Die USA verhängen Zölle gegen 14 Länder, darunter China und Japan. Die EU bleibt auf 15 Prozent begrenzt. Die Maßnahmen zielen auf industrielle Überkapazitäten ab.

Das Büro des US- Handel sbeauftragten hat am Mittwoch die Verhängung neuer Abgaben gegen die Schweiz, China, Japan und Südkorea sowie elf weitere wichtige Handel spartner bekannt gegeben. Diese Maßnahme resultiert aus dem Abschluss einer achtmonatigen Untersuchung zu unfairen Handel spraktiken und soll strukturelle Überkapazitäten in der Industrie adressieren. Die USA werfen diesen Nationen vor, durch Subventionen eine von der realen Nachfrage abgekoppelte Produktion zu fördern und den Handel der Vereinigten Staaten damit unbillig zu belasten.

Prozentuale Zölle und rechtliche Obergrenzen

Für die Europäische Union wird eine in einem Handelsabkommen vereinbarte Zoll-Obergrenze von 15 Prozent eingehalten. Diese Grenze gilt dem Regierungsvertreter zufolge ebenso für Japan, Südkorea und Taiwan. Mehrere andere Staaten auf der Liste, darunter Indien und Vietnam, verfügen derzeit noch über keine fertigen Handelsabkommen mit den USA. Der höchste Aufschlag trifft China mit 20 Prozent. Dieser Satz wird zu den bereits bestehenden Zöllen von rund 25 Prozent aus der ersten Amtszeit von Präsident Donald Trump hinzugerechnet.

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Politische Dynamik und Ausnahmen

Die USA halten bei China mit dem Aufschlag von 20 Prozent eine Obergrenze für die zweite Amtszeit von Donald Trump ein. Chinesische Importe im Wert von rund 30 Milliarden Dollar sind von den neuen Abgaben ausgeschlossen, da die USA hierfür in einem bilateralen Verfahren Zollsenkungen prüfen. Ein Regierungsvertreter betonte, dass die USA Stabilität in den Beziehungen mit China anstreben. Peking wies die Vorwürfe zurück und erklärte seinen hohen Exportüberschuss mit eigenen Wettbewerbsvorteilen.

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Konsequenzen und zukünftige Schritte

Wegen einer Anhörungsfrist könnte sich das Inkrafttreten der neuen Zölle bis Januar hinziehen. Die genauen Zollsätze sollten noch am Mittwoch im Amtsblatt der US-Regierung, dem Federal Register, veröffentlicht werden. Die neuen Aufschläge werden nicht zu den Zöllen von zehn oder 12,5 Prozent addiert, die Washington im Juli gegen 60 Handelspartner verhängt hatte. Neu verhandelte Verträge sollen möglicherweise beim G20-Gipfel im Dezember in Miami abgeschlossen werden.

Öffentliche Meinung und wirtschaftlicher Kontext

Die Überprüfung umfasste insgesamt 16 Partner, bei Mexiko und Norwegen laufen die Untersuchungen noch, weshalb dort vorerst von Zöllen abgesehen wird. Die Maßnahmen zielen darauf ab, Märkte vor Stahl, Aluminium, Elektrofahrzeugen, Haushaltsgeräten und Solarprodukten zu schützen. Eine Reuters/Ipsos-Umfrage nach den Zwischenwahlen Anfang November zeigt, dass 62 Prozent der Befragten Bemühungen zur Abschaffung der Zölle unterstützen, nachdem Trumps Republikaner hohe Verluste erlitten.