Hinter den Kulissen soll Washington Druck auf zwei Gründungsmitglieder des Ölkartells ausgeübt haben. Saudi-Arabiens Kronprinz habe schließlich interveniert.

Venezuela und den Irak in diesem Jahr zu einem Austritt aus der Organisation erdölexportierender Länder gedrängt. Zudem habe Washington Venezuela daran gehindert, seinen jährlichen Mitgliedsbeitrag an das Kartell zu zahlen.

, in beiden Ländern höhere Fördermengen und Investitionen amerikanischer Ölkonzerne zu ermöglichen, hieß es. US-Beamte hätten befürchtet, dass OPEC-Förderquoten diese Pläne einschränken könnten. Im Fall Venezuelas habe der saudische Kronprinz Mohammed bin Salman im Sommer eingegriffen und die Trump-Regierung überzeugt, das Thema nicht weiter zu verfolgen, sagten zwei der Informanten. Saudi-Arabien ist der größte Förderer und faktische Anführer der OPEC.

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Im Irak habe Ministerpräsident Ali Faleh al-Zaidi nach Gesprächen mit US-Vertretern in einer Kabinettssitzung einen Austritt zur Sprache gebracht. Das Ölministerium in Bagdad habe ihn jedoch überzeugt, in der Organisation zu bleiben und stattdessen eine höhere Förderquote anzustreben. Das US-Außenministerium beantwortete auf Reuters-Anfrage nicht, ob es Venezuela die Zahlung des Mitgliedsbeitrags untersagt habe. Ein Sprecher bestätigte jedoch, dass Washington über die Verwendung venezolanischer Staatsgelder entscheiden könne.