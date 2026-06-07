USA erwägen Nutzung iranischer Vermögenswerte für Entschädigungen an Golfstaaten

Die US-Regierung plant einem Bericht zufolge, eingefrorene iranische Milliardenvermögen zur Entschädigung von Golfstaaten für iranische Angriffe zu verwenden. Diese Schritte könnten die blockierten Friedensverhandlungen mit dem Iran beeinflussen.

Die derzeit eingefrorenen iranischen Milliardenvermögen stellen das größte Hindernis für einen möglichen Friedensschluss dar. Nach Informationen aus Kreisen, die mit den Überlegungen der US-Regierung vertraut sind, plant Washington, diese Vermögenswerte zur Entschädigung von Golfstaaten zu nutzen, die durch iranische Angriffe beschädigt wurden.

Insbesondere Kuwait und Bahrain sollen für Angriffe, die Teheran zugerechnet werden, entschädigt werden. Ein entsprechender Plan sehe vor, künftige, durch den Iran verursachte Schäden auszugleichen. US-Finanzminister Scott Bessent hat ein Team beauftragt, bereits entstandene Schäden zu beziffern. Es wird geprüft, ob auch diese Schäden aus iranischen Vermögenswerten beglichen werden können.

Welche konkreten Vermögenswerte genau herangezogen werden sollen, blieb zunächst unklar. Die Formulierungen deuten jedoch darauf hin, dass möglicherweise über reine eingefrorene Gelder hinausgehende Werte involviert sein könnten. Diese Entwicklung kam nur einen Tag, nachdem Mohsen Resaei, ein Berater des obersten iranischen Führers, erklärt hatte, dass ein Friedensabkommen maßgeblich von der Freigabe von 24 Milliarden Dollar an eingefrorenen iranischen Vermögenswerten abhänge. Die Friedensgespräche scheinen trotz internationaler Vermittlungsversuche, etwa durch einen pakistanischen Minister, der nach Teheran reiste, ins Stocken geraten zu sein.

Die militärischen Auseinandersetzungen haben sich indes verschärft. US-Streitkräfte griffen iranische Radarstellungen an. Die iranischen Revolutionsgarden reagierten mit Angriffen auf US-Militärbasen in Kuwait und Bahrain. Das US-Militär gab an, mehrere iranische ballistische Raketen und Drohnen abgefangen zu haben, die auf die strategisch wichtige Straße von Hormus und den Golf abgefeuert wurden.

Von den abgefeuerten Rakten seien sechs abgefangen worden, eine siebte habe ihr Ziel nicht erreicht. Die USA und der Iran verhandeln indirekt über ein Interimsabkommen zur Beendigung des nunmehr drei Monate währenden Krieges. Teheran verlangt als zentrale Bedingungen den Zugang zu seinen Öleinnahmen in Milliardenhöhe, Ausnahmen von den Sanktionen gegen Rohölexporte und die Aufhebung der US-Blockade seiner Häfen. Der Iran hat seinerseits die Straße von Hormus blockiert, durch die vor Kriegsausbruch etwa ein Fünftel des weltweiten Öltransports floss.

Zudem hat der Iran einen Waffenstillstand im Libanon zwischen Israel und der Hisbollah-Miliz zur Bedingung für ein Abkommen mit Washington gemacht. Die Verhandlungen sind somit äußerst komplex und von hoher geostrategischer Bedeutung, wobei die iranischen Finanzmittel sowohl als Verhandlungsmasse als auch potenzielle Kompensationsquelle für Schäden durch die Golfstaaten fungieren





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