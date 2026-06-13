USA feiern WM-Auftaktsieg gegen Paraguay mit Hollywood-Flair

Die US-Nationalmannschaft besiegt Paraguay bei der Heim-WM mit 4:1. Folarin Balogun erzielt zwei Tore, während Hollywood-Stars wie Tom Cruise und Katy Perry auf der Tribüne jubeln.

Die US-amerikanische Nationalmannschaft hat bei der Heim-Weltmeisterschaft einen spektakulären Auftakt gefeiert und Paraguay mit 4:1 deklassiert. Der Co-Gastgeber dominierte das Spiel von Beginn an und sorgte damit für eine euphorische Stimmung im ausverkauften Stadion von Inglewood bei Los Angeles.

Während auf dem Rasen Folarin Balogun mit zwei Treffern und einer starken Mannschaftsleistung im Mittelpunkt stand, war die Tribüne Schauplatz einer beeindruckenden Promi-Parade. Hollywood-Größen wie Tom Cruise, Sofía Vergara, Owen Wilson, Leonardo DiCaprio, Jamie Foxx und Halle Berry sowie Microsoft-Mitgründer Bill Gates verfolgten das Spiel. Ein besonderer öffentlicher Moment ereignete sich, als Sängerin Katy Perry ihren Ehemann, Kanadas Ex-Premier Justin Trudeau, zärtlich auf die Wange küsste.

Abwesend war hingegen US-Präsident Donald Trump, der durch Außenminister Marco Rubio und Innenminister Markwayne Mullin vertreten wurde. Das Spiel begann mit einem Paukenschlag der US-Amerikaner. Christian Pulisic setzte sich gegen zwei Gegenspieler durch und spielte auf Weston McKennie, dessen Passversuch von Paraguays Roberto Bobadilla unhaltbar ins eigene Tor abgelenkt wurde. Bereits in der achten Minute führte der Co-Gastgeber mit 1:0.

Folarin Balogun, der 24-jährige Stürmer, war der zentrale Akteur. Zuerst wurde ihm ein Treffer wegen Abseitsstellung abgesprochen (29. ), dann traf er nach Vorlage von Pulisic zum 2:0 (31. ).

Noch vor der Pause erhöhte Balogun in der Nachspielzeit auf 3:0, womit er einen perfekten Hattrick in der ersten Halbzeit vollendete. Diese drei Tore innerhalb von 45 Minuten signalisierten die Entschlossenheit der US-Mannschaft und ließen keinen Zweifel an ihrer Ambition, in der Gruppenphase zu dominieren. Nach dem Seitenwechsel verwalteten die USA die Führung clever und kontrolliert. Paraguay zeigte sich zwar bemüht, konnte den Druck jedoch kaum erhöhen.

In der 73. Minute gelang den Südamerikanern durch Kaku Mauricio der Ehrentreffer zum 3:1, mehr war gegen die sicher agierende US-Abwehr nicht zu erreichen. Gio Reyna setzte in der Nachspielzeit den Schlusspunkt zum 4:1. Für Paraguay, das nach 2010 zum zweiten Mal an einer WM teilnimmt, war es ein enttäuschender Auftritt; vor vier Jahren war man noch bis ins Viertelfinale vorgestoßen.

Die USA hingegen feiern einen gelungenen Start ins Heimturnier. Als Nächstes trifft das Team von Trainer Mauricio Pochettino am Freitag in Seattle auf Australien, bevor es am 26. Juni wieder in Inglewood gegen die Türkei den Gruppenspieltag abschließt





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