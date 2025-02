Der US-Verteidigungsminister fordert die europäischen NATO-Partner zu einem stärkeren Einsatz für die eigene Verteidigung auf. Gleichzeitig deutet die russische Wirtschaft auf sinkende Ölpreise und eine mögliche Rezession hin. Der Kreml kündigt an, dass die Ukraine an den Verhandlungen zwischen den USA und Russland teilnehmen wird.

Die Vereinigten Staaten drängen ihre europäischen NATO -Partner erneut zu einem deutlich größeren Einsatz für die eigene Verteidigung . US- Verteidigung sminister Pete Hegseth forderte zum Abschluss eines zweitägigen Verteidigung sministertreffens in Brüssel: „Wir müssen die NATO wieder großartig machen“. Hegseth betonte, dass die USA unter der Trump -Regierung das „Kriegerethos“ in der eigenen Armee wiederbeleben und die Abschreckung wiederherstellen wollten.

Die NATO solle diese Ziele ebenfalls verfolgen, sagte er. Des Weiteren plädierte er für eine stärkere Eigenverantwortung Europas in der Verteidigung des europäischen Kontinents.Die russische Regierung warnt vor wachsenden wirtschaftlichen Risiken. Besonders die sinkenden Ölpreise bereiten Sorgen, heißt es in Berichten des Wirtschaftsministeriums und der Zentralbank für ein Treffen mit Ministerpräsident Michail Mischustin. Auch die Haushaltsbeschränkungen und ein Anstieg von Kreditausfällen bei Unternehmen werden als Risiken gesehen. „Eine Situation, in der sich die Konjunkturverlangsamung bis hin zu einer technischen Rezession viel schneller entwickelt als der Rückgang der Inflation, wird immer wahrscheinlicher“, heißt es etwa in dem Bericht des Wirtschaftsministeriums. Die Ukraine soll nach Angaben des Kreml an Gesprächen mit US-Präsident Donald Trump beteiligt werden. „Auf die eine oder andere Weise wird die Ukraine natürlich an den Verhandlungen teilnehmen“, sagte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow in einem Interview mit dem russischen Staatsfernsehen mit Bezug auf das Telefonat zwischen Russlands Präsident Wladimir Putin und US-Präsident Donald Trump am Vortag. „Es wird beides geben, einen bilateralen russisch-amerikanischen Teil des Dialogs und einen Bereich im Zusammenhang mit der Beteiligung der Ukraine“, sagte Peskow. Die Vorbereitungen für ein Treffen von Trump und Putin könnten aber Wochen oder sogar Monate in Anspruch nehmen. Als Ort des Treffens wäre die saudische Hauptstadt Riad für beide Seiten passend





ntvde / 🏆 3. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

NATO Verteidigung Wirtschaft Russland Ukraine Trump Putin Verhandlungen

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Nato startet Anti-Sabotage-Einsatz in der OstseeNach vermuteten Sabotagefällen wollen mehrere Nato-Staaten verstärkt Flagge in der Ostsee zeigen. Dabei geht es ihnen vor allem um die russische Schattenflotte. Auch Deutschland ist dabei.

Weiterlesen »

Verstärkung der Nato-Präsenz : FDP- und Grünen-Politiker sprechen sich für Bundeswehr-Einsatz auf Grönland ausFDP-Europaabgeordnete Marie-Agnes Strack-Zimmermann und Grünen-Verteidigungspolitiker Philipp Krämer halten eine derartige Maßnahme auf der Insel für denkbar – vor allem wegen des militärischen Einflusses Russlands.

Weiterlesen »

Artikelgesetz Zeitenwende: Mehr Attraktivität für Bundeswehr-Einsatz an der NATO-OstflankeDer Bundestag hat das „Gesetz zur weiteren Stärkung der personellen Einsatzbereitschaft und zur Änderung von Vorschriften für die Bundeswehr“ beschlossen. Das Gesetz soll die Attraktivität des Einsatzes in Litauen erhöhen und die Leistung von Soldatinnen und Soldaten stärken, die die NATO-Ostflanke sichern. Zusätzliche Vergütungen, höhere Auslandsverwendungszuschläge und veränderte Regelungen für Ehepartner, Trennungsgeld und Arbeitszeit sind vorgesehen.

Weiterlesen »

Südkorea und die NATO: zwei Partner vor gemeinsamen HerausforderungenJapan und vor allem Südkorea pflegen seit Jahren eine enge Partnerschaft mit der NATO. Angesichts des russischen Angriffs auf die Ukraine hat sie sich nun noch einmal vertieft.

Weiterlesen »

Droht USA-Ausstieg aus der NATO unter Trump?Die Rückkehr von Donald Trump ins Weiße Haus weckt Sorgen bei den Verbündeten über die Zukunft der NATO. Trump hat im Wahlkampf immer wieder die Bereitschaft der europäischen Partner zur Verteidigung kritisiert und gefordert, dass sie mehr Geld für die Armee ausgeben. Droht nun ein Ausstieg der USA aus der NATO?

Weiterlesen »

Merkel: Ohne USA und NATO kann Ukraine keinen souveränen Staat bleibenAngela Merkel betont, dass die Ukraine nach dem russischen Angriff ohne Unterstützung der USA und der NATO keinen souveränen Staat bleiben kann. Sie erklärt, dass die russische Invasion das Grundprinzip der europäischen Nachkriegsordnung, die territoriale Unverletzlichkeit, außer Kraft gesetzt hat. Nur mit der Zusammenarbeit der USA und innerhalb der NATO sei es möglich, zu verhindern, dass Russland den Krieg gewinnt und die Ukraine als selbstständiger Staat bestehen bleibt.

Weiterlesen »