europäer nicht an den Verhandlungen teilnehmen sollen. Diese Haltung stieß auf Kritik seitens der europäischen Politiker. Ukrainischer Präsident Wolodymyr Selenskyj, Bundeskanzler Olaf Scholz und Unions-Kanzlerkandidat Friedrich Merz forderten, dass Europa an den Gesprächen beteiligt sein muss. Sie betonten die Notwendigkeit von Entscheidungen über die Ukraine und Europa in Zusammenarbeit mit diesen Ländern. Die USA ignorierten diese Forderungen und setzen auf ein bilaterales Treffen mit Russland in Saudi-Arabien, bei dem die Ukraine zunächst nicht teilhaben soll. Die USA haben die europäischen Alliierten aufgefordert, ihre Beiträge zu Sicherheitsgarantien für die Ukraine zu melden. Dies umfasst unter anderem die Bereitstellung von Soldaten für eine Friedenstruppe oder Ausbildungsprogramme nach dem Ende des Krieges, sowie die Lieferung von Waffensystemen. Selenskyj drängt auf robuste Sicherheitsgarantien von Russland und den westlichen Partnern, wünschenswert wäre für ihn eine Nato-Mitgliedschaft, was die US-Regierung jedoch als unrealistisch zurückgewiesen hat. Russland muss nach Selenskyjs Ansicht nach dem Krieg abrüsten und ein System zur Kontrolle von Wladimir Putin gefunden werden. Selenskyj betont zudem, dass die Ukraine nicht bereit ist, die besetzten Gebiete im Osten an Russland abzugeben. Die USA fordern einen Verzicht der Ukraine auf Gebiete für ein Friedensabkommen, was von den Ukrainern kritisiert wird. Die Ukraine strebt eine Nato-Mitgliedschaft an, während die US-Regierung dies in der aktuellen Situation als unrealistisch einstufen.





