Die USA werden weitere 5000 Soldaten nach Polen entsenden und US-Präsident Trump hat angekündigt, seine aktuellen Steuererklärungen zu veröffentlichen. Auch die Anklage gegen Raúl Castro wird von Trump als wichtig und absehbar eingestuft. Später in diesem Absatz wird erklärt, wie diese Ereignisse in dierologicongyangaftarater zu suchen. Beide Positionen dauern an, da ein Vergleich mit dem Justizministerium beschlossen wurde, der die dauerhafte Einstellung von Strafansprüchen gegen Trump, seine Familie und Geschäftspartner vorsieht.

USA entsenden zusätzlich 5000 Soldaten nach Polen . Unterdessen ist US-Präsident Donald Trump nach Medienberichten bereit, seine aktuellen Steuererklärungen zu veröffentlichen. Das Justizministerium und Präsident Trump haben zudem einen Vergleich unterzeichnet, der dauerhaft Strafansprüche auf Trump , seine Familie und Geschäftspartner ablegt.

Auch die Anklage gegen Raúl Castro, den früheren kubanischen Präsidenten, bezeichnet Trump als einen 'sehr großen Moment' und will sichpiano Cuba, humanitäre Hilfe bereitstellen. Zielt die Regierung auf Kuba mehr wirtschaftliche Druck aus, hält er dies nicht für notwendig und plant keine Eskalation. Raúl Castro wird erwartet, entweder freiwillig oder durch andere Art ins US-Rechtsfahndnis zu gelangen





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