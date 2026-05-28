USA drohen Oman mit Sanktionen wegen Straße von Hormus - Israel bricht Kontakt zu UN-Generalsekretär ab

Die USA drohen ihrem Verbündeten Oman mit Sanktionen, falls dieser sich im Konflikt um die Straße von Hormus auf die Seite des Iran stellt. Israel kündigt die Zusammenarbeit mit UN-Generalsekretär Guterres auf, nachdem es auf eine schwarze Liste gesetzt wurde. Die Spannungen in der Region nehmen weiter zu.

Die Spannungen zwischen den USA und dem Iran eskalieren weiter, wobei die Vereinigten Staaten nun ihrem eigenen Verbündeten Oman mit Sanktionen drohen. US-Finanzminister Scott Bessent warnte in einer Mitteilung auf der Plattform X, dass die USA keinen Versuch dulden würden, ein Mautsystem in der Straße von Hormus einzuführen.

Insbesondere der Oman müsse wissen, dass das US-Finanzministerium alle Akteure aggressiv ins Visier nehmen werde, die direkt oder indirekt an der Erhebung von Mautgebühren in der strategisch wichtigen Meerenge beteiligt seien. Diese Drohung erfolgt vor dem Hintergrund eines andauernden Konflikts zwischen Washington und Teheran, der die gesamte Region destabilisiert. Der Oman hatte zuvor versucht, zwischen den beiden Ländern zu vermitteln, was nun offenbar auf Misstrauen stößt.

Die Straße von Hormus ist eine der wichtigsten Wasserstraßen für den globalen Öltransport, und jede Beeinträchtigung der freien Durchfahrt hätte weitreichende wirtschaftliche Konsequenzen. Parallel dazu verkündete Israel den Abbruch der Zusammenarbeit mit UN-Generalsekretär António Guterres. Grund sei die Entscheidung, Israel aufgrund von Vorwürfen sexualisierter Gewalt in Konfliktgebieten auf eine schwarze Liste zu setzen. Der israelische UN-Botschafter Danny Danon erklärte auf X, man habe genug von diesem Generalsekretär.

Israel werde den Kontakt zu Guterres' Büro bis zum Ablauf seiner Amtszeit Ende des Jahres abbrechen. Danon bezeichnete die Entscheidung als skandalös und bezog sich auf einen noch unveröffentlichten Bericht des UN-Generalsekretärs zu sexualisierter Gewalt. Die betroffenen Staaten wurden bereits vorab informiert. Diese Auseinandersetzung belastet das Verhältnis zwischen Israel und den Vereinten Nationen weiter und könnte die diplomatischen Bemühungen in der Region beeinträchtigen.

Oberst Markus Reisner erklärte im Interview mit ntv, dass die mit den USA verbündeten Golfstaaten den Konflikt als starke Bedrohung wahrnehmen. Durch den anhaltenden Krieg stehe das Geschäftsmodell der angrenzenden Staaten unter starkem Druck. Ob Tourismus oder Öl- und Gasexporte: Die verschiedenen Geschäftsmodelle funktionierten momentan nicht. Mittel- und langfristig könnten die Folgen noch schlimmer werden, wenn es zu keiner Einigung komme.

Deshalb suchten einzelne Staaten den direkten Dialog mit dem Iran, um eigene Deals abzuschließen. US-Präsident Donald Trump habe dem Verbündeten Oman bereits mit Vernichtung gedroht. Unterdessen haben sich die USA und der Iran auf eine Grundsatzerklärung zur Verlängerung der Waffenruhe und die Aufnahme von Atomgesprächen verständigt, die auf 60 Tage angesetzt sei. Trump müsse jedoch noch seine endgültige Zustimmung geben, wie Axios unter Berufung auf Insider berichtete.

Im Iran sind seit Kriegsbeginn vor drei Monaten Menschenrechtlern zufolge mehr als 6000 Menschen festgenommen worden. Unter den Inhaftierten befinden sich Demonstranten, Journalisten, Anwälte, Dissidenten und Angehörige ethnischer Minderheiten, so ein Bericht von Amnesty International. Im selben Zeitraum seien außerdem 39 politische Todesurteile vollstreckt worden. Um ihre Macht zu sichern, hätten die Behörden einen umfassenden Angriff auf die Menschen im Iran gestartet und gingen gegen jeden vor, der es wage, die Islamische Republik zu kritisieren, sagte Amnesty-Expertin Erika Guevara Rosas.

Der pakistanische Außenminister Ishaq Dar reist derweil inmitten der Vermittlungsbemühungen seines Landes am Freitag nach Washington. Bei einem Treffen mit US-Außenminister Marco Rubio solle über bilaterale Beziehungen sowie regionale und globale Entwicklungen beraten werden. Pakistan versucht seit Wochen, ein Friedensabkommen zur dauerhaften Beendigung des Krieges zwischen den USA und dem Iran auszuhandeln. Die israelische Armee hat einen Luftangriff auf ein Ziel in Beirut geflogen, wie sie selbst mitteilte.

Weitere Einzelheiten würden später bekannt gegeben. Nach Angaben der Nachrichtenagentur AFP aus libanesischen Militärkreisen richtete sich der Angriff gegen eine Wohnung in der Hisbollah-Hochburg Schueifat im Süden Beiruts. Das US-Militär bestätigte einen nächtlichen Luftangriff auf den Iran, bei dem fünf aus dem Iran gestartete Angriffsdrohnen abgefangen worden seien.

Zudem sei der Start einer sechsten Drohne von einer iranischen Bodenkontrollstation in der südlichen Hafenstadt Bandar Abbas verhindert worden. Ein US-Vertreter sprach von einem rein defensiven Einsatz zur Aufrechterhaltung der Waffenruhe. Kuwait verurteilte iranische Raketen- und Drohnenangriffe auf sein Staatsgebiet scharf. Das Außenministerium des Golfstaates bezeichnete die Angriffe als schwere Eskalation und eklatante Verletzung der Souveränität und Sicherheit des Landes.

Kuwait machte die Regierung in Teheran voll verantwortlich und forderte den Iran auf, die Angriffe unverzüglich und bedingungslos einzustellen





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