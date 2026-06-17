Wenige Tage vor der geplanten Unterzeichnung eines Rahmenabkommens zwischen den USA und dem Iran zur Begrenzung des iranischen Atomprogramms hat Präsident Donald Trump erneut mit militärischer Gewalt gedroht. Gleichzeitig einigten sich zuvor skeptische Regierungsmitglieder intern auf den Abschluss des Deals. Während Bundeskanzler Merz sinkende Spritpreise erhofft, protestieren in Israel Ultraorthodoxe gegen die Wehrpflicht. Zudem werden Pläne für die Beisetzung des früheren iranischen Führers Chamenei bekannt.

Die US-Regierung unter Präsident Donald Trump hat erneut mit militärischer Gewalt gedroht, sollte der Iran seinen Verpflichtungen aus einem geplanten Rahmenabkommen zur Begrenzung des Atomprogramms nicht nachkommen.

Nur zwei Tage vor der geplanten Unterzeichnung des Abkommens sagte Trump am Rande des G7-Gipfels am Genfersee, dass die USA erneut damit beginnen würden, Bomben auf den Iran zu werfen, falls sich das Land nicht "benehme". Diese Drohung reiht sich in eine Serie ähnlicher Äußerungen Trumps in den vergangenen Wochen ein.

Gleichzeitig waren laut einem Berichts des Senders CNN mehrere hochrangige Regierungsmitglieder, darunter CIA-Direktor John Ratcliffe, Verteidigungsminister Pete Hegseth, Außenminister Marco Rubio und Vizepräsident JD Vance, zunächst skeptisch bezüglich der iranischen Zugeständnisse. Nach internen Diskussionen habe man sich aber geeinigt, die Verhandlungen abzuschließen. Ein direkt an den Gesprächen beteiligter Regierungsvertreter wurde mit den Worten zitiert: "Wir wollen die Sache hinter uns bringen.

" Ein weiterer Offizieller betonte, man habe genug in der Hand, um das Abkommen zu beenden, und die gesamte Regierung sei sich einig, dass es beendet werden solle. Zudem seien hinter den Kulissen Formulierungen ausgearbeitet worden, die es dem Iran ermöglichen, für seine Innenpolitik akzeptable Aussagen zu machen. Das Abkommen selbst solle als vorläufige blamed dienen, um ein günstiges Umfeld für spätere hochtechnische Verhandlungen über ein endgültiges Abkommen zu schaffen.

Bundeskanzler Friedrich Merz äußerte sich optimistisch, dass das Abkommen sinkende Energiepreise mit sich bringen könnte. In einem Interview mit RTL/ntv sagte Merz, man sehe bereits nachgebende Flugpreise und erwarte, dass die Spritpreise an den Tankstellen in den nächsten Tagen ebenfalls nachgeben werden, vorausgesetzt das Abkommen werde auch umgesetzt. Man müsse dies jedoch absichern. Parallel zur diplomatischen Entwicklung im Iran-Konflikt gibt es innenpolitische Spannungen in Israel.

Dort protestieren ultraorthodoxe jüdische Männer gegen die Wiedereinführung der Wehrpflicht für alle. Nach Ablauf einer bisherigen Befreiungslösung Ende 2024 scheiterte die Regierung bei Attempten, die Sonderregelung zu verlängern. Das Oberste Gericht in Jerusalem wies den Staat an, innerhalb weniger Wochen konkrete Schritte gegen Wehrdienstverweigerer zu unternehmen. Viele Ultraorthodoxe lehnen den Militärdienst ab, da sie diesen mit ihrem religiösen Lebensstil für unvereinbar halten, unter anderem wegen der gemeinsamen Ausbildung von Männern und Frauen.

Die israelische Armee warnt hingegen vor einem massiven Mangel an kampffähigen Soldaten. Am Mittwoch kam es zu Protesten vor einem Militärgefängnis in der Nähe von Kfar Yona, nordöstlich von Tel Aviv, bei denen Demonstranten mit der Polizei aneinandergerieten. Bereits am Morgen hatte eine zentrale Straße im Großraum Tel Aviv blockiert. Die Armee befürchtet, dass die Wehrdienstverweigerung der ultraorthodoxen Gemeinschaft die operative Einsatzbereitschaft gefährdet.

Unterdessen wurden Details zur geplanten Trauerzeremonie für den im Februar getöteten früheren iranischen Obersten Führer Ayatollah Ali Chamenei bekannt. Nach Angaben des Bürgermeisters von Teheran, Aliresa Sakani, sollen die Abschiedszeremonien und die Beerdigung zwischen dem 4. und dem 9. Juli stattfinden. Chameneis Leichnam wird demnach zunächst in Teheran aufgebahrt, wofür fast 20 Millionen Menschen erwartet werden.

Am 7. Juli ist eine Gedenkveranstaltung in der heiligen Stadt Ghom vorgesehen. Die eigentliche Beisetzung soll den Informationen zufolge am 8. Juli im Irak und am 9.

Juli in seiner Heimatstadt Maschhad erfolgen. Der Irak, in dem wie im Iran die schiitische Konfession dominiert und sich wichtige schiitische Heiligtümer befinden, befindet sich seit dem Sturz Saddam Husseins 2003 in einem Balanceakt zwischen den Beziehungen zu den USA und zum Iran. Wo sich der Leichnam Chameneis derzeit aufhält, wurde nicht mitgeteilt





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