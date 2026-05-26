USA führen Angriffe in der Straße von Hormus durch – Trumps Uran‑Forderungen und weitere Spannungen im Nahen Osten

Das US-Militär meldet Angriffe auf iranische Raketenstellungen und Minenboote in der Straße von Hormus, während Donald Trump die sofortige Vernichtung angereicherten Urans fordert. Parallel laufen Verhandlungen über ein Friedensabkommen, und Israel verstärkt die Offensive gegen die Hisbollah.

Aus dem iranischen Hafen Bandar Abbas blickt man auf die strategisch bedeutsame Straße von Hormus, wo in den letzten Nächten laut US-Militärangaben Angriffe auf iranische Ziele durchgeführt worden sein sollen.

Das US-Zentralkommando für den Nahen Osten (Centcom) erklärte, dass amerikanische Kräfte im Rahmen einer Waffenruhe‑Phase im Süden Irans Raketenstellungen und Boote, die angeblich Minen in der Meerenge verlegen wollten, beschossen hätten. Diese Einsätze wurden als "Angriffe zur Selbstverteidigung" bezeichnet, um die eigenen Truppen vor Bedrohungen durch das iranische Militär zu schützen. Obwohl die zentralen Waffenstillstandsvereinbarungen weitgehend gelten, kam es bereits mehrfach zu Gefechten rund um die Straße von Hormus.

Anfang Mai hatte der Iran US‑Militärschiffe mit Raketen und Schnellbooten angegriffen; daraufhin antworteten die Vereinigten Staaten mit Angriffen auf Ziele im iranischen Festland. In der jüngsten Episode berichteten iranische Medien von mehreren Toten nach einem US‑Schlag in der Nähe der Insel Larak. Das US-Militär gab zunächst keine Angaben zu Opfern und verweigerte detaillierte Informationen zu den Vorfällen. Während die USA ihre Zurückhaltung im Kontext der Waffenruhe betonen, sehen sie sich gezwungen, ihre eigenen Einheiten zu verteidigen.

Parallel dazu äußerte der ehemalige US-Präsident Donald Trump auf seiner Plattform Truth Social Forderungen zum Umgang mit hochangereichertem iranischem Uran. Er verlangte, dass etwa 400 Kilogramm angereichertes Uran entweder sofort an die USA übergeben und dort von Experten der Atomenergie‑Kommission zerstört oder in enger Abstimmung mit dem Iran an einem anderen Ort vernichtet werden solle. Trump verwies dabei auf eine Überwachung durch Fachleute, ließ jedoch offen, ob er die nationale Atomenergiebehörde der USA oder die Internationale Atomenergie‑Organisation (IAEO) meinte.

Diese Aussage kam zu einem Zeitpunkt, an dem über ein mögliches Rahmenabkommen zum Ende des Iran‑Kriegs verhandelt wird. Das Management von hochangereichertem Uran ist ein zentraler Streitpunkt; bislang ist unklar, ob Trumps Forderungen bereits Bestandteil der Verhandlungen sind oder lediglich als politische Vorstöße dienen. Am Wochenende hatte Trump angekündigt, dass ein solches Rahmenabkommen weitgehend ausgehandelt sei, wobei Details noch ausstehen. In einem weiteren, unerwarteten Ereignis wurde der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu laut israelischer Medien in ein Krankenhaus in Jerusalem eingeliefert.

Dort soll er einer zahnärztlichen Behandlung unterzogen werden, wobei die genauen Umstände nicht veröffentlicht wurden. Unabhängig davon bleibt Israel im Konflikt mit der libanesischen Hisbollah-Miliz aktiv. Das israelische Militär gab an, die Infrastruktur der Hisbollah in der Bekaa‑Ecke und weiteren Gebieten im Libanon anzugreifen, während große Teile der Bevölkerung im Süden von Beirut angesichts einer möglichen Offensive in Sicherheit fliehen. Diese Eskalation könne die parallel laufenden Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran über ein Friedensabkommen zusätzlich belasten.

Gleichzeitig ordnete der iranische Präsident Mahmud Paschjak die Wiederfreigabe des internationalen Internets an, nachdem ein Sonderstab mehrheitlich dafür gestimmt hatte. Bisher ist noch kein genaues Datum für die Entsperrung festgelegt; frühere Berichte deuteten jedoch auf den 5. Juni hin. Laut NetBlocks bleibt der Großteil der iranischen Bevölkerung seit 87 Tagen vom Internet abgeschnitten.

Abschließend wird von einem Zeitungsbericht erwähnt, dass die USA und der Iran planen, die Straße von Hormus etwa 30 Tage nach einem endgültigen Friedensabkommen wieder zu öffnen, um den Schiffsverkehr und die wirtschaftliche Lage in der Region zu normalisieren





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