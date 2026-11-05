USA erwägen Abschiebung Iraner, Konflikt im Nahen Osten eskaliert

Gerichtsakten enthüllen US-Pläne zur Abschiebung iranischer Staatsbürger. Parallel dazu eskalieren Spannungen im Nahen Osten mit Anschlägen in der Straße von Hormus und israelischer Politik.

Die Regierung von US-Präsident Donald Trump hat während der anhaltenden militärischen Spannungen mit dem Iran über die Abschiebung iranischer Staatsbürger aus den Vereinigten Staaten verhandelt. Laut Gerichtsakten, die der Nachrichtenagentur AP vorliegen, sprach die US-Regierung in dieser Phase mit iranischen Vertretern, um die logistischen und diplomatischen Schritte für eine mögliche Deportation zu klären. Diese Informationen gehen aus am Donnerstag veröffentlichten Dokumenten hervor, die auf einen Bericht im Oktober zurückgehen.

Abschiebepläne und rechtliche Auflagen

In den Mitte Oktober freigegebenen Unterlagen erklärte die Administration unter Donald Trump, sie erwäge derzeit, iranische Bürger über einen nicht näher benannten Drittstaat in die Islamische Republik abzuschieben. Die Akten legen nahe, dass die US-Regierung dabei engen Kontakt zu iranischen Beamten hielt, um Reisedokumente einzureichen und "mögliche Wege der Abschiebung" zu erkunden. Ein konkreter Zeitpunkt für diese Maßnahmen wurde in den vorliegenden Dokumenten jedoch nicht festgelegt.

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Den gerichtlichen Anweisungen zufolge unterliegt jeder weitere Schritt strengen Fristen und Transparenzvorgaben. Die Regierung wurde angewiesen, dem zuständigen Gericht jeden endgültigen Abschiebeplan für Bürger der Islamischen Republik oder in ein anderes Land binnen 24 Stunden mitzuteilen. Zudem bestand die Verpflichtung, die Justizbehörde fünf Tage im Voraus über jeden beabsichtigten Vollzug einer Abschiebung zu informieren, um rechtliche Überprüfungsmöglichkeiten zu gewährleisten.

Spannungen im Nahen Osten und militärische Vorfälle

Parallel zu den diplomatischen Manövern der USA verschärften sich die Sicherheitslage und Konflikte in der Region erheblich. Im Gazastreifen meldeten verschiedene Krankenhäuser mindestens drei getötete Palästinenser. Das Auda-Krankenhaus bestätigte, dass in Bureidsch ein Junge durch Schüsse israelischer Soldaten ums Leben kam. Das Nasser-Krankenhaus verzeichnete den Tod einer Frau bei einem Vorfall in Chan Junis, während ein israelischer Luftangriff auf Deir al-Balah nach lokalen Angaben einen weiteren Menschen das Leben kostete. Das israelische Militär äußerte sich zunächst nicht zu den Schüssen in Bureidsch und Chan Junis.

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Die Lage in der strategisch wichtigen Straße von Hormus verschlechterte sich durch einen Bericht des iranischen Staatsfernsehens dramatisch. Demnach sind dort zwei Öltanker und ein Schlepper auf Seeminen gelaufen und anschließend in Brand geraten. Der Sender machte keine Angaben zu möglichen Opfern oder zur Flagge der betroffenen Schiffe, und der Bericht ließ sich nicht unabhängig verifizieren. Parallel dazu meldeten die iranischen Revolutionsgarden, zwei US-Drohnen im Luftraum über der Meerenge abgefangen zu haben.

Diplomatische Warnungen und politische Umbrüche

Ein hochrangiger Vertreter der jemenitischen Regierung warnte Washington explizit vor Schnellschüssen im Konflikt mit dem Iran, insbesondere im Anschluss an die US-Zwischenwahlen. Der Diplomat betonte, dass die Bedrohung, der die Region durch den Iran und verbündete Gruppen ausgesetzt sei, sich nicht über Nacht geändert habe. Dies unterstreicht die anhaltende Instabilität und die komplexe geopolitische Verflechtung der aktuellen Ereignisse.

Im israelischen Inneren zeichnet sich eine signifikante politische Neuausrichtung ab. Der Oppositionskandidat Gadi Eisenkot erhält nach der Parlamentswahl die meisten Empfehlungen für den Auftrag zur Regierungsbildung. Die arabisch geprägte Vereinte Liste unterstützte den Ex-Militärchefs einstimmig, sodass insgesamt 67 von 120 Abgeordneten im Parlament für den 66 Jahre alten Vorsitzenden der Mitte-Partei Jaschar stimmen. Eine von Eisenkot geführte Regierung ist jedoch aufgrund knapper Mehrheitsverhältnisse noch unsicher, auch wenn Präsident Izchak Herzog ihn wahrscheinlich nach Konsultationen offiziell beauftragen wird.

Die Hoffnungen auf eine diplomatische Annäherung in der Region haben die globalen Märkte bereits beeinflusst und die Ölpreise in den vergangenen Tagen deutlich absacken lassen. Brent-Oil erreichte jeweils den tiefsten Stand seit Anfang September, wobei der Preis am Donnerstagmorgen bei 94 Dollar pro Barrel lag, was einem weiteren Minus von 0,6 Prozent entspricht. Diese Marktentwicklung korreliert eng mit den aktuellen geopolitischen Unsicherheiten.

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Angriffe auf saudische Infrastruktur

Die militärische Eskalation setzte sich durch Ansprüche der vom Iran unterstützten Huthi-Miliz fort, die erneut einen Angriff auf den Flughafen in der saudischen Hauptstadt Riad für sich reklamierte. Der Militärsprecher Jahja Sari teilte mit, eine Rakete habe den Flughafen direkt getroffen. Reisende sowie Fluggesellschaften und deren Mitarbeiter warnte er davor, den saudischen Flugraum zu nutzen, da dieser nicht vor Angriffen der Huthi geschützt sei. Aus Saudi-Arabien gab es zu diesem Zeitpunkt keine unmittelbare Bestätigung der Angaben, was die Informationslage im Konflikt weiter verdunkelt.